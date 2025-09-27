ETV Bharat / sports

સ્વસ્થ જીવનશૈલી માટે પોતાના જીવનમાં શું બદલાવ કરવો? જાણો મહાન ક્રિકેટર સચિન તેંદુલકરના વિચાર

સચિન કહે છે કે એક મજબૂત અને ભારત ફક્ત આરોગ્ય પ્રત્યે સભાન ગામડાઓ અને સમુદાયો દ્વારા જ શક્ય છે.

સચિન તેંદુલકર
સચિન તેંદુલકર (eenadu Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 27, 2025 at 10:46 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: એક સમય હતો જ્યારે બાળકો પોતાનો મોટાભાગનો સમય જમીન પર બેસીને વિવિધ રમતગમતની પ્રવૃત્તિઓમાં વિતાવતા હતા, પરંતુ હવે માતાઓએ પોતાના બાળકોને રમતના મેદાનમાં ધકેલવા પડે છે. એક સમય હતો જ્યારે બાળકો 10મા કે 12મા ધોરણ પછી પોતાના માતા-પિતા પાસે સાયકલ માંગતા હતા. જોકે, હવે તેઓ શાળાની પરીક્ષામાં સારા ગુણ મેળવવા માટે પોતાના માતા-પિતા પાસે ટેબ્લેટ અથવા અન્ય ડિજિટલ ગેજેટ્સ માંગે છે.

આધુનિક યુગમાં, લોકોની જીવનશૈલી સંપૂર્ણપણે બદલાઈ ગઈ છે, અને સ્માર્ટફોન, ડિજિટલ ગેજેટ્સના વધતા ઉપયોગ અને અભૂતપૂર્વ સ્ક્રીન ટાઇમને કારણે વાતાવરણ બદલાઈ ગયું છે. જીવનમાં શારીરિક પ્રવૃત્તિના અભાવને કારણે, લોકો નાની ઉંમરે હૃદયની વિવિધ સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યા છે. આશ્ચર્યજનક રીતે, તાજેતરના સમયમાં ઘણા યુવાનોએ હૃદયરોગના હુમલાથી પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે.

મહાન ક્રિકેટર સચિન તેંડુલકર
મહાન ક્રિકેટર સચિન તેંડુલકર (AFP PHOTO)

ઇનાડુ ETV ભારત સાથે ભારત રત્ન પુરસ્કાર વિજેતા અને મહાન ક્રિકેટર સચિન તેંડુલકરે એક વિશિષ્ટ મુલાકાતમાં, સ્વસ્થ જીવનશૈલી અપનાવવા માટે જીવનમાં કયા ફેરફારો કરવા જોઈએ તે અંગે પોતાના વિચારો શેર કર્યા. તેમણે કહ્યું કે, આપણી વર્તમાન જીવનશૈલીમાં કેટલાક ફેરફારો કરવાથી આપણું સ્વાસ્થ્ય સુધરી શકે છે. સ્ક્રીન ટાઇમ અને ગેમિંગ મર્યાદિત કરવાથી, જ્યારે કસરત અને ચાલવાને મહત્તમ કરવાથી સ્વસ્થ રહેવાના કેટલાક રસ્તાઓ છે. અમે તેમના વિશિષ્ટ ઇન્ટરવ્યૂના કેટલાક અંશો રજૂ કરીએ છીએ, જે તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.

પ્રશ્ન: સ્ક્રીન વ્યસનના આ યુગમાં સારા સ્વાસ્થ્ય તરફ કેવી રીતે આગળ વધવું?
સચિન: વ્યક્તિની ખુશી માટે સ્વાસ્થ્ય જરૂરી છે. ભારત જેવા વૈવિધ્યસભર દેશમાં, જ્યાં લોકો સફળતા માટે બુદ્ધિ અને સખત મહેનત પર આધાર રાખે છે, સ્વાસ્થ્ય એક મહત્વપૂર્ણ પાસું બની જાય છે. પછી ભલે તે ખેતરોમાં સખત મહેનત કરતા ખેડૂતો હોય, ખેતરમાં પ્રેક્ટિસ કરતા ખેલાડીઓ હોય, કે ઓફિસમાં કામ કરતા કર્મચારીઓ હોય, સ્વાસ્થ્ય દરેક માટે સુખી જીવનનો પાયો છે.

સચિન તેંદુલકર
સચિન તેંદુલકર (AFP PHOTO)

રમતગમત અને શારીરિક કસરત સ્વાસ્થ્ય અને ખુશી પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરી શકે છે. રમતગમત સંસ્કૃતિ વિકસાવવી ભારત માટે મહત્વપૂર્ણ છે, અને વધતા સ્ક્રીન વ્યસનના સંદર્ભમાં, તે સ્વસ્થ ભવિષ્યના નિર્માણની ચાવી ધરાવે છે.

પ્રશ્ન: આજની બેઠાડુ જીવનશૈલી, સ્થૂળતા અને સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓના મુખ્ય કારણો શું છે?
સચિન: આપણી પાસે હવે આપણા સ્વાસ્થ્યની સંભાળ રાખવા અને ફિટ રહેવા માટે સમય, પ્રેરણા અથવા વાતાવરણ નથી. આધુનિક ટેકનોલોજીએ અસાધારણ અને અપાર ફાયદાઓ લાવ્યા છે, પરંતુ તેણે લોકોને બેઠાડુ પણ બનાવ્યા છે. કારણ કે તેઓ બેઠાડુ રહે છે, ડિજિટલ ગેજેટ્સનો ઉપયોગ કરે છે. ટીવી કે કોમ્પ્યુટર સામે કામ કરવાથી, કે મોબાઈલ ફોન પર સ્ક્રોલ કરવાથી આપણને લાંબા સમય સુધી બેસી રહેવાની ફરજ પડે છે.

વધુ પડતો સ્ક્રીન ટાઈમ યુવા પેઢી માટે એક મોટો ખતરો બની ગયો છે. ખાસ કરીને બાળકો અને યુવાનો વ્યસની બની રહ્યા છે. આ વલણ તેમના સ્વાસ્થ્ય પર પ્રતિકૂળ અસર કરે છે, જેમાં ઊંઘ અને એકાગ્રતાનો સમાવેશ થાય છે. પરિણામે, નાની ઉંમરે સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ પ્રચલિત થઈ રહી છે, અને યુવાનો સ્થૂળતા, હૃદયરોગના હુમલા અને ડાયાબિટીસથી પીડાઈ રહ્યા છે.

સચિન તેંદુલકર
સચિન તેંદુલકર (eenadu Photo)

પ્રશ્ન: એક પિતા તરીકે, તમારા બાળકો માટે સ્વસ્થ બાળપણ બનાવવા માટે તમારા શું સૂચનો છે?
સચિન: આપણે આપણા બાળકોને જે સૌથી મોટી ભેટ આપી શકીએ છીએ તે યોગ્ય રમતનો સમય છે. બાળકોને તેમનો મોટાભાગનો સમય રમતના મેદાનમાં વિતાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવા જોઈએ. સામાજિક પરિવર્તન લાવવાના પ્રયાસો, જ્યાં બાળકોને રમવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે, તે આપણા ઘરોથી શરૂ થવા જોઈએ. બાળકો બહાર અથવા રમતના મેદાનમાં દોડે છે, પડી જાય છે, ઉઠે છે અને ફરીથી પ્રયાસ કરે છે તેનો આનંદ અને લાગણી અમૂલ્ય છે.

સ્વસ્થ ભારતની યાત્રા નાના પગલાંથી શરૂ થાય છે. બાઇક કે કાર ચલાવવા કરતાં ટૂંકા અંતર ચાલવું વધુ સારું છે. આને આદત બનાવવી જોઈએ. વધુ પડતા સ્ક્રીન સમયને કારણે થતી સમસ્યાઓથી બચવા માટે, લોકોએ ડિજિટલ ગેજેટ્સનો ઉપયોગ ઓછો કરવો જોઈએ. દરેક વ્યક્તિએ દિવસમાં ઓછામાં ઓછો અડધો કલાક કસરત માટે ફાળવવો જોઈએ.

સચિન તેંદુલકર
સચિન તેંદુલકર (AFP PHOTO)

પ્રશ્ન: શું સ્વસ્થ જીવનશૈલી અપનાવવી મુશ્કેલ છે?
સચિન: બિલકુલ નહીં. સરળ આદતો આપણને તે માર્ગ પર લઈ જઈ શકે છે. પૌષ્ટિક ખોરાક લેવો, પૂરતી ઊંઘ લેવી અને દરરોજ કોઈ રમતગમત અથવા કસરત કરવી એ રોજિંદા જીવનના આવશ્યક ઘટકો છે જે સ્વસ્થ જીવનશૈલીનો પાયો બનાવી શકે છે. ફક્ત આ આદતો, અથવા દૈનિક આદતો અપનાવીને જ આપણે સ્વસ્થ ભારતનું નિર્માણ કરી શકીએ છીએ અને ભાવિ પેઢીઓને પ્રેરણા આપી શકીએ છીએ.

પ્રશ્ન: તમે તમારા પાયા દ્વારા દેશભરના દૂરના ગામડાઓની મુલાકાત લઈ રહ્યા છો. પાયાના સ્તરે કેવા પ્રકારના ફેરફારો લાવી શકાય છે?

સચિન: દેશ ત્યારે જ સુધરશે જ્યારે ગામડાઓમાં રહેતા લોકોનું જીવનધોરણ સુધરશે. ગ્રામીણ વિસ્તારોના યુવાનોમાં રમતગમતમાં શ્રેષ્ઠતા મેળવવાની તીવ્ર ઇચ્છા અને આકાંક્ષા હોય છે, તેથી રમતગમતની સુવિધાઓ અને પોષણની ખૂબ જરૂર છે. શિક્ષણ, આરોગ્ય અને રમતગમત વિકાસના સાધનો છે.

બાળકોને નાનપણથી જ આદર, શિષ્ટાચાર અને લાગણીઓને સમજવાનું શીખવવું જોઈએ. શક્તિશાળી સંગઠનોએ દૂરના વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોના ભવિષ્યના નિર્માણ માટે પહેલ કરવી જોઈએ. એક મજબૂત અને અખંડ ભારત ફક્ત આરોગ્ય પ્રત્યે સભાન ગામડાઓ અને સમુદાયો દ્વારા જ શક્ય છે.

આ પણ વાંચો:

  1. અભિષેક શર્માએ કોહલી-રિઝવાનનો રેકોર્ડ તોડ્યો, એશિયા કપમાં મોટી સિદ્ધિ મેળવી
  2. ભારત-પાકિસ્તાન ફાઇનલ પહેલા કોચનું મોટું નિવેદન, ટીમ ઇન્ડિયા સામે શું પ્લાન છે તે જણાવ્યું?

For All Latest Updates

TAGGED:

SACHIN TENDULKAR EXCLUSIVESACHIN TENDULKAR ON HEALTHSACHIN TENDULKAR EENADUSACHIN ON SCREEN ADDICTIONSACHIN ON SCREEN ADDICTION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.