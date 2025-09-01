ETV Bharat / sports

RCB ફ્રેન્ચાઇઝીએ ચાહકો માટે મોટી જાહેરાત, નવી પહેલનો રોડમેપ જાહેર કર્યો - RCB CARES

RCB એ તેની નવી પહેલ 'RCB કેયર્સ' માટે એક વ્યાપક રોડમેપ બહાર પાડ્યો છે.

ફ્રેન્ચાઇઝીએ RCB ચાહકો માટે મોટી જાહેરાત
ફ્રેન્ચાઇઝીએ RCB ચાહકો માટે મોટી જાહેરાત (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 1, 2025 at 5:16 PM IST

હૈદરાબાદ: આ વર્ષે IPL ટ્રોફી સમારંભ દરમિયાન ભાગદોડમાં 11 લોકોના મોત બાદ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) એ તેની નવી પહેલ 'RCB કેર્સ' શરૂ કરી છે. આ અંતર્ગત, તેઓએ દરેક મૃતક પરિવારને 25 લાખ આપવાની પણ જાહેરાત કરી છે.

આ ઉપરાંત, તેના લાંબા ગાળાના વિઝનના ભાગ રૂપે, RCB એ જાહેરાત કરી છે કે તે ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓને રોકવા માટે IPL અને કર્ણાટક રાજ્ય ક્રિકેટ એસોસિએશન (KSCA) સાથે નજીકથી કામ કરશે.

RCB ચાહકો માટે ફ્રેન્ચાઇઝીની મોટી જાહેરાત

તાજેતરમાં શરૂ કરાયેલ 'RCB કેર્સ' પહેલે ચાહકોના કલ્યાણને પ્રાથમિકતા આપવાના હેતુથી છ-પોઇન્ટ એક્શન પ્લાન ઘડ્યો છે. જો કે, સરકારી અધિકારીઓ તરફથી જરૂરી મંજૂરીઓ ન મળે ત્યાં સુધી તેનો અમલ બાકી રહેશે.

આ એજન્ડાના મૂળમાં 'નાણાકીય સહાય ઉપરાંત સહાય પૂરી પાડવાની' પ્રતિબદ્ધતા છે. ફ્રેન્ચાઇઝી 'સ્ટેડિયમ અધિકારીઓ, રમતગમત સંસ્થાઓ અને લીગ ભાગીદારો સાથે વધુ સારી ભીડ વ્યવસ્થાપન પ્રોટોકોલ વિકસાવવા માટે નજીકથી કામ કરવાની' પણ યોજના ધરાવે છે જેથી આવી ઘટનાઓ ફરી ક્યારેય ન બને.

આ ઉપરાંત, RCB 'ચાહકો-સુરક્ષા ઓડિટ ફ્રેમવર્ક' રજૂ કરવાનો અને ભીડ વ્યવસ્થાપન અને કટોકટી પ્રતિભાવ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને ગ્રાઉન્ડ સ્ટાફ માટે વાર્ષિક તાલીમ યોજવાનો પ્રસ્તાવ મૂકે છે.

આ યોજના 'સમુદાયને વાસ્તવિક તકો સાથે સશક્ત બનાવવા' અને 'ભીડ સલામતી પર સ્વતંત્ર સંશોધનમાં રોકાણ' કરવાના પ્રયાસોની રૂપરેખા આપે છે. આ ઉપરાંત, ફ્રેન્ચાઇઝીનો ઉદ્દેશ્ય 'ચાહકોની યાદશક્તિને કાયમી બનાવવા' અને 'સ્ટેડિયમમાં નોકરીઓ બનાવવા અને સ્થાનિક પ્રતિભાને ઉછેરવાનો' છે.

RCB ફ્રેન્ચાઇઝીએ ચાહકો માટે મોટી જાહેરાત
RCB ફ્રેન્ચાઇઝીએ ચાહકો માટે મોટી જાહેરાત (IANS PHOTO)

તમને જણાવી દઈએ કે RCB ની આ પહેલ 4 જૂન, 2025 ના રોજ બેંગલુરુના ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં ટીમના IPL ટ્રોફી ઉજવણી દરમિયાન થયેલી ભાગદોડની સંપૂર્ણ તપાસ પછી આવી છે, જેમાં 11 લોકોનું દુઃખદ મૃત્યુ થયું હતું. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે RCB એ ઇવેન્ટ માટે જરૂરી પરવાનગી લીધા વિના સોશિયલ મીડિયા દ્વારા વિશાળ ભીડને આમંત્રણ આપ્યું હતું. અધિકારીઓએ તારણ કાઢ્યું હતું કે લાખોની સંખ્યામાં એકઠી થયેલી વિશાળ ભીડને કારણે સ્થાનિક પોલીસ સંપૂર્ણપણે તૈયાર નહોતી અને પોલીસ દળના અભાવે ભીડ નિયંત્રણમાં ગંભીર ખામી સર્જાઈ હતી.

RCB કેર્સના 6 રોડમેપ

  • નાણાકીય સહાય ઉપરાંત સહાય પૂરી પાડો
  • એક સુરક્ષિત અને સમાવિષ્ટ વાતાવરણ બનાવો
  • સમુદાયને વાસ્તવિક તકો સાથે સશક્ત બનાવો
  • ભીડ સલામતી પર સ્વતંત્ર સંશોધનમાં રોકાણ કરો
  • ચાહકોની યાદોને કાયમી બનાવો
  • રમતગમત દ્વારા ભવિષ્યનું નિર્માણ કરો
  • RCB એ તેના નિવેદનમાં એમ પણ લખ્યું છે કે આ દરેક ચાહકને અમારું વચન છે જેમણે દરેક ઉતાર-ચઢાવમાં RCB ને ટેકો આપ્યો છે.

