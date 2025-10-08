ETV Bharat / sports

કેપ્ટનશીપ પરથી હટાવ્યા બાદ હિટમેનની પહેલી પ્રતિક્રિયા, જાણો શું કહ્યું...

આ મોટા નિર્ણય પછી તેણે પહેલી વાર પોતાનું મૌન તોડ્યું, પરંતુ તેણે ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ વિશે ખુલ્લેઆમ વાત કરી.

રોહિત શર્મા
રોહિત શર્મા (Getty Images)
હૈદરાબાદ: રોહિત શર્માના નેતૃત્વમાં ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025 જીત્યા બાદ, ભારતીય ટીમ ઓસ્ટ્રેલિયામાં પોતાની પહેલી ODI રમશે. આ મેચ માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. રોહિત શર્માને કેપ્ટનશીપ પરથી હટાવીને બેટ્સમેન તરીકે ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે ભૂતપૂર્વ ટેસ્ટ કેપ્ટન શુભમન ગિલને પણ નવા ODI કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

રોહિતે પોતે ઘણી વખત આ ઇચ્છા વ્યક્ત કરી

BCCIના આ મોટા નિર્ણયથી બધાને આશ્ચર્ય થયું, અને સોશિયલ મીડિયાએ રોહિતને સમર્થન આપવાનું શરૂ કર્યું, એમ કહીને કે તે ભારતના સૌથી સફળ ODI કેપ્ટન તરીકે ભવ્ય વિદાયને પાત્ર છે અને 2027 સુધી કેપ્ટન રહેવું જોઈતું હતું. રોહિતે પોતે ઘણી વખત આ ઇચ્છા વ્યક્ત કરી છે, અને કહ્યું છે કે તે 2027 વર્લ્ડ કપમાં તે હાંસલ કરવા માંગે છે જે તે 2023 વર્લ્ડ કપમાં પ્રાપ્ત કરી શક્યો ન હતો.

રોહિતની 2027 વર્લ્ડ કપમાં રમવા પર સસ્પેન્સ

હવે જ્યારે રોહિત પાસેથી કેપ્ટનશીપ છીનવાઈ ગઈ છે, ત્યારે 2027 વર્લ્ડ કપ સુધી ટીમમાં તેની સતત હાજરી અંગે પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે. એક ખેલાડી તરીકે રોહિતનું પ્રદર્શન ફક્ત ટીમમાં તેનું સ્થાન સુનિશ્ચિત કરશે, નહીં તો આગામી ODI વર્લ્ડ કપમાં તેની ભાગીદારી અશક્ય લાગે છે. દરેક વ્યક્તિ આ વિશે વાત કરી રહ્યા છે, પરંતુ રોહિત શર્મા અત્યાર સુધી મૌન રહ્યો છે.

રોહિત શર્માએ પોતાનું મૌન તોડ્યું

હવે, આ મોટા નિર્ણય પછી તેણે પહેલી વાર પોતાનું મૌન તોડ્યું છે. કેપ્ટન પદેથી હટાવવા પર તે મૌન રહ્યો, પરંતુ તેણે ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ વિશે ખુલ્લેઆમ વાત કરી. રોહિત શર્માએ મંગળવારે (૭ ઓક્ટોબર) મુંબઈમાં આયોજિત CEAT ક્રિકેટ એવોર્ડ્સમાં કહ્યું કે ઓસ્ટ્રેલિયા ક્રિકેટ રમવા માટે ખૂબ જ પડકારજનક દેશ છે.

તેમણે કહ્યું, "મને તેમની (ઓસ્ટ્રેલિયા) સામે રમવાનું ગમે છે. મને ઓસ્ટ્રેલિયા જવાનું ગમે છે. તે ક્રિકેટ રમવા માટે ખૂબ જ પડકારજનક દેશ છે. ત્યાંના લોકો પણ રમતને પ્રેમ કરે છે. પરંતુ, અલબત્ત, જ્યારે પણ આપણે તેમની સામે રમીએ છીએ ત્યારે ઓસ્ટ્રેલિયા એક અલગ પડકાર રજૂ કરે છે. ઘણી વખત ત્યાં ગયા પછી, હું સમજું છું કે શું અપેક્ષા રાખવી. આશા છે કે, અમે ભારતીય ટીમ જેવું પ્રદર્શન કરીશું અને પરિણામ અમારા પક્ષમાં મેળવીશું."

ભારત ઓસ્ટ્રેલિયા શ્રેણી રોહિત અને વિરાટ માટે મહત્વપૂર્ણ

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની પહેલી મેચ 19 ઓક્ટોબરે પર્થમાં રમાશે. આ શ્રેણી રોહિત અને વિરાટ બંને માટે મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે તેમના પ્રદર્શનથી ટીમમાં તેમનું સ્થાન અને 2027 વર્લ્ડ કપમાં સ્થાન સુનિશ્ચિત થઈ શકે છે. ODI શ્રેણી પછી, ભારતીય ટીમ 29 ઓક્ટોબરથી શરૂ થતી પાંચ T20 મેચ રમશે.

