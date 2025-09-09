ETV Bharat / sports

રોહિત શર્મા અડધી રાત્રે પહોંચ્યો હોસ્પિટલ, વીડિયો જોઈને ચાહકો થયા ચિંતિત, જાણો શું થયું?

ટીમ ઈન્ડિયાના ODI કેપ્ટન રોહિત શર્માને સોમવારે રાત્રે હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા અને તેનો વીડિયો વાયરલ થયો છે. જાણો શું થયું તેની સાથે...

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2025 at 2:49 PM IST

નવી દિલ્હી: ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર બેટ્સમેન રોહિત શર્મા વિશે એક ચોંકાવનારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. આ સમાચારે તેના બધા ચાહકોને ચોંકાવી દીધા છે. રોહિત શર્મા અડધી રાત્રે હોસ્પિટલમાં જોવા મળ્યો હતો, જેના પછી ક્રિકેટ પ્રેમીઓમાં ખળભળાટ મચી ગયો હતો.

રોહિત શર્મા હોસ્પિટલ પહોંચ્યો, જુઓ વીડિયો

ખરેખર, તે સોમવારે રાત્રે મુંબઈની કોકિલાબેન હોસ્પિટલમાં ગયો હતો. હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે. આ જોઈને ચાહકો ચિંતિત છે અને રોહિત શર્માના હોસ્પિટલમાં જવાનું કારણ શોધી રહ્યા છે. જોકે, રોહિત શર્મા કે તેના પરિવારના સભ્યોએ આ માટે કોઈ કારણ આપ્યું નથી. આ દરમિયાન, ચાહકો કહેવા લાગ્યા છે કે રોહિત શર્મા સાથે ગમે તે થાય, તે જલ્દી સ્વસ્થ થઈ જાય.

રોહિત શર્માએ પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી દીધી હતી

ભારત આવતા મહિને ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમશે. આ માટે ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન રોહિત શર્માએ તાલીમ શરૂ કરી દીધી છે. રોહિતે તાજેતરમાં બેંગલુરુમાં BCCI સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ ખાતે આયોજિત ફિટનેસ ટેસ્ટ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કર્યો હતો. હિટમેને આ વર્ષે ઈંગ્લેન્ડ સામેની ટેસ્ટ શ્રેણી પહેલા મે મહિનામાં અચાનક ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી હતી. રોહિતે 2027 ODI વર્લ્ડ કપ રમવાનું લક્ષ્ય રાખીને ટેસ્ટ અને T20 ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી છે.

ઓસ્ટ્રેલિયા શ્રેણીમાંથી મેદાનમાં પાછા ફરી શકે છે

રોહિત અને વિરાટ કોહલી બંનેએ આ વર્ષની ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી પછી કોઈ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ રમ્યું નથી. બંને પહેલાથી જ T20 માંથી નિવૃત્તિ લઈ ચૂક્યા છે. હવે તેઓ સંપૂર્ણપણે ODI ફોર્મેટ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. બંને 19 ઓક્ટોબરથી ઓસ્ટ્રેલિયા સામે શરૂ થનારી ODI શ્રેણીમાં મેદાનમાં ઉતરે તેવી શક્યતા છે.

રોહિત શર્માની ક્રિકેટ કારકિર્દી

તેમની ક્રિકેટ કારકિર્દીમાં, રોહિત શર્માએ 67 ટેસ્ટ, 273 ODI અને 159 T20 મેચ રમી છે. ટેસ્ટ ફોર્મેટમાં, તેણે 40.57 ની સરેરાશથી 4,301 રન બનાવ્યા છે. આમાં 12 સદી અને 18 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેણે બે વિકેટ પણ લીધી છે. વનડે ક્રિકેટમાં તેણે 48.76 ની સરેરાશથી 1168 રન બનાવ્યા છે. જેમાં 32 સદી અને 58 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેણે એક વનડેમાં 264 રન બનાવીને વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. તે આજ સુધી કોઈ તોડી શક્યું નથી. તેણે ટી20 ફોર્મેટમાં પણ 4231 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 5 સદી અને 32 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. 121 રન તેનો સર્વોચ્ચ સ્કોર છે.

