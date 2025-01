ETV Bharat / sports

સોશિયલ મીડિયા પર રોહિત શર્માની THANK YOU પોસ્ટ, નિવૃત્તિ ન લેવાની પ્રશંસકોની અપીલ - ROHIT SHARMA THANK YOU NOTE

રોહિત શર્મા ( (AFP PHOTO) )

By ETV Bharat Sports Team Published : 2 hours ago

હૈદરાબાદઃ નિવૃત્તિના સમાચાર વચ્ચે ભારતીય કેપ્ટન રોહિત શર્માએ સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ કરીને વર્ષ 2024નો આભાર માન્યો હતો. જેના પર ચાહકોએ પણ તેને નિવૃત્તિ ન લેવાની ભાવનાત્મક અપીલ કરવાનું શરૂ કર્યું. ભારતીય કેપ્ટન રોહિત શર્માએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક હૃદયસ્પર્શી વીડિયો શેર કરીને 2024ને ભાવુક વિદાય આપી. આ વિડિયો 37 વર્ષીય રોહિત માટેના અશાંત વર્ષની ઝલક આપે છે, જે આનંદ, હ્રદયસ્પર્શી અને અવિસ્મરણીય યાદોથી ભરપૂર છે. 'હિટમેન' માટે ગત વર્ષ 2024 મિશ્ર પ્રકારનું રહ્યું હતું કારણ કે, જેમાં તેણે ICC T20 વર્લ્ડ કપ જીતીને અને ભારતના 11 વર્ષના ICC ટ્રોફીના દુષ્કાળને સમાપ્ત કરીને તેની કારકિર્દીની ઊંચાઈનો અનુભવ કર્યો હતો. આ ઉપરાંત, માતા-પિતા અને રમત વચ્ચે સંતુલન કરતી વખતે, તેણે કેપ્ટન અને બેટ્સમેન બંને તરીકે ટેસ્ટ ફોર્મમાં પણ ઘટાડો અનુભવ્યો હતો. રોહિત શર્માએ વર્ષ 2024નો આભાર માન્યો: ભારતીય કેપ્ટન રોહિત શર્માએ ઈન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ કર્યું કે, વર્ષ 2024 માટે તમામ ઉતાર-ચઢાવ અને વચ્ચે જે કંઈ થયું તે માટે આભાર. આ પછી તેણે હાર્ટ ઈમોજી પણ બનાવ્યું. આ પોસ્ટ બાદ ફેન્સ સોશિયલ મીડિયા પર ઈમોશનલ થઈ ગયા છે. એક યુઝરે લખ્યું, રોહિત ભાઈ, ખુશ રહો. આ મારી પ્રાર્થના છે અને નિવૃત્તિની વાત ન કરો ભાઈ. અન્ય એક પ્રશંસકે લખ્યું, અમે તમારા કેપ્ટન પર વિશ્વાસ કરીએ છીએ.