રોહિતના સ્ટાઇલિશ લુકે ચાહકોને કર્યા મોહિત, લોકોના જીત્યા દિલ

ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન રોહિત શર્માએ પોતાના નવા લુકથી બધાના દિલ જીતી લીધા છે. તેમના ચાહકો તેમને જોઈને દંગ રહી ગયા.
Published : October 8, 2025 at 8:05 PM IST
હૈદરાબાદ: ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટ કેપ્ટન રોહિત શર્મા આ દિવસોમાં સમાચારમાં છે. તેમનું વજન તેમની લોકપ્રિયતાનું કારણ રહ્યું છે. તેમણે ઘણી મહેનત પછી વજન ઘટાડ્યું છે, જેના કારણે તેમના ચાહકો તેમના પ્રત્યે વધુ પ્રશંસા કરી રહ્યા છે.
38 વર્ષીય રોહિત શર્માએ પોતાના નવા લુકથી ચાહકોને આશ્ચર્યચકિત કર્યા છે. મુંબઈમાં CEAT ક્રિકેટ રેટિંગ એવોર્ડ્સમાં રોહિત એક મોહક અને ગ્લેમરસ લુકમાં દેખાયો હતો. સ્ટાર-સ્ટડેડ ઇવેન્ટમાં મુંબઈના ક્રિકેટરે મરૂન બ્લેઝર પહેર્યું હતું. આ લુકમાં રોહિત શર્મા એકદમ અદભુત દેખાતો હતો.
રોહિત શર્માના સ્ટાઇલિશ લુકના ફોટા હવે સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યા છે. ચાહકો તેમના લુકની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે અને ખૂબ ટિપ્પણી કરી રહ્યા છે. રોહિતના વજન ઘટાડાએ બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. જેણે પણ તેને જોયો તે આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો.
હવે, ચાહકો રોહિત શર્માના જૂના ફોટાની તુલના તાજેતરના ફોટા સાથે કરી રહ્યા છે. ચાહકો તેમના પાતળા શરીરની પણ પ્રશંસા કરી રહ્યા છે. ભારતના ભૂતપૂર્વ સહાયક કોચ અભિષેક નાયરના જણાવ્યા મુજબ, રોહિતે સખત તાલીમ સત્રો દ્વારા 10 કિલો વજન ઘટાડ્યું છે. આટલું વજન ઘટાડ્યા છતાં, રોહિત સંપૂર્ણપણે અલગ દેખાઈ રહ્યો છે.
સમારંભ દરમિયાન રોહિત ખૂબ જ ખુશ દેખાતો હતો. જમણા હાથનો બેટ્સમેન તેની પત્ની રિતિકા સાથે સમારંભમાં હાજર હતો. બંને સાથે ખૂબ જ સારા દેખાતા હતા. તેમના ચાહકોને તેમની જોડી ખૂબ ગમે છે. રોહિત શર્માએ ભારતને T20 વર્લ્ડ કપ 2024 ટાઇટલ અને ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025 માં જીત અપાવી હતી. તેમના કેપ્ટનશીપ હેઠળની ટીમ ICC ODI વર્લ્ડ કપ 2023 ની ફાઇનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે હારી ગઈ હતી.
રોહિત શર્માની કારકિર્દી
રોહિતે ભારત માટે 67 ટેસ્ટ, 273 ODI અને 159 T20 મેચ રમી છે, જેમાં અનુક્રમે 4301, 11168 અને 4231 રન બનાવ્યા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટના તમામ ફોર્મેટમાં તેમના નામે 49 સદી અને 108 અડધી સદી છે.
