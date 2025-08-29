નવી દિલ્હી: રોજર બિન્ની બીસીસીઆઈ પ્રમુખ પદ છોડવા જઈ રહ્યા છે. રાજીવ શુક્લા આગામી બોર્ડ ચૂંટણી સુધી વચગાળાના પ્રમુખ પદ પર રહેશે. તેઓ અત્યાર સુધી બોર્ડના ઉપપ્રમુખ રહી ચૂક્યા છે. બોર્ડના એક સૂત્રએ ETV ભારતને આ સમાચારની પુષ્ટિ કરી છે.
સૂત્રોએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે રાજીવ શુક્લા આગામી ચૂંટણી સુધી વચગાળાના પ્રમુખ રહેશે. ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડની આગામી ચૂંટણી સપ્ટેમ્બરમાં યોજાઈ શકે છે. અગાઉ, રાજીવ શુક્લા 18 ડિસેમ્બર, 2020 ના રોજ બીસીસીઆઈના ઉપપ્રમુખ તરીકે બિનહરીફ ચૂંટાયા હતા. જોકે, નવા રાષ્ટ્રીય રમતગમત વહીવટ બિલ 2025 અનુસાર, બીસીસીઆઈના અધિકારી પદ સંભાળવા માટેની મહત્તમ વય મર્યાદા 70 થી વધારીને 75 કરવામાં આવી છે. બિન્ની ચૂંટણી જીતીને ફરીથી બોર્ડ પ્રમુખ બની શકે છે. અન્યથા, સપ્ટેમ્બર પછી ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડને નવો પ્રમુખ મળશે.
વિવિધ અખબારોના અહેવાલો અનુસાર, શુક્લાએ ગયા બુધવારે યોજાયેલી બોર્ડની સર્વોચ્ચ પરિષદની બેઠકમાં કાર્યકારી પ્રમુખ તરીકે સેવા આપી હતી. આ ઉપરાંત, જો વિવિધ માધ્યમોમાં પ્રકાશિત થયેલા અહેવાલો પર વિશ્વાસ કરવામાં આવે તો, ભારતીય ટીમના નવા ટાઇટલ સ્પોન્સર પર સર્વોચ્ચ પરિષદની બેઠકમાં ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. તાજેતરમાં, સંસદના બંને ગૃહો દ્વારા પ્રમોશન અને રેગ્યુલેશન ઓફ ઓનલાઈન ગેમિંગ બિલ 2025 પસાર કરવામાં આવ્યું હતું.
તે પછી, તેને રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુની મંજૂરી પણ મળી, હવે તેને કાયદો બનવાનો સમય આવી ગયો છે. આ બિલથી ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના મુખ્ય પ્રાયોજક 'ડ્રીમ 11' અને અન્ય ઓનલાઈન ગેમિંગ કંપનીઓ પર અસર પડી છે. અપેક્ષા મુજબ, ઓનલાઈન ગેમિંગ એપ 'ડ્રીમ 11' સાથે ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડનો હનીમૂન પૂરો થઈ ગયો છે. પરિણામે, ટીમ ઈન્ડિયા નવા સ્પોન્સરની શોધમાં છે.
જોકે થોડા દિવસો પહેલા સંસદના બંને ગૃહો દ્વારા રાષ્ટ્રીય રમતગમત વહીવટ બિલ પસાર કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ સપ્ટેમ્બરમાં BCCI ની વાર્ષિક બેઠક અને ચૂંટણીઓ કદાચ જૂના નિયમો (લોઢા સમિતિની ભલામણો) અનુસાર યોજાશે. કારણ કે, રાષ્ટ્રીય રમતગમત અધિનિયમને સત્તાવાર રીતે લાગુ કરવામાં હજુ ચાર-પાંચ મહિના લાગશે.
તાજેતરમાં, સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈના એક અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે, નવા રાષ્ટ્રીય રમતગમત બિલમાં રાષ્ટ્રીય રમતગમત ફેડરેશનના પદાધિકારીઓની ઉપલી વય મર્યાદા (70 થી 75 વર્ષ) વધારી દેવામાં આવી હોવાથી, રોજર બિન્ની આગામી વાર્ષિક બેઠક સુધી જવાબદારી સંભાળી શકે છે પરંતુ ઓક્ટોબર ૨૦૨૨ માં કાર્યભાર સંભાળનારા બિન્ની પહેલાથી જ આ શક્યતાને નકારી રહ્યા છે અને પદ છોડી રહ્યા છે.
બોર્ડના એક સૂત્રએ દૈનિક જાગરણને જણાવ્યું હતું કે, 'રાષ્ટ્રીય રમતગમત બિલ હમણાં જ પસાર થયું છે. તેથી કોઈપણ નિર્ણય લેતા પહેલા તેની સમીક્ષા કરવા માટે અમને વધુ સમયની જરૂર છે'.
