એશિયા કપ પહેલા ભારતીય બેટ્સમેને તબાહી મચાવી, જુઓ તોફાની સદીનો ધમાકેદાર વીડિયો

એશિયા કપ 2025 પહેલા, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના વિસ્ફોટક બેટ્સમેને સદી ફટકારીને ફોર્મમાં હોવાના સંકેતો આપ્યા છે.

રિંકુ સિંહ
રિંકુ સિંહ (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 22, 2025 at 10:52 AM IST

નવી દિલ્હી: એશિયા કપ 2025 9 સપ્ટેમ્બરથી યુએઈમાં શરૂ થઈ રહ્યો છે. આ ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલ મેચ 28 સપ્ટેમ્બરે રમાશે. અગાઉ 19 ઓગસ્ટના રોજ એશિયા કપ માટે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ઉત્તર પ્રદેશના અલીગઢના ડાબા હાથના વિસ્ફોટક બેટ્સમેન રિંકુ સિંહને આ ટુર્નામેન્ટમાં તક આપવામાં આવી છે.

રિંકુ સિંહે શ્રેયસ ઐયર જેવા ખેલાડીને પાછળ છોડીને ભારતીય ક્રિકેટ ટીમની 15 સભ્યોની ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું હતું. આ પછી, તેની પસંદગી પર પ્રશ્નો ઉભા થયા હતા. ઘણા ક્રિકેટ નિષ્ણાતોએ રિંકુની પસંદગીને ખોટી ગણાવી હતી, જેમાં તેણે IPL 2025 માં તેના નિરાશાજનક પ્રદર્શનનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. હવે તેણે તેની તોફાની સદીની ઇનિંગ્સથી તમામ ટીકાકારોને યોગ્ય જવાબ આપ્યો છે.

રિંકુ સિંહે તોફાની સદી ફટકારી: વાસ્તવમાં, રિંકુ સિંહ આ દિવસોમાં UP T20 લીગમાં રમતા જોવા મળી રહ્યા છે. ગુરુવારે, લખનૌના એકાના સ્ટેડિયમમાં મેરઠ મેવેરિક્સ અને ગોરખપુર લાયન્સ વચ્ચે મેચ રમાઈ હતી. જે મેરઠને કેપ્ટન રિંકુના કારણે 6 વિકેટથી જીત મળી. આ મેચમાં રિંકુ સિંહે સદીની ઇનિંગ રમી અને અણનમ રહીને પોતાની ટીમને વિજય અપાવ્યો.

રિંકુએ 108 રનની ઇનિંગ રમી અને વિજય મેળવ્યો: ગોરખપુરે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 20 ઓવરમાં 9 વિકેટ ગુમાવીને 167 રન બનાવ્યા. મેરઠની ટીમે 18.5 ઓવરમાં 7 બોલ બાકી રહેતા 4 વિકેટ ગુમાવીને 168 રન બનાવીને મેચ જીતી લીધી. આ જીતમાં રિંકુ સિંહે સૌથી મોટી ભૂમિકા ભજવી. રિંકુએ 7 ચોગ્ગા અને 8 છગ્ગાની મદદથી લક્ષ્યનો પીછો કરતા 48 બોલમાં 108 રનની ઇનિંગ રમી.

આ ખેલાડીઓએ પણ પોતાની પ્રતિભા બતાવી: રિંકુ ઉપરાંત, અક્ષય દુબેએ 11, સ્વસ્તિક ચિકારાએ 10, ઋતુરાજ શર્માએ 5, માધવ કૌશિકે 7 અને સાહબ યુવરાજ સિંહે 22 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી. ગોરખપુર તરફથી પ્રિયાંશ યાદવ, વાસુ વત્સ, અબ્દુલ રહેમાન અને વિજય યાદવે 1-1 વિકેટ લીધી હતી. આ પહેલા ગોરખપુર તરફથી બેટિંગમાં કેપ્ટન ધ્રુવ જુરેલે 38 રન અને નિશાંત કુશવાહાએ 37 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું. મેરઠ તરફથી વિશાલ ચૌધરી અને વિજય કુમારે 3-3 વિકેટ લીધી હતી.

