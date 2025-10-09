ETV Bharat / sports

"રિમાઇન્ડર! ડી-કંપની" ક્રિકેટર રિંકુ સિંહને મળી ધમકી, 5 કરોડની ખંડણી માંગવામાં આવી

દાઉદ ઇબ્રાહિમની ડી-કંપની તરફથી ટીમ ઇન્ડિયાના ક્રિકેટર રિંકુ સિંહને ધમકી મળ્યાના સમાચાર સામે આવ્યા છે, જેનાથી ખળભળાટ મચી ગયો છે.

ક્રિકેટર રિંકુ સિંહને ધમકીને મળી ધમકી
ક્રિકેટર રિંકુ સિંહને ધમકીને મળી ધમકી (IANS)
Extortion Threat to Rinku Singh: બોલિવૂડ બાદ હવે ક્રિકેટ જગતમાં પણ અંડરવર્લ્ડનો પડછાયો દેખાઈ રહ્યો છે. ટીમ ઈન્ડિયાના ક્રિકેટર રિંકુ સિંહને દાઉદ ઈબ્રાહિમની ડી-કંપની તરફથી ધમકીઓ મળી હોવાના અહેવાલ છે. મુંબઈ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે આ કેસમાં કડક કાર્યવાહી કરી છે અને બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. જોકે, આ કેસથી રમતગમત જગતમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે.

શુંં છે સમગ્ર મામલો?: ક્રિકેટર રિંકુ સિંહ પાસેથી ₹5 કરોડની ખંડણી માંગવામાં આવી હતી. 5 ફેબ્રુઆરી, 2025 ના રોજ સવારે 7:57 વાગ્યે રિંકુના મોબાઈલ ફોન પર પહેલો ધમકીભર્યો સંદેશ આવ્યો. તેમાં લખ્યું હતું, "મને આશા છે કે તમે સારું કરી રહ્યા છો. હું તમારો સૌથી મોટો ચાહક છું અને મને ખુશી છે કે તમે KKR ટીમ માટે IPLમાં રમી રહ્યા છો. રિંકુ સર, મને ખાતરી છે કે તમે એક દિવસ તમારી કારકિર્દીના શિખર પર પહોંચશો. સાહેબ, મારી એક વિનંતી છે: જો તમે મને થોડી આર્થિક મદદ કરી શકો, તો ભગવાન તમને વધુ ખુશ કરશે, ઇન્શા'અલ્લાહ." રિંકુએ આ સંદેશ પર વધુ ધ્યાન આપ્યું નહીં. ત્યારબાદ, રિંકુ સિંહને 9 એપ્રિલ, 2025 ના રોજ રાત્રે 11:56 વાગ્યે બીજો સંદેશ મળ્યો: "મને 5 કરોડ રૂપિયાની જરૂર છે. હું સમય અને સ્થળ નક્કી કરીશ." રિંકુએ આ બીજા ધમકીભર્યા સંદેશનો પણ જવાબ આપ્યો નહીં. ત્યારબાદ, 20 એપ્રિલના રોજ સવારે 7:41 વાગ્યે અંગ્રેજીમાં બીજો સંદેશ આવ્યો, જેમાં લખ્યું હતું, "રિમાઇન્ડર! ડી-કંપની."

બાબા સિદ્દીકી કેસ સાથે ખંડણીનું જોડાણ: એ સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે ભૂતપૂર્વ ધારાસભ્ય ઝીશાન સિદ્દીકી, જે સ્વર્ગસ્થ એનસીપી નેતા અને ભૂતપૂર્વ મંત્રી બાબા સિદ્દીકીના પુત્ર હતા, સામે ધમકીના આરોપી મોહમ્મદ દિલશાદ નૌશાદે રિંકુને ધમકી આપી હતી. બંને કિસ્સાઓમાં, નૌશાદે પોતાને ડી-કંપની સાથે જોડ્યા હતા અને ધમકીઓ આપી હતી અને ખંડણીની માંગણી કરી હતી. મૂળ બિહારના દરભંગા જિલ્લાના નૌશાદ પર 28 એપ્રિલે કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. તેની સામે લુકઆઉટ નોટિસ (LOC) જારી કરવામાં આવી હતી, ત્યારબાદ રેડ કોર્નર નોટિસ પણ જારી કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ, જ્યારે ખબર પડી કે તે કેરેબિયન ટાપુઓમાં છે ત્યારે તેને આખરે ત્રિનિદાદ અને ટોબેગોથી ભારતમાં પ્રત્યાર્પણ કરવામાં આવ્યો હતો.

મુંબઈ પોલીસે વધુ તપાસ શરૂ કરી: ક્રાઈમ બ્રાન્ચના જણાવ્યા અનુસાર, રિંકુ સિંહ અને તેની ટીમને ફેબ્રુઆરી અને એપ્રિલ 2025 દરમિયાન અંડરવર્લ્ડ તરફથી ત્રણ ધમકીભર્યા સંદેશા મળ્યા હતા. આ ધમકીઓ રિંકુ પાસેથી ₹5 કરોડની ખંડણી માંગી હતી. મુંબઈ પોલીસે આ મામલાની તપાસ શરૂ કરી છે અને ઝડપી કાર્યવાહી કરીને બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. એવું બહાર આવ્યું છે કે બંને આરોપીઓ દાઉદ ઈબ્રાહિમ સાથે જોડાયેલા છે, અને આ ખંડણી પાછળના સાચા માસ્ટરમાઇન્ડને ઓળખવા માટે તપાસ ચાલુ છે.

એશિયા કપમાં વિનીંગ શોર્ટ ફટકાર્યો હતો: રિંકુ સિંહ ટીમ ઈન્ડિયા માટે ફિનિશર ક્રિકેટર છે. તાજેતરમાં પૂર્ણ થયેલા એશિયા કપમાં તેણે ફક્ત એક જ બોલનો સામનો કર્યો હતો. તેણે ફાઈનલમાં પાકિસ્તાન સામે ભારતની જીત સુનિશ્ચિત કરવા માટે વિનિંગ ફોર ફટકાર્યો હતો. રિંકુ આઈપીએલમાં શાહરૂખ ખાનના કેકેઆરનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. રિંકુની સગાઈ જૌનપુરના મછલીશહર લોકસભા મતવિસ્તારના સાંસદ પ્રિયા સરોજ સાથે થઈ છે. પ્રિયા સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ છે અને તેના પિતા ઘણા વર્ષોથી ધારાસભ્ય હતા.

