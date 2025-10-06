ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના સ્ટાર બેટ્સમેન રિંકુ સિંહે બહેનને આપી ખાસ ભેટ, બહેને લખી ભાઈ માટે ખાસ પોસ્ટ
ટીમ ઈન્ડિયાના વિસ્ફોટક બેટ્સમેન રિંકુ સિંહે તેની બહેનને એક ખાસ ભેટ આપી છે, તમે તેના ફોટા અને વીડિયો પણ જોઈ શકો છો...
Published : October 6, 2025 at 4:08 PM IST
હૈદરાબાદ: 2025ના મેન્સ એશિયા કપમાં ભારતને ટાઇટલ અપાવવા માટે વિજયી રન બનાવનાર રિંકુ સિંહ ફરી એકવાર ચર્ચામાં આવ્યો છે. આ વખતે, તેણે કંઈક એવું કર્યું છે જેણે તેના ચાહકોના દિલ જીતી લીધા છે. જ્યારથી રિંકુનો ફોટો સોશિયલ મીડિયા પર આવ્યો છે, ત્યારથી તેના ચાહકો તેના અથાક વખાણ કરી રહ્યા છે.
રિંકુ સિંહે તેની બહેનને એક ખાસ ભેટ આપી છે. હકીકતમાં, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના સ્ટાર ડાબા હાથના બેટ્સમેન રિંકુ સિંહે તેની બહેનને સ્કૂટી ભેટમાં આપી હતી. તેણે તેને લાલ રંગની સ્કૂટી આપી હતી. જ્યારે સ્કૂટી ઘરે પહોંચી, ત્યારે નેહાએ આરતીની થાળીથી સ્કૂટરની પૂજા કરી અને તેને માળા પહેરાવી.
રિંકુની બહેન, નેહા સિંહ, તેના ભાઈ તરફથી ભેટ તરીકે સ્કૂટી મળ્યા પછી ખૂબ જ ખુશ દેખાતી હતી. તેણે તેના સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરીને લખ્યું, "આભાર રિંકુ ભૈયા... હું તમને પ્રેમ કરું છું ભૈયા." તેણે સોશિયલ મીડિયા પર સ્કૂટી ચલાવતા ફોટા અને વીડિયો પણ શેર કર્યા હતા.
રિંકુએ તેના પરિવારનું નસીબ બદલી નાખ્યું
રિંકુ સિંહે તેના પિતાને સ્પોર્ટ્સ બાઇક ભેટમાં આપી. તેણે અલીગઢમાં એક આલીશાન ઘર પણ ખરીદ્યું. ઘરની કિંમત અંદાજે 3 થી 4 કરોડ રૂપિયા હોવાનો અંદાજ છે. રિંકુનો પરિવાર ખૂબ જ ગરીબ હતો. તેના ભાઈઓ સફાઈ કામ કરતા હતા, જ્યારે તેના પિતા ગેસ સિલિન્ડર પહોંચાડતા હતા. રિંકુ પણ આ નોકરીઓમાં કામ કરતો હતો. હવે, એક સારા દીકરાની જેમ, તેણે તેના પરિવારનું નસીબ બદલી નાખ્યું છે.
રિંકુ સિંહની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દી
રિંકુ સિંહ હવે તે ગરીબીને પાછળ છોડી ગયો છે. તે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ માટે ODI અને T20 માં રમી ચૂક્યો છે. તેણે IPL માં અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. તેણે ભારત માટે બે ODI અને 34 T20 માં 550 રન બનાવ્યા છે, જેમાં ત્રણ અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેની પાસે ODI માં એક વિકેટ અને T20 માં બે વિકેટ પણ છે. તે IPL માં કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ ખેલાડીઓમાંનો એક છે.