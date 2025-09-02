નવી દિલ્હી: એશિયા કપ 2025 9 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. તે પહેલા ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના વિસ્ફોટક ડાબા હાથના બેટ્સમેન રિંકુ સિંહ મેદાન પર બેટથી આગ લગાવી રહ્યા છે. આ દિવસોમાં તે યુપી ટી20 લીગમાં પોતાનો જલવો ફેલાવી રહ્યો છે. તે બેટથી લીગમાં ધૂમ મચાવી રહ્યો છે.
રિંકુ સિંહનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો
આ દરમિયાન, તેનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વધુને વધુ વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ વીડિયોમાં, રિંકુ સિંહ પ્રેક્ટિસ કરતો જોવા મળે છે, જ્યાં તેની મંગેતર અને સપા સાંસદ પ્રિયા સરોજ તેને મળવા માટે ક્રિકેટ મેદાન પર પહોંચે છે. ક્રિકેટ મેદાન પર આ બંનેની આ મુલાકાતનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વધુને વધુ વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ વીડિયોમાં, રિંકુ હાથમાં ક્રિકેટ બેટ પકડીને છે. ખેલાડીઓ તેની પાછળ પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે.
આ દરમિયાન, તેની ભાવિ પત્ની પ્રિયા સરોજ રિંકુ સિંહને આશ્ચર્યચકિત કરવા માટે મેદાન પર પહોંચે છે. આ પછી, બંને લાંબા સમય સુધી વાતો કરતા અને એકબીજા સાથે હસતા ખુશ દેખાય છે. આ દરમિયાન, પ્રિયા કેટલીક તસવીરોમાં તેની સગાઈની વીંટી પણ બતાવતી જોવા મળે છે. આ પછી રિંકુ સિંહ પ્રેક્ટિસ કરવા જાય છે. આ ઉપરાંત, પ્રિયા રિંકુની મેચ જોવા માટે લખનૌના એકાના સ્ટેડિયમ પણ પહોંચે છે, જેના વીડિયો પણ દરરોજ વાયરલ થાય છે.
Rinku Singh's fiance Priya Saroj Arrived to Watch His Cricket Practice ❤️🫶#RinkuSingh #priyasaroj #Cricket #smile pic.twitter.com/PWQ5uKRdnj— Sarvada 💙 (@ImSarvada) August 11, 2025
રિંકુ-પ્રિયાની પ્રેમકહાની કેવી રીતે શરૂ થઈ
આ બંને વચ્ચે ઘણો પ્રેમ છે, બંનેએ 5 જૂન 2025 ના રોજ સગાઈ કરી હતી. રિંકુએ એક ખાનગી ચેનલને આપેલા ઇન્ટરવ્યુમાં જણાવ્યું હતું કે 2022 માં કોવિડ દરમિયાન બંનેએ વાત કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. પ્રિયાને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર રિંકુના ફોટા ગમ્યા હતા, ત્યારબાદ રિંકુએ તેને મેસેજ કર્યો અને બંને વચ્ચે વાતચીત શરૂ થઈ. આ વાતચીત ટૂંક સમયમાં પ્રેમમાં ફેરવાઈ ગઈ. અગાઉ, રિંકુએ સોશિયલ મીડિયા પર પ્રિયા સરોજના ફોટા જોયા હતા અને તેને તે પોતાના માટે ગમ્યા હતા.
રિંકુ સિંહ યુપી ટી20 લીગમાં મેરઠ મેવેરિક્સ માટે રમે છે. તે ટીમનો કેપ્ટન છે. રિંકુએ આ સિઝનમાં 10 મેચમાં 66.40 ની સરેરાશથી 332 રન બનાવ્યા છે. રિંકુએ ભારત માટે 2 ODI માં 55 રન બનાવ્યા છે. જ્યારે તેણે 33 ટી20 મેચોમાં 546 રન બનાવ્યા છે.
