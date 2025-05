ETV Bharat / sports

હે ભગવાન…! 50 ઓવરની મેચમાં આખી ટીમ 2 રનમાં ઓલઆઉટ, 34 બોલમાં મેચ પૂરી - TEAM ALL OUT ON 34 BALLS

50 ઓવરની મેચમાં આખી ટીમ 2 રનમાં ઓલઆઉટ ( પ્રતિકાત્મક ફોટા Getty Images )

By ETV Bharat Sports Team Published : May 26, 2025 at 5:25 PM IST 2 Min Read

લંડન : ક્રિકેટ અનિશ્ચિતતાઓનો ખેલ છે, પણ એટલું બધું નહીં કે આખી ટીમ ફક્ત 2 રન બનાવીને આઉટ થઈ જાય, પણ મિડલસેક્સ કાઉન્ટી ક્રિકેટ લીગમાં આવું બન્યું છે. 426 રનના વિશાળ લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે, એક ટીમ 5.4 ઓવરમાં ફક્ત બે રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ અને 424 રનથી કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. આ ટીમના 8 બેટ્સમેન પોતાનું ખાતું પણ ખોલાવી શક્યા નહીં. આ રીતે બે બેટ્સમેનોએ એક-એક રન બનાવ્યા. 50 ઓવરની મેચમાં આખી ટીમ 2 રનમાં ઓલઆઉટ (RICHMOND CC FB POST) આ ક્રિકેટ ઇતિહાસનો સૌથી ઓછો સ્કોર છે. આ પહેલા, ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં સૌથી ઓછો સ્કોર 6 રન હતો, જે વર્ષ 1810 માં બન્યો હતો. પરંતુ આજના યુગમાં જ્યારે રનનો વરસાદ થાય છે, ત્યારે આ રેકોર્ડ કોઈ આશ્ચર્યથી ઓછો નથી. આ મેચ 24 મેના રોજ નોર્થ લંડન સીસી અને રિચમંડ સીસી, મિડએક્સ વચ્ચે રમાઈ હતી. આ મેચમાં શું થયું: મિડલસેક્સ કાઉન્ટી ક્રિકેટ લીગના ત્રીજા સ્તરના ડિવિઝન વનનો આ મેચ નોર્થ લંડન સીસી અને રિચમંડ સીસી, મિડોક્સ વચ્ચે રમાયો હતો. 45-45 ઓવરની આ મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા, નોર્થ લંડન સીસીએ 45 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને 426 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો. આમાં ડેન સિમોન્સે 140 રનની સદીની ઇનિંગ્સ રમી હતી. આ ઉપરાંત જેક લેવિથે 43 અને નાબિલ અબ્રાહમ્સે 42 રન બનાવ્યા.

આખી ટીમ ફક્ત 34 બોલમાં આઉટ થઈ ગઈ: જ્યારે રિચમંડ સીસીની ટીમ આ વિશાળ લક્ષ્યનો પીછો કરવા માટે મેદાનમાં આવી ત્યારે કોઈને ખબર નહોતી કે મેચ ફક્ત 34 બોલમાં જ સમાપ્ત થઈ જશે. રિચમંડ ક્રિકેટ ક્લબના બેટ્સમેનોને આટલી ઉતાવળ કેમ હતી કે, તેઓ એક પછી એક આઉટ થતા રહ્યા અને પેવેલિયન પાછા ફરતા રહ્યા તે સ્પષ્ટ નહોતું. આ ટીમના 8 બેટ્સમેન પોતાનું ખાતું પણ ખોલી શક્યા નહીં અને આખી ટીમ 5.4 ઓવરમાં માત્ર 2 રન બનાવીને પેવેલિયન પાછી ફરી અને 424 રનથી કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. 50 ઓવરની મેચમાં આખી ટીમ 2 રનમાં ઓલઆઉટ (RICHMOND CC FB POST) 1810 નો રેકોર્ડ તૂટ્યો: જોકે, ફર્સ્ટ ક્લાસમાં બીજા સૌથી ઓછા સ્કોરનો રેકોર્ડ બીએસ ટીમના નામે છે. 1810 માં લોર્ડ્સમાં ઈંગ્લેન્ડ સામે આ ટીમનો રેકોર્ડ અનિચ્છનીય હતો. તે મેચમાં, આખી BS ટીમ ફક્ત 6 રનમાં આઉટ થઈ ગઈ હતી. આ ઉપરાંત, 148 વર્ષ પહેલાં 24 મેના રોજ, એક ટીમ ફક્ત 12 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. 50 ઓવરની મેચમાં આખી ટીમ 2 રનમાં ઓલઆઉટ (RICHMOND CC FB POST) ક્રિકઇન્ફોના રેકોર્ડ મુજબ, 24 મે, 1877 ના રોજ, ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટી મેરીલેબોન ક્રિકેટ ક્લબ સામે માત્ર 12 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફરી હતી. તેમના છ બેટ્સમેન ખાતું પણ ખોલાવી શક્યા નહીં. એડવર્ડ વેલિંગ્ટનએ સૌથી વધુ 7 રન બનાવ્યા. મેરીલેબોન ક્રિકેટ ક્લબ તરફથી ફ્રેડ મોરેલે સૌથી વધુ 7 વિકેટ લીધી. મેરીલેબોન ક્રિકેટ ક્લબે આ મેચ 77 રનથી જીતી લીધી. આ ઉપરાંત આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં કેટલાક શરમજનક રેકોર્ડ પણ નોંધાયેલા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સૌથી ઓછો સ્કોર: ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૌથી ઓછો સ્કોર બનાવવાનો રેકોર્ડ ન્યુઝીલેન્ડની ટીમના નામે છે. 1955માં, કિવી ટીમ ઈંગ્લેન્ડ સામે માત્ર 26 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. ODI ક્રિકેટમાં આ રેકોર્ડ ઝિમ્બાબ્વેના નામે છે. 2024 માં, શ્રીલંકા સામે આખી ઝિમ્બાબ્વે ટીમ ફક્ત 35 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. આ ઉપરાંત, 2024 માં નાઇજીરીયા સામે ટી20 માં આઇવરી કોસ્ટની ટીમ ફક્ત 7 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી.