અમદાવાદ RCB vs PBKS IPL Final : આજે, 3 જૂનના રોજ, ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2025 ની ફાઇનલ મેચ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને પંજાબ કિંગ્સ વચ્ચે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. આ મેચ RCB ના કેપ્ટન રજત પાટીદાર અને PBKS ના કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયર માટે ઇતિહાસ રચવાની સુવર્ણ તક છે. આ બંને ખેલાડીઓ પાસે રેકોર્ડ બુકમાં પોતાનું નામ અમર બનાવવાની તક છે. આજની મેચ ભલે કોઈપણ જીતે, પરંતુ આપણને સૌને IPL ની એક નવી વિજેતા ટીમ મળશે. સૌથી ઝડપી IPL ટાઇટલ જીતવાની તક 31 વર્ષીય રજત પાટીદાર આ સિઝનમાં પહેલીવાર RCBનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે, તેમની પાસે એક અનોખો રેકોર્ડ બનાવવાની તક છે. જો RCB આજે આ ફાઇનલ જીતે છે, તો પાટીદાર IPL ઇતિહાસમાં સૌથી ઝડપી ટાઇટલ જીતનારા કેપ્ટનોની યાદીમાં જોડાશે. આ સિદ્ધિ તેમને એવા પસંદગીના કેપ્ટનોમાં સામેલ કરશે જેમણે તેમની કેપ્ટનશીપની પહેલી જ સિઝનમાં ટ્રોફી જીતી. અત્યાર સુધી ફક્ત હાર્દિક પંડ્યા અને શેન વોર્ન જ આ સિદ્ધિ મેળવી શક્યા છે. હાર્દિક પંડ્યાની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ગુજરાતે 2022 માં તેનું પહેલું IPL ટાઇટલ જીત્યું હતું, આ પહેલા 2008 માં શેન વોર્ને પહેલી જ સિઝનમાં ટીમને ચેમ્પિયન બનાવી હતી. કોણ બનશે નવો IPL ચેમ્પિયન? (ETV Bharat Reporter) આ સિઝનમાં પાટીદારે પોતાની કેપ્ટનશીપથી બધાને પ્રભાવિત કર્યા છે. મધ્યપ્રદેશના આ બેટ્સમેને પોતાની બેટિંગથી ટીમને મજબૂત બનાવી જ નહીં, પરંતુ પોતાના મોટા નિર્ણયોથી 9 વર્ષની લાંબી રાહ જોયા બાદ RCBને ફાઇનલમાં પહોંચાડ્યું. તે જ સમયે, ક્વોલિફાયર 1 માં RCB એ પંજાબ કિંગ્સ સામે માત્ર 10 ઓવરમાં 101 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કરીને પોતાની તાકાતનું પ્રદર્શન કર્યું. આ જીતમાં પાટીદારની કેપ્ટનશીપ અને તેમણે બનાવેલી યોજનાએ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. કોણ બનશે નવો IPL ચેમ્પિયન? (ETV Bharat Reporter) ઐયર આ કરનાર પ્રથમ કેપ્ટન બની શકે છે: બીજી તરફ, પંજાબ કિંગ્સના કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયર પાસે એક એવો રેકોર્ડ બનાવવાની તક છે જે IPLના ઇતિહાસમાં પહેલાં ક્યારેય બન્યો નથી. જો PBKS આજે ફાઈનલ જીતે છે, તો ઐયર IPLમાં બે અલગ અલગ ફ્રેન્ચાઇઝી માટે ખિતાબ જીતનાર પ્રથમ કેપ્ટન બનશે. આ પહેલા, તેમણે 2024 માં KKR ની કેપ્ટનશીપ કરી હતી અને ટીમને ટાઇટલ જીતવા આ જ સિઝનમાં ટાઈટલ જીતાડ્યું હતું. તમને જણાવી દઈએ કે, ઐયરે ગયા સિઝનમાં KKRને ત્રીજી વખત ચેમ્પિયન બનાવ્યું હતું અને આ વખતે PBKS એ તેમને 26.75 કરોડ રૂપિયાના રેકોર્ડ ભાવે પોતાની ટીમમાં સામેલ કર્યા છે. તેમની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ઐયરે PBKS ને માત્ર પ્લેઓફ સુધી જ નહીં, પરંતુ ક્વોલિફાયર 2 માં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સામે 204 રનનો પીછો કરતી વખતે તેમને શાનદાર જીત પણ અપાવી. તેમની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, PBKS એ આ સિઝનમાં સતત સારું પ્રદર્શન કર્યું અને ટોપ-2 માં સ્થાન મેળવ્યું. હવે પંજાબ તેના પહેલા IPL ટાઇટલથી માત્ર 1 જીત દૂર છે.



RCB vs PBKS હેડ ટુ હેડ આંકડા જો આપણે પંજાબ કિંગ્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરના IPL હેડ ટુ હેડના આંકડા જોઈએ તો બંને ટીમો વચ્ચે ગાઢ સ્પર્ધા જોવા મળે છે. અત્યાર સુધીમાં IPLના ઇતિહાસમાં PBKS અને RCB કુલ 36 મેચ રમી ચૂક્યા છે. આ દરમિયાન, RCB એ 18 મેચ જીતી છે જ્યારે પંજાબ કિંગ્સે પણ 18 મેચ જીતી છે. હવે IPL 2025 ના ફાઇનલમાં, આ બંને ટીમો 37મી વખત એકબીજા સામે ટકરાશે. આવી સ્થિતિમાં, બંને ટીમોના આંકડા મુજબ કોઈપણ ટીમ જીતી શકે છે. કોણ બનશે નવો IPL ચેમ્પિયન? (ETV Bharat Reporter) આ સિઝનમાં બંને વચ્ચે રમાયેલી 3 મેચમાં કોનો હાથ ઉપર? IPL 2025 માં અત્યાર સુધીમાં પંજાબ કિંગ્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર વચ્ચે 3 મેચ રમાઈ છે. આ બંને વચ્ચે પહેલી મેચ 18 એપ્રિલે બેંગલુરુના એમ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં રમાઈ હતી. આ મેચમાં RCB 95 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું, ત્યારબાદ પંજાબે 98 રન બનાવ્યા અને મેચ 5 વિકેટથી જીતી લીધી. આ પછી, આ સીઝનની બીજી મેચ આ બંને ટીમો વચ્ચે 20 એપ્રિલે પંજાબના મુલ્લાનપુરમાં રમાઈ હતી. આ મેચમાં પંજાબે 157 રન બનાવ્યા અને RCB એ 159 રન બનાવી મેચ 7 વિકેટથી જીતી લીધી. આ મેચમાં, વિરાટ કોહલીએ 73* રન બનાવ્યા અને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ જીત્યો. આ સિઝનનો ત્રીજો મુકાબલો RCB અને પંજાબ વચ્ચે ક્વોલિફાયર 1 માં થયો હતો. મોહાલીના મુલ્લાનપુર સ્થિત સ્ટેડિયમમાં પહેલા રમતા પંજાબ 101 રન બનાવી શક્યું હતું અને RCB એ 106 રન બનાવીને મેચ 8 વિકેટથી જીતી લીધી હતી અને IPL 2025 ની ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. હવે આ બંને વચ્ચે આ સિઝનની ચોથી મેચ થવા જઈ રહી છે. આ જીતીને, પંજાબ સ્કોર સેટલ કરવા અને તેનું પહેલું IPL ટાઇટલ જીતવા માંગશે. તો RCB પણ 18 વર્ષ પછી તેના પ્રથમ IPL ટાઇટલની રાહ જોશે. અમદાવાદમાં આજે કેવું રહેશે હવામાન? AccuWeather મુજબ, રમતની શરૂઆતમાં અમદાવાદમાં તાપમાન લગભગ 36°C રહેશે, જે અંત સુધીમાં ઘટીને 31°C થઈ જશે. મેચ દરમિયાન ભેજનું સ્તર 52% થી 63% ની વચ્ચે રહેશે. મોટાભાગે આકાશ વાદળછાયું રહેવાની ધારણા છે, અને રમતમાં વિક્ષેપ પાડવા માટે વરસાદની શક્યતા લગભગ 2% થી 5% છે. સાંજે આગાહીમાં સુધારો થશે, જેનાથી રમત સરળ થવાની આશા જાગશે, પરંતુ 33 ટકા વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે, જે ટીમોને સાવધ રાખશે. કોણ બનશે નવો IPL ચેમ્પિયન? (ETV Bharat Reporter) ફાઈનલ મેચ માટે બંને ટીમોની સંભવિત પ્લેઈંગ - 11 રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ : ફિલ સોલ્ટ, વિરાટ કોહલી, મયંક અગ્રવાલ, રજત પાટીદાર (કેપ્ટન), લિયામ લિવિંગસ્ટોન/ટીમ ડેવિડ, જિતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), રોમારિયો શેફર્ડ, કૃણાલ પંડ્યા, ભુવનેશ્વર, જોશ કુમાર, સુયશ શર્મા. પંજાબ કિંગ્સ (સંભવિત): પ્રિયાંશ આર્ય, પ્રભસિમરન સિંઘ, જોશ ઇંગ્લિસ (વિકેટમાં), શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), નેહલ વાઢેરા, શશાંક સિંઘ, માર્કસ સ્ટોઇનિસ, અઝમતુલ્લા ઓમરઝાઈ, વિજયકુમાર વૈશક, અરવિંદ સિંહ, યુઝવેન્દ્ર ચહલ/હરપ્રીત બ્રાર.

