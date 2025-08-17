ETV Bharat / sports

RCB નો ખેલાડી બન્યો ઈંગ્લેન્ડનો કેપ્ટન, 136 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તોડ્યો - RCB PLAYER JACOB BETHELL

21 વર્ષીય જેકબ બેથેલને આયર્લેન્ડ સામેની T20 શ્રેણીમાં અંગ્રેજી ટીમના કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

જેકબ બેથેલ
જેકબ બેથેલ (ANI PHOTO)
Published : August 17, 2025 at 10:20 AM IST

England Youngest Captain: ઇંગ્લેન્ડે 17 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થનારી આયર્લેન્ડ સામેની ત્રણ મેચની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી માટે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી છે. જેમાં 21 વર્ષીય જેકબ બેથેલને ટીમનો કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો છે. કારણ કે આ શ્રેણીમાં તેમના કાયમી કેપ્ટન હેરી બ્રુકને આરામ આપવામાં આવ્યો છે.

બેથેલે 136 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તોડ્યો

જેકબ બેથેલે કેપ્ટન બનતાની સાથે જ ઇતિહાસ રચી દીધો છે. તે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં તમામ ફોર્મેટમાં ઇંગ્લેન્ડ માટે સૌથી યુવા કેપ્ટન બન્યો છે. આ સાથે, તેણે છેલ્લા 136 વર્ષથી અકબંધ રહેલો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે. જે ઇંગ્લેન્ડના સૌથી યુવા કેપ્ટન મોન્ટી બોડેનના નામે હતો, તેણે 1989માં દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ટેસ્ટમાં 23 વર્ષની ઉંમરે ટીમની કેપ્ટનશીપ સંભાળી હતી. બોડેનને આ જવાબદારી ત્યારે સોંપવામાં આવી હતી જ્યારે કાયમી કેપ્ટન ઓબ્રે સ્મિથ તાવથી પીડાતા હતા.

ઘણા ખેલાડીઓને આરામ આપવામાં આવ્યો

કેપ્ટન હેરી બ્રુક ઉપરાંત, જોફ્રા આર્ચર, બ્રાયડન કાર્સ, બેન ડકેટ અને જેમી સ્મિથને આયર્લેન્ડ પ્રવાસ માટે આરામ આપવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત, માર્કસ ટ્રેસ્કોથિક મુખ્ય કોચ તરીકે બ્રેન્ડન મેક્કુલમનું સ્થાન લેશે.

મુખ્ય પસંદગીકારે બેથેલની પ્રશંસા કરી

ઇંગ્લેન્ડની પુરુષ ટીમના પસંદગીકાર લ્યુક રાઈટે ડાબા હાથના બેટ્સમેનના નેતૃત્વ કૌશલ્યની પ્રશંસા કરી. રાઈટે એક નિવેદનમાં કહ્યું, 'જેકબ બેથેલ ઇંગ્લેન્ડ ટીમમાં જોડાયા ત્યારથી તેમના નેતૃત્વ કૌશલ્યથી પ્રભાવિત થઈ રહ્યા છે અને આયર્લેન્ડ સામેની શ્રેણી તેમને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે તેમની કુશળતાને વધુ નિખારવાની તક પૂરી પાડશે.'

જેકબ બેથેલ RCB તરફથી રમે છે

ઇંગ્લેન્ડનો આ યુવા બેટ્સમેન IPLમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) તરફથી રમે છે. RCB એ તેમને IPL 2025 મેગા ઓક્શનમાં 2.6 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યા હતા. પરંતુ બેથેલને ફક્ત બે મેચ રમવાની તક મળી, જેમાં તેણે 171 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 67 રન બનાવ્યા.

ઇંગ્લેન્ડે ટીમની જાહેરાત કરી

આયર્લેન્ડ પ્રવાસ પર જતા પહેલા, ઇંગ્લેન્ડે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ત્રણ ODI અને ત્રણ T20 મેચની હોમ સિરીઝ પણ રમવાની છે. જેના માટે ટીમની ટીમની જાહેરાત પણ કરવામાં આવી છે.

દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ઇંગ્લેન્ડની ODI ટીમ

હેરી બ્રુક (કેપ્ટન), રેહાન અહેમદ, જોફ્રા આર્ચર, સની બેકર, ટોમ બેન્ટન, જેકબ બેથેલ, જોસ બટલર, બ્રાઇડન કાર્સ, બેન ડકેટ, વિલ જેક્સ, સાકિબ મહમૂદ, જેમી ઓવરટન, આદિલ રશીદ, જો રૂટ, જેમી સ્મિથ.

દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ઇંગ્લેન્ડની T20I ટીમ

હેરી બ્રુક (કેપ્ટન), રેહાન અહેમદ, જોફ્રા આર્ચર, ટોમ બેન્ટન, જેકબ બેથેલ, જોસ બટલર, બ્રાઇડન કાર્સ, લિયામ ડોસન, બેન ડકેટ, વિલ જેક્સ, સાકિબ મહમૂદ, જેમી ઓવરટન, આદિલ રશીદ, ફિલ સોલ્ટ, જેમી સ્મિથ, લ્યુક વુડ.

આયર્લેન્ડ સામે ઇંગ્લેન્ડની T20I ટીમ

જેકબ બેથેલ (કેપ્ટન), રેહાન અહેમદ, સોની બેકર, ટોમ બેન્ટન, જોસ બટલર, લિયામ ડોસન, ટોમ હાર્ટલી, વિલ જેક્સ, સાકિબ મહમૂદ, જેમી ઓવરટન, મેથ્યુ પોટ્સ, આદિલ રશીદ, ફિલ સોલ્ટ, લ્યુક વુડ.

