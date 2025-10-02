ETV Bharat / sports

જાડેજાએ ઉપ-કેપ્ટન બનવા અંગે મોટો ખુલાસો કર્યો, જાણીને તમને નવાઈ લાગશે

ઋષભ પંતની ગેરહાજરીને કારણે, ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજાને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ ટેસ્ટ શ્રેણી માટે ઉપ-કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો છે.

રવિન્દ્ર જાડેજા
રવિન્દ્ર જાડેજા (IANS)
October 2, 2025

હૈદરાબાદ: ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વચ્ચે બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણીની પહેલી ટેસ્ટ મેચ 2 ઓક્ટોબરના રોજ અમદાવાદમાં શરૂ થઈ હતી. પહેલા જ દિવસે વેસ્ટ ઇન્ડીઝની ટીમ 162 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી, જેમાં સિરાજે ચાર અને બુમરાહે ત્રણ વિકેટ લીધી હતી.

મેચ દરમિયાન, અનુભવી ભારતીય ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજાએ ખુલાસો કર્યો હતો કે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી માટે ઉપ-કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત થવા અંગે તેમને અગાઉથી જાણ કરવામાં આવી ન હતી. ઓવલ ખાતે ઇંગ્લેન્ડ સામેની પાંચમી ટેસ્ટ દરમિયાન થયેલી ઈજાને કારણે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની બે મેચની શ્રેણી માટે રિષભ પંત ઉપલબ્ધ નહોતો, તેથી જાડેજાને ઉપ-કેપ્ટનની જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી.

ઉપ-કેપ્ટન બનવા અંગે જાડેજાએ શું કહ્યું?

મેચ દરમિયાન BCCI.TV સાથે વાત કરતા જાડેજાએ કહ્યું, "ટીમ મેનેજમેન્ટે મને કંઈ કહ્યું નહીં; તેઓએ ફક્ત ટીમની જાહેરાત કરી, અને મેં જોયું કે મારા નામની બાજુમાં VC લખેલું હતું, તેથી હું ખૂબ ખુશ હતો." "એક ખેલાડી તરીકે, જ્યારે પણ તમે મેનેજમેન્ટ, કેપ્ટન અને કોચ તરફથી કોઈપણ પ્રકારની હરકતો જુઓ છો, ત્યારે તે તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો કરે છે. છેવટે, તમે હંમેશા સારું પ્રદર્શન કરીને અને ટીમ સાથે તમારા અનુભવ શેર કરીને ખુશ થાઓ છો."

તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "એક ખેલાડી તરીકે, આ મારા માટે ખૂબ જ ખાસ છે. તેમણે મને સન્માનિત કર્યો છે કારણ કે મેનેજમેન્ટ, કેપ્ટન અને કોચે મને કેટલીક વધારાની જવાબદારી આપવાનું નક્કી કર્યું છે. હું આ કરવા માટે ખૂબ જ ખુશ છું, અને જ્યારે પણ ટીમને મારા અનુભવ અથવા યોજના વિશે ઇનપુટની જરૂર હોય છે, ત્યારે હું હંમેશા તે કરવા માટે તૈયાર છું."

જાડેજાની ટેસ્ટ કારકિર્દી

જાડેજાનો ઇંગ્લેન્ડનો શાનદાર પ્રવાસ રહ્યો. એન્ડરસન-તેંડુલકર ટ્રોફીમાં નીચલા ક્રમમાં આવવા છતાં, તેણે 86 ની સરેરાશથી 516 રન બનાવ્યા, જેમાં એક સદી અને પાંચ અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. ગુજરાતના સૌરાષ્ટ્રમાં જન્મેલા 36 વર્ષીય ક્રિકેટરે તેની રેડ-બોલ કારકિર્દીમાં 37.73 ની સરેરાશથી 3,886 રન બનાવ્યા છે, જેમાં પાંચ સદી અને 27 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેણે 25.12 ની સરેરાશથી 330 વિકેટ લીધી છે, જેમાં 15 વખત પાંચ વિકેટ લીધી છે. જાડેજા ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસમાં સૌથી વધુ રન બનાવનારા ખેલાડીઓમાં ચોથા ક્રમે હતો.

