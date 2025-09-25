ETV Bharat / sports

રવિન્દ્ર જાડેજાને મોટી જવાબદારી સોંપવામાં આવી, ઇંગ્લેન્ડ સામે સારુ પ્રદર્શન કરતા IND vs WI ટેસ્ટ શ્રેણી માટે મળ્યું ઈનામ

જાડેજાએ ઇંગ્લેન્ડ સામેની છેલ્લી ટેસ્ટની 10 ઇનિંગ્સમાં 86.00 ની અસાધારણ સરેરાશથી 516 રન બનાવ્યા હતા.

રવિન્દ્ર જાડેજા (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 25, 2025 at 4:04 PM IST

હૈદરાબાદ: ભારતીય ટીમ 2 ઓક્ટોબરથી વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી રમવાની છે. ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ આ શ્રેણી માટે 15 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી છે. ટીમનું નેતૃત્વ શુભમન ગિલ કરશે, જેમણે કેપ્ટન તરીકે પોતાની પહેલી ટેસ્ટ શ્રેણીમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું અને શ્રેણીમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી પણ હતા.

રવિન્દ્ર જાડેજાને મોટી જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે

રવીન્દ્ર જાડેજાને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ શ્રેણી માટે ઉપ-કપ્તાન પણ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. ઇંગ્લેન્ડ ટેસ્ટ શ્રેણી દરમિયાન, આ જવાબદારી વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ઋષભ પંત પાસે હતી. જોકે, ચોથી ટેસ્ટમાં ઈજાને કારણે તે બહાર થઈ ગયો હતો, ત્યારે કેએલ રાહુલે ઉપ-કપ્તાન તરીકેનું પદ સંભાળ્યું હતું. રવિન્દ્ર જાડેજાને હવે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની આગામી ટેસ્ટ શ્રેણી માટે ઉપ-કપ્તાન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

આનો સ્પષ્ટ અર્થ એ છે કે તે ઋષભ પંતનું સ્થાન લેશે અને ગિલની ગેરહાજરીમાં મેદાન પર ભારતીય ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. જાડેજાએ ઈંગ્લેન્ડમાં 10 ઇનિંગ્સમાં 86.00 ની અસાધારણ સરેરાશથી 516 રન બનાવ્યા, જેનાથી તે શ્રેણીમાં સૌથી વધુ રન બનાવનારા ખેલાડીઓની યાદીમાં શુભમન ગિલ, કેએલ રાહુલ અને જો રૂટ પછી ચોથા સ્થાને રહ્યો.

તેણે શ્રેણીમાં છ અડધી સદી ફટકારી, ભારત-ઈંગ્લેન્ડ ટેસ્ટ શ્રેણીમાં છ અડધી સદી ફટકારનાર પ્રથમ ખેલાડી બન્યો. બોલર તરીકે, તેણે 3.56 ના ઇકોનોમી રેટથી સાત વિકેટ પણ લીધી, જેમાં માન્ચેસ્ટર ટેસ્ટમાં ચાર વિકેટનો સમાવેશ થાય છે.

ભારતીય ટીમે ઈંગ્લેન્ડ સામેની પાંચ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી 2-2 થી ડ્રો કરવામાં સફળ રહી, જેના કારણે ભારત 28 પોઈન્ટ અને 46.67 પોઈન્ટ ટકાવારી સાથે વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ સ્ટેન્ડિંગમાં ત્રીજા સ્થાને રહ્યું.

ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વચ્ચેની પહેલી ટેસ્ટ મેચ 2 ઓક્ટોબરે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાશે, જ્યારે બીજી ટેસ્ટ મેચ 10 ઓક્ટોબરથી નવી દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં રમાશે.

વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની ટેસ્ટ માટે ભારતીય ટીમ: શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), યશસ્વી જયસ્વાલ, કેએલ રાહુલ, સાઈ સુદર્શન, દેવદત્ત પડિકલ, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), રવિન્દ્ર જાડેજા, વોશિંગ્ટન સુંદર, જસપ્રીત બુમરાહ, અક્ષર પટેલ, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, એન જગદીસન (વિકેટકીપર), મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ના, કુલદીપ યાદવ.

