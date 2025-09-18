ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ ખેલાડીની મેદાનમાં વાપસી, નામ જાણીને ચોકી જશો
આર અશ્વિને ક્રિકેટના તમામ ફોર્મેટ અને ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગમાંથી પણ નિવૃત્તિ લઈ લીધી છે.
Published : September 18, 2025 at 8:39 PM IST
હૈદરાબાદ: ભૂતપૂર્વ ભારતીય ઓફ સ્પિનર રવિચંદ્રન અશ્વિન 7 થી 9 નવેમ્બર દરમિયાન હોંગકોંગમાં યોજાનારી હોંગકોંગ સિક્સીસ ટુર્નામેન્ટ માટે ભારતીય ટીમનો ભાગ બનશે. તમિલનાડુના વતની અને તેમના સમયના શ્રેષ્ઠ સ્પિનરોમાંના એક અશ્વિન 2024માં ભારતના ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ દરમિયાન તમામ પ્રકારના આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લેશે. તેમણે ગયા મહિને ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL)માંથી પણ નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી હતી. તે સમયે, આ દિગ્ગજ સ્પિન બોલરે કહ્યું હતું કે તે વિશ્વભરની વિવિધ લીગમાં રમવા માટે ઉપલબ્ધ છે.
આયોજકોએ એક પ્રકાશનમાં જણાવ્યું કે, "આધુનિક ક્રિકેટના શ્રેષ્ઠ સ્પિન બોલરોમાંના એક તરીકે ગણવામાં આવતા, અશ્વિનનો સમાવેશ આ ઝડપી ગતિ અને એક્શનથી ભરપૂર વૈશ્વિક ટુર્નામેન્ટમાં ટીમ ઇન્ડિયાના અભિયાનમાં અપાર ઊંડાણ, અનુભવ અને સ્ટાર પાવર ઉમેરે છે,"
RAVI ASHWIN WILL BE PART OF TEAM INDIA FOR HONG KONG SIXES. 🇮🇳 pic.twitter.com/3MajHWpVpi— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 18, 2025
અશ્વિને કહ્યું, "આ ફોર્મેટ માટે અલગ અલગ વ્યૂહરચનાઓની જરૂર છે અને તે ખૂબ જ રોમાંચક રહેશે. હું મારા ભૂતપૂર્વ સાથી ખેલાડીઓ સાથે રમવા માટે આતુર છું. હું વિરોધી ટીમોના કેટલાક શ્રેષ્ઠ ખેલાડીઓ સામે રમવા માટે પણ ઉત્સાહિત છું. તે અમારા માટે એક સારો પડકાર હશે."
રેકોર્ડ માટે, 39 વર્ષીય અશ્વિને 106 મેચોમાં 537 ટેસ્ટ વિકેટ લીધી છે. મેચ વિજેતા જમણા હાથના સ્પિનરે 116 મેચોમાં 156 ODI વિકેટ અને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 72 વિકેટ પણ લીધી છે. તેના નામે 779 ફર્સ્ટ-ક્લાસ વિકેટ પણ છે.
હોંગકોંગ ક્રિકેટ સિક્સીસના મીડિયા નિવેદન અનુસાર, હોંગકોંગ ક્રિકેટ સિક્સીસની 2025 ની આવૃત્તિ ટીન ક્વોંગ રોડ રિક્રિએશન ગ્રાઉન્ડ ખાતે રમાશે. આ ટુર્નામેન્ટને 2024 માં એમ-માર્ક તરફથી પ્રતિષ્ઠિત મેગા ઇવેન્ટનો દરજ્જો મળ્યો હતો અને ખીચોખીચ ભરેલા પ્રેક્ષકો, વિશ્વભરના લાખો દર્શકો માટે વિશ્વ-સ્તરીય ટેલિવિઝન પ્રસારણ, ક્રિકેટ સ્ટાર્સ અને રોમાંચક ક્રિકેટ સાથે આ ટાઇટલને યોગ્ય ઠેરવ્યું હતું.
નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "ઇવેન્ટના ઉત્સવપૂર્ણ વાતાવરણે માત્ર સ્થાનિક ક્રિકેટ ચાહકોને આકર્ષ્યા જ નહીં, પરંતુ પરિવારોને રમતનો આનંદ માણવા અને સાથે મળીને મજાનો સપ્તાહાંત પસાર કરવા માટે એક પ્લેટફોર્મ પણ પૂરું પાડ્યું."
