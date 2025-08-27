ETV Bharat / sports

રવિચંદ્રન અશ્વિને IPLમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી, આ 5 ટીમો માટે IPLમાં ધમાલી મચાવી - ASHWIN ANNOUNCED IPL RETIREMENT

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ સ્પિનર ​​રવિચંદ્રન અશ્વિને ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. આ વાતથી તેમના બધા ચાહકો ચોંકી ગયા છે.

રવિચંદ્રન અશ્વિન
રવિચંદ્રન અશ્વિન (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 27, 2025 at 1:31 PM IST

2 Min Read

નવી દિલ્હી: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ ઓફ સ્પિનર ​​રવિચંદ્રન અશ્વિને બુધવાર, 27 ઓગસ્ટના રોજ ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) માંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. તેમના આ નિર્ણયથી બધા ક્રિકેટ ચાહકો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા છે. તેમણે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ માટે પોતાની છેલ્લી IPL રમી હતી. તેઓ IPL 2025 માં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ ટીમનો ભાગ હતા. હવે તેમણે IPL ને અલવિદા કહેવાનો નિર્ણય લીધો છે. તેમણે 2024 માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટને અલવિદા કહ્યું હતું.

સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરીને નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી

અશ્વિને પોતાના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર પોસ્ટ કરીને IPL માંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. તેમણે લખ્યું, 'આ એક ખાસ દિવસ છે અને તેથી એક ખાસ શરૂઆત છે. એવું કહેવાય છે કે દરેક અંતની એક નવી શરૂઆત હોય છે. IPL ક્રિકેટર તરીકે મારો સમય આજે સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે, પરંતુ વિવિધ લીગમાં રમતના સંશોધક તરીકેનો મારો સમય આજે શરૂ થઈ રહ્યો છે. હું વર્ષોથી અદ્ભુત યાદો અને સંબંધો માટે બધી ફ્રેન્ચાઇઝીઓનો આભાર માનું છું અને સૌથી અગત્યનું IPL અને BCCI એ મને અત્યાર સુધી જે કંઈ આપ્યું છે તે માટે. હું મારા માટે આગળ જે કંઈ છે તેનો આનંદ માણવા અને તેનો મહત્તમ ઉપયોગ કરવા માટે ઉત્સુક છું.

અશ્વિને IPLમાં 5 ટીમો માટે પોતાનો જાદુ ફેલાવ્યો

રવિચંદ્રન અશ્વિને 2009 માં પોતાની IPL કારકિર્દી શરૂ કરી હતી. તે અત્યાર સુધી IPLમાં 5 ટીમો સાથે રમી ચૂક્યો છે. તે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ, રાઇઝિંગ પુણે સુપરજાયન્ટ્સ, પંજાબ કિંગ્સ, દિલ્હી કેપિટલ્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ ફ્રેન્ચાઇઝ માટે રમી ચૂક્યો છે. તેણે IPLમાં પંજાબનું પણ નેતૃત્વ કર્યું છે. અશ્વિને ધોનીની કેપ્ટનશિપ હેઠળ સૌથી વધુ મેચ રમી છે.

IPL 2025 ની હરાજીમાં CSK દ્વારા અશ્વિનને 9.75 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો હતો. અગાઉ તે રાજસ્થાન રોયલ્સનો ભાગ હતો. તે યુઝવેન્દ્ર ચહલ, ભુવનેશ્વર કુમાર, સુનીલ નારાયણ અને પીયૂષ ચાવલા પછી IPL ઇતિહાસમાં 5મો સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર છે.

અશ્વિનની વિસ્ફોટક IPL કારકિર્દી

અશ્વિને 221 IPL મેચોની 98 ઇનિંગ્સમાં 30.2 ની સરેરાશથી 187 વિકેટ લીધી છે. તેણે IPLમાં એક વખત 4 વિકેટ લીધી છે. તેનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન 37 રનમાં 4 વિકેટ છે. અશ્વિને IPLમાં બેટથી પણ રન બનાવ્યા છે. તેણે એટલી જ મેચોમાં 13.0 ની સરેરાશ અને 118.2 ના સ્ટ્રાઇક રેટ સાથે કુલ 833 રન બનાવ્યા છે. આ દરમિયાન તેણે 1 અડધી સદી પણ ફટકારી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. હોકીના ચાહકો માટે સારા સમાચાર, એશિયા કપ 2025 ની બધી મેચોની ટિકિટ મફતમાં મળશે
  2. ભવિષ્યવાણી! એશિયા કપ 2025નો ખિતાબ કોણ જીતશે, નામ જાણીને ચોકી જશો

નવી દિલ્હી: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ ઓફ સ્પિનર ​​રવિચંદ્રન અશ્વિને બુધવાર, 27 ઓગસ્ટના રોજ ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) માંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. તેમના આ નિર્ણયથી બધા ક્રિકેટ ચાહકો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા છે. તેમણે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ માટે પોતાની છેલ્લી IPL રમી હતી. તેઓ IPL 2025 માં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ ટીમનો ભાગ હતા. હવે તેમણે IPL ને અલવિદા કહેવાનો નિર્ણય લીધો છે. તેમણે 2024 માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટને અલવિદા કહ્યું હતું.

સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરીને નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી

અશ્વિને પોતાના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર પોસ્ટ કરીને IPL માંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. તેમણે લખ્યું, 'આ એક ખાસ દિવસ છે અને તેથી એક ખાસ શરૂઆત છે. એવું કહેવાય છે કે દરેક અંતની એક નવી શરૂઆત હોય છે. IPL ક્રિકેટર તરીકે મારો સમય આજે સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે, પરંતુ વિવિધ લીગમાં રમતના સંશોધક તરીકેનો મારો સમય આજે શરૂ થઈ રહ્યો છે. હું વર્ષોથી અદ્ભુત યાદો અને સંબંધો માટે બધી ફ્રેન્ચાઇઝીઓનો આભાર માનું છું અને સૌથી અગત્યનું IPL અને BCCI એ મને અત્યાર સુધી જે કંઈ આપ્યું છે તે માટે. હું મારા માટે આગળ જે કંઈ છે તેનો આનંદ માણવા અને તેનો મહત્તમ ઉપયોગ કરવા માટે ઉત્સુક છું.

અશ્વિને IPLમાં 5 ટીમો માટે પોતાનો જાદુ ફેલાવ્યો

રવિચંદ્રન અશ્વિને 2009 માં પોતાની IPL કારકિર્દી શરૂ કરી હતી. તે અત્યાર સુધી IPLમાં 5 ટીમો સાથે રમી ચૂક્યો છે. તે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ, રાઇઝિંગ પુણે સુપરજાયન્ટ્સ, પંજાબ કિંગ્સ, દિલ્હી કેપિટલ્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ ફ્રેન્ચાઇઝ માટે રમી ચૂક્યો છે. તેણે IPLમાં પંજાબનું પણ નેતૃત્વ કર્યું છે. અશ્વિને ધોનીની કેપ્ટનશિપ હેઠળ સૌથી વધુ મેચ રમી છે.

IPL 2025 ની હરાજીમાં CSK દ્વારા અશ્વિનને 9.75 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો હતો. અગાઉ તે રાજસ્થાન રોયલ્સનો ભાગ હતો. તે યુઝવેન્દ્ર ચહલ, ભુવનેશ્વર કુમાર, સુનીલ નારાયણ અને પીયૂષ ચાવલા પછી IPL ઇતિહાસમાં 5મો સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર છે.

અશ્વિનની વિસ્ફોટક IPL કારકિર્દી

અશ્વિને 221 IPL મેચોની 98 ઇનિંગ્સમાં 30.2 ની સરેરાશથી 187 વિકેટ લીધી છે. તેણે IPLમાં એક વખત 4 વિકેટ લીધી છે. તેનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન 37 રનમાં 4 વિકેટ છે. અશ્વિને IPLમાં બેટથી પણ રન બનાવ્યા છે. તેણે એટલી જ મેચોમાં 13.0 ની સરેરાશ અને 118.2 ના સ્ટ્રાઇક રેટ સાથે કુલ 833 રન બનાવ્યા છે. આ દરમિયાન તેણે 1 અડધી સદી પણ ફટકારી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. હોકીના ચાહકો માટે સારા સમાચાર, એશિયા કપ 2025 ની બધી મેચોની ટિકિટ મફતમાં મળશે
  2. ભવિષ્યવાણી! એશિયા કપ 2025નો ખિતાબ કોણ જીતશે, નામ જાણીને ચોકી જશો

For All Latest Updates

TAGGED:

ASHWIN ANNOUNCED IPL RETIREMENTRAVICHANDRAN ASHWINASHWIN ANNOUNCED IPL RETIREMENT

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

દંપતીએ સરકારી નોકરી છોડીને શરૂ કર્યુ કૃષિ-પશુપાલન સ્ટાર્ટઅપ, જાણો પ્રકૃતિને સંરક્ષિત કરતા દંપતીના સફળ વ્યવસાયની કહાણી

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ધસમસતી નદી અને સમુદ્રનું મિલન જોયું છે? જો, જવાબ ના હોય તો જુઓ આ અદ્ભુત વીડિયો...

'સાબર, બનાસ અને દુધસાગર' ઉત્તર ગુજરાતની ડેરી ક્રાંતિ: સહકારી શક્તિથી ગામડાથી વૈશ્વિક બજાર સુધી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.