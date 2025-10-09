ETV Bharat / sports

અનિલ કુંબલે, શેન વોર્ન જેવા મહાન ખેલાડીઓને પાછળ છોડી, રાશિદ ખાને બનાવ્યો નવો રેકોર્ડ

અફઘાનિસ્તાનની ટીમ યુએઈમાં બાંગ્લાદેશ સામે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમી રહી છે, જેની પહેલી મેચમાં રાશિદ ખાને બોલિંગ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.

રાશિદ ખાન
રાશિદ ખાન (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 9, 2025 at 3:32 PM IST

2 Min Read
Rashid Khan Record: રાશિદ ખાન રેકોર્ડ: અફઘાનિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી 8 ઓક્ટોબરથી શરૂ થઈ હતી. શ્રેણીની પહેલી મેચ અબુ ધાબીમાં રમાઈ હતી. આ મેચમાં અફઘાનિસ્તાનના સ્ટાર લેગ-સ્પિનર ​​રાશિદ ખાને શાનદાર બોલિંગ કરી હતી. ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધા બાદ, રાશિદ ખાને બાંગ્લાદેશની ઇનિંગ્સમાં ત્રણ વિકેટ લીધી. આ સાથે, રાશિદ ખાને એક નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો.

પ્રથમ એશિયન બોલર બન્યો: રાશિદ ખાન હાલમાં મર્યાદિત ઓવરના ક્રિકેટમાં એક મહાન બોલર માનવામાં આવે છે, જેણે ODI અને T20 બંનેમાં અસરકારક પ્રદર્શન કર્યું છે. રાશિદ ખાને બાંગ્લાદેશ સામેની પ્રથમ ODIમાં 200મી વિકેટ લેવાની સાથે, તે T20 અને ODI બંનેમાં આ સિદ્ધિ મેળવનાર પ્રથમ એશિયન બોલર બન્યો. ન્યુઝીલેન્ડના ભૂતપૂર્વ ખેલાડી ટિમ સાઉથી પછી, રાશિદ ખાન આ સિદ્ધિ મેળવનાર વિશ્વ ક્રિકેટમાં બીજો ખેલાડી છે.

સૌથી ઓછી મેચોમાં 200 ODI વિકેટ લેનાર બીજો સ્પિનર: રાશિદ ખાને બાંગ્લાદેશ સામેની પ્રથમ ODIમાં 10 ઓવરમાં 38 રન આપીને ત્રણ વિકેટ લીધી. આનાથી તે ODI ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં સૌથી ઓછી મેચોમાં 200 વિકેટ લેનાર બીજો સ્પિનર ​​બન્યો. રાશિદે 115 મેચોમાં આ સિદ્ધિ મેળવી, અનિલ કુંબલે, શેન વોર્ન અને આદિલ રશીદને પાછળ છોડી દીધા. આ યાદીમાં ભૂતપૂર્વ પાકિસ્તાની સ્પિનર ​​સકલૈન મુશ્તાક ટોચ પર છે, જેમણે 200 ODI વિકેટ સુધી પહોંચવા માટે ફક્ત 104 મેચ લીધી હતી.

200 ODI વિકેટ સુધી પહોંચવા માટે સૌથી ઓછી મેચો લેનારા સ્પિનરો:

  • સકલૈન મુશ્તાક (પાકિસ્તાન): 104 મેચ
  • રાશિદ ખાન (અફઘાનિસ્તાન): 115 મેચ
  • શેન વોર્ન (ઓસ્ટ્રેલિયા): 125 મેચ
  • આદિલ રશીદ (ઇંગ્લેન્ડ): 137 મેચ
  • અનિલ કુંબલે (ભારત): 147 મેચ

અફઘાનિસ્તાને મેચ જીતી: બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાન માટે 222 રનનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો હતો. અફઘાનિસ્તાને 47.1 ઓવરમાં 5 વિકેટે 226 રન બનાવીને મેચ જીતી લીધી. અફઘાનિસ્તાન તરફથી ઓપનર રહેમાનુલ્લાહ ગુરબાઝે 50 રન બનાવ્યા, જ્યારે રહેમત શાહે પણ 50 રનનું યોગદાન આપ્યું. કેપ્ટન હશમતુલ્લાહ શાહિદીએ 33 રન બનાવ્યા. બાંગ્લાદેશ તરફથી હસન મહમુદે સૌથી વધુ 4 વિકેટ લીધી.

RASHID KHANRASHID KHAN COMPLETES 200 WICKETSAFGHANISTAN VS BANGLADESHFASTEST SPINNER 200 WICKETSRASHID KHAN RECORD

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

