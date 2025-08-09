Essay Contest 2025

ETV Bharat / sports

ભાઈ - બહેનની એવી જોડી જેમણે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ રમી પોતાના દેશનું ગૌરવ વધાર્યું...! - RAKSHA BANDHAN SPECIAL NEWS

આજે રક્ષાબંધનના પાવન દિવસે અમે તમને એક ભાઈ-બહેનની એવી જોડીઓ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જેમણે પોતાના દેશ માટે એક સાથે ક્રિકેટ રમી છે.

ભાઈ - બહેનની એવી જોડી જેમણે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ રમી
ભાઈ - બહેનની એવી જોડી જેમણે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ રમી (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 9, 2025 at 10:36 AM IST

2 Min Read

અમદાવાદ Raksha Bandhan 2025 Special : આજે સમગ્ર ભારતમાં રક્ષાબંધનનો તહેવાર ઉજવાઈ રહ્યો છે. રક્ષાબંધન હિન્દુ ધર્મના સૌથી ખાસ તહેવારોમાંનો એક છે. આ પવિત્ર દિવસે બહેન પોતાના ભાઈને કલાઈ પર રાખડી બાંધે છે. અને પોતાના ભાઈના લાંબા આયુષ્યની કામના કરે છે. સાથે જ ભાઈ પોતાની બહેનનું જીવનભર રક્ષણ કરવાનું વચન આપે છે. રાખડી બાંધ્યા પછી, તે પોતાની બહેનને ભેટ આપે છે. તો આજે આપણે વાત કરીશું ક્રિકેટમાં ઘણા ભાઈ-બહેનના છે જેમણે પોતાના દેશ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે.

Raksha Bandhan 2025 Special
Raksha Bandhan 2025 Special (Canva)

પીટર મેકગ્લાશન અને સારાહ મેકગ્લાશન (ન્યુઝીલેન્ડ):

સારાહ મેકગ્લાશન 2002 થી 2016 દરમિયાન ન્યૂઝીલેન્ડ માટે 200 થી વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે. આમાં 134 વનડે અને 76 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ તેમજ 2 ટેસ્ટ મેચનો સમાવેશ થાય છે. તેણીના નામે લગભગ 3500 રન છે. જ્યારે તેના ભાઈ પીટર મેકગ્લાશન ન્યૂઝીલેન્ડ માટે ચાર વનડે અને 11 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી ચૂક્યા છે.

પીટર મેકગ્લાશન અને સારાહ મેકગ્લાશન
પીટર મેકગ્લાશન અને સારાહ મેકગ્લાશન (Getty Images)

વિલ સધરલેન્ડ અને એનાબેલ સધરલેન્ડ (ઓસ્ટ્રેલિયા):

એનાબેલ સધરલેન્ડ ઓસ્ટ્રેલિયન મહિલા ટીમની અગ્રણી ઓલરાઉન્ડર છે. ગયા વર્ષે તેણે એક ટેસ્ટ મેચમાં બેવડી સદી ફટકારી હતી. સધરલેન્ડના નામે 13 ટેસ્ટ વિકેટ, 41 વનડે વિકેટ અને 40 ટી20 વિકેટ પણ છે. તે ભારતની સૌથી મોટી લીગ WPL માં પણ રમે છે. એનાબેલના ભાઈ વિલ સધરલેન્ડને ગયા વર્ષે ઓસ્ટ્રેલિયા માટે બે વનડે રમવાની તક મળી. તેના નામે 18 રન અને 2 વિકેટ છે.

વિલ સધરલેન્ડ અને એનાબેલ સધરલેન્ડ
વિલ સધરલેન્ડ અને એનાબેલ સધરલેન્ડ (Getty Images)

નાથન એસ્ટલ અને લિસા એસ્ટલ (ન્યુઝીલેન્ડ):

કયો ક્રિકેટ ચાહક નાથન એસ્ટલનું નામ નથી જાણતો. તે ન્યૂઝીલેન્ડ ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં મહાન બેટ્સમેનોમાંનો એક છે. ટેસ્ટ મેચમાં સૌથી ઝડપી બેવડી સદી ફટકારવાનો રેકોર્ડ એસ્ટલના નામે છે. તેમણે 81 ટેસ્ટ મેચમાં 11 સદી અને 24 અડધી સદી સાથે 4702 રન બનાવ્યા છે. આ ઉપરાંત 223 વનડે મેચમાં 16 સેન્ચુરી અને 41 અડધી સદી 7090 રન નોંધાવ્યા છે.

અને બીજી તરફ નાથનની બહેન લિસા એસ્ટલે પણ ન્યૂઝીલેન્ડ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે. તેઓ લાંબા સમટ સુધી ક્રિકેટ રમ્યા નથી પરંતુ ઘરેલું મેચોમાં તેમનું શાનદાર પ્રદર્શન રહ્યું છે.

હેરી ટેક્ટર અને એલિસ ટેક્ટર (આયર્લેન્ડ):

હેરી ટેક્ટર આયર્લેન્ડના સૌથી સફળ બેટ્સમેનોમાંના એક છે. તેમણે આયર્લેન્ડ માટે 7 ટેસ્ટ, 54 ODI અને 85 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે. આમાં તેમણે અનુક્રમે 391, 1992 અને 1443 રન બનાવ્યા છે. તેમની બહેન એલિસ ટેક્ટરે શ્રીલંકા સામે આયર્લેન્ડ માટે ODI ડેબ્યૂ કર્યું હતું.

એડ જોયસ અને ઇસોબેલ જોયસ
એડ જોયસ અને ઇસોબેલ જોયસ (Getty Images)

એડ જોયસ, ડોમ જોયસ અને ઇસોબેલ જોયસ, સેસિલિયા જોયસ (આયર્લેન્ડ):

આયર્લેન્ડના જોયસ પરિવારમાં ચાર આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટરો છે. એડ જોયસ ઇંગ્લેન્ડ માટે પણ ક્રિકેટ રમી ચૂક્યા છે. જ્યારે ડોમને આયર્લેન્ડ માટે ત્રણ ODI રમવાની તક મળી. તેમની બંને બહેનો ઇસોબેલ અને સેસિલિયાએ ઘણી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ રમી છે. એક ટેસ્ટ ઉપરાંત, ઇસોબેલે 79 ODI અને 55 T20 મેચ રમી છે. સેસિલિયાને 100 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચનો અનુભવ છે.

આ પણ વાંચો:

  1. 'પપ્પા, મને ટીમમાં સ્થાન નથી મળ્ચું…'! અભિમન્યુ ઈશ્વરન અને તેના પિતા વચ્ચે ભાવનાત્મક વાતચીત
  2. Ballon D'Or 2025: ના રોનાલ્ડો, ના મેસ્સી…! આ સ્ટાર ફૂટબોલરોને પ્રતિષ્ઠિત એવોર્ડ માટે નામાંકિત કરવામાં આવ્યા
  3. મતદાનનો અધિકાર મળતા પહેલા જ આ ખેલાડી બન્યો દેશનો કેપ્ટન!

અમદાવાદ Raksha Bandhan 2025 Special : આજે સમગ્ર ભારતમાં રક્ષાબંધનનો તહેવાર ઉજવાઈ રહ્યો છે. રક્ષાબંધન હિન્દુ ધર્મના સૌથી ખાસ તહેવારોમાંનો એક છે. આ પવિત્ર દિવસે બહેન પોતાના ભાઈને કલાઈ પર રાખડી બાંધે છે. અને પોતાના ભાઈના લાંબા આયુષ્યની કામના કરે છે. સાથે જ ભાઈ પોતાની બહેનનું જીવનભર રક્ષણ કરવાનું વચન આપે છે. રાખડી બાંધ્યા પછી, તે પોતાની બહેનને ભેટ આપે છે. તો આજે આપણે વાત કરીશું ક્રિકેટમાં ઘણા ભાઈ-બહેનના છે જેમણે પોતાના દેશ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે.

Raksha Bandhan 2025 Special
Raksha Bandhan 2025 Special (Canva)

પીટર મેકગ્લાશન અને સારાહ મેકગ્લાશન (ન્યુઝીલેન્ડ):

સારાહ મેકગ્લાશન 2002 થી 2016 દરમિયાન ન્યૂઝીલેન્ડ માટે 200 થી વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે. આમાં 134 વનડે અને 76 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ તેમજ 2 ટેસ્ટ મેચનો સમાવેશ થાય છે. તેણીના નામે લગભગ 3500 રન છે. જ્યારે તેના ભાઈ પીટર મેકગ્લાશન ન્યૂઝીલેન્ડ માટે ચાર વનડે અને 11 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી ચૂક્યા છે.

પીટર મેકગ્લાશન અને સારાહ મેકગ્લાશન
પીટર મેકગ્લાશન અને સારાહ મેકગ્લાશન (Getty Images)

વિલ સધરલેન્ડ અને એનાબેલ સધરલેન્ડ (ઓસ્ટ્રેલિયા):

એનાબેલ સધરલેન્ડ ઓસ્ટ્રેલિયન મહિલા ટીમની અગ્રણી ઓલરાઉન્ડર છે. ગયા વર્ષે તેણે એક ટેસ્ટ મેચમાં બેવડી સદી ફટકારી હતી. સધરલેન્ડના નામે 13 ટેસ્ટ વિકેટ, 41 વનડે વિકેટ અને 40 ટી20 વિકેટ પણ છે. તે ભારતની સૌથી મોટી લીગ WPL માં પણ રમે છે. એનાબેલના ભાઈ વિલ સધરલેન્ડને ગયા વર્ષે ઓસ્ટ્રેલિયા માટે બે વનડે રમવાની તક મળી. તેના નામે 18 રન અને 2 વિકેટ છે.

વિલ સધરલેન્ડ અને એનાબેલ સધરલેન્ડ
વિલ સધરલેન્ડ અને એનાબેલ સધરલેન્ડ (Getty Images)

નાથન એસ્ટલ અને લિસા એસ્ટલ (ન્યુઝીલેન્ડ):

કયો ક્રિકેટ ચાહક નાથન એસ્ટલનું નામ નથી જાણતો. તે ન્યૂઝીલેન્ડ ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં મહાન બેટ્સમેનોમાંનો એક છે. ટેસ્ટ મેચમાં સૌથી ઝડપી બેવડી સદી ફટકારવાનો રેકોર્ડ એસ્ટલના નામે છે. તેમણે 81 ટેસ્ટ મેચમાં 11 સદી અને 24 અડધી સદી સાથે 4702 રન બનાવ્યા છે. આ ઉપરાંત 223 વનડે મેચમાં 16 સેન્ચુરી અને 41 અડધી સદી 7090 રન નોંધાવ્યા છે.

અને બીજી તરફ નાથનની બહેન લિસા એસ્ટલે પણ ન્યૂઝીલેન્ડ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે. તેઓ લાંબા સમટ સુધી ક્રિકેટ રમ્યા નથી પરંતુ ઘરેલું મેચોમાં તેમનું શાનદાર પ્રદર્શન રહ્યું છે.

હેરી ટેક્ટર અને એલિસ ટેક્ટર (આયર્લેન્ડ):

હેરી ટેક્ટર આયર્લેન્ડના સૌથી સફળ બેટ્સમેનોમાંના એક છે. તેમણે આયર્લેન્ડ માટે 7 ટેસ્ટ, 54 ODI અને 85 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે. આમાં તેમણે અનુક્રમે 391, 1992 અને 1443 રન બનાવ્યા છે. તેમની બહેન એલિસ ટેક્ટરે શ્રીલંકા સામે આયર્લેન્ડ માટે ODI ડેબ્યૂ કર્યું હતું.

એડ જોયસ અને ઇસોબેલ જોયસ
એડ જોયસ અને ઇસોબેલ જોયસ (Getty Images)

એડ જોયસ, ડોમ જોયસ અને ઇસોબેલ જોયસ, સેસિલિયા જોયસ (આયર્લેન્ડ):

આયર્લેન્ડના જોયસ પરિવારમાં ચાર આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટરો છે. એડ જોયસ ઇંગ્લેન્ડ માટે પણ ક્રિકેટ રમી ચૂક્યા છે. જ્યારે ડોમને આયર્લેન્ડ માટે ત્રણ ODI રમવાની તક મળી. તેમની બંને બહેનો ઇસોબેલ અને સેસિલિયાએ ઘણી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ રમી છે. એક ટેસ્ટ ઉપરાંત, ઇસોબેલે 79 ODI અને 55 T20 મેચ રમી છે. સેસિલિયાને 100 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચનો અનુભવ છે.

આ પણ વાંચો:

  1. 'પપ્પા, મને ટીમમાં સ્થાન નથી મળ્ચું…'! અભિમન્યુ ઈશ્વરન અને તેના પિતા વચ્ચે ભાવનાત્મક વાતચીત
  2. Ballon D'Or 2025: ના રોનાલ્ડો, ના મેસ્સી…! આ સ્ટાર ફૂટબોલરોને પ્રતિષ્ઠિત એવોર્ડ માટે નામાંકિત કરવામાં આવ્યા
  3. મતદાનનો અધિકાર મળતા પહેલા જ આ ખેલાડી બન્યો દેશનો કેપ્ટન!

For All Latest Updates

TAGGED:

RAKSHA BANDHAN 2025BROTHER SISTER DUOS IN CRICKETBROTHER SISTER CRICKETERRAKSHA BANDHAN IN CRICKETRAKSHA BANDHAN SPECIAL NEWS

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.