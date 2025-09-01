પટના/રાજગીર: હીરો એશિયા કપ હોકી 2025 લીગ તબક્કાના અંતિમ રાઉન્ડમાં પહોંચી ગયો છે. આજે (સોમવાર) રાજગીર ઇન્ટરનેશનલ હોકી સ્ટેડિયમ ખાતે ચાર રોમાંચક મેચ રમાશે. આ દિવસે એશિયન હોકીના દિગ્ગજ અને ઉભરતા ટીમો પોતાની તાકાત બતાવશે. ખાસ કરીને ભારતીય ટીમનો કઝાકિસ્તાન સામેનો છેલ્લો લીગ મેચ દર્શકો માટે એક મોટું આકર્ષણ રહેશે. આ મેચ ભારતીય ટીમના ભવિષ્યનો માર્ગ નક્કી કરશે, જેના કારણે રમત પ્રેમીઓમાં ઉત્સાહ વધ્યો છે.
આજની મેચોનો કાર્યક્રમ: ટુર્નામેન્ટના સમયપત્રક મુજબ, દિવસનો પહેલો મેચ બપોરે 1:30 વાગ્યે રમાશે, જેમાં બાંગ્લાદેશ અને કોરિયા એકબીજા સામે ટકરાશે. આ પછી, મલેશિયા વિરુદ્ધ ચાઇનીઝ તાઈપેઈ 3:30 વાગ્યે રમાશે. સાંજે 5:30 વાગ્યે, ચીન અને જાપાનની ટીમો ટકરાશે, જ્યારે દિવસનો છેલ્લો મેચ ભારત અને કઝાકિસ્તાન વચ્ચે સાંજે 7:30 વાગ્યે રમાશે. રાજગીર ઇન્ટરનેશનલ હોકી સ્ટેડિયમ ખાતે આજની મેચ ખૂબ જ રોમાંચક રહેશે.
ભારતની મેચ અંગે ખાસ ઉત્સાહ: ભારતની મેચ અંગે ખાસ ઉત્સાહ છે. કેપ્ટન હરમનપ્રીત સિંહના નેતૃત્વમાં, ભારતીય ટીમે અત્યાર સુધી શાનદાર પ્રદર્શન કરીને પોતાનો વિજયક્રમ ચાલુ રાખ્યો છે. જાપાનને હરાવીને, ભારત ગ્રુપ A માં ટોચ પર રહ્યું છે અને આજે તે કઝાકિસ્તાન સામેની મેચ જીતીને પોતાની સ્થિતિ મજબૂત કરવા માંગે છે. રવિવારે હજારો દર્શકો રાજગીર સ્ટેડિયમ પહોંચ્યા હતા, જેમણે દરેક ગોલ પર નારા લગાવીને અને ઉત્સાહિત કરીને ટીમને ઉત્સાહિત કરી હતી.
કઝાકિસ્તાનનો પડકાર: કઝાકિસ્તાનની ટીમ આ ટુર્નામેન્ટમાં સતત હારનો સામનો કરી રહી છે. ચીન અને જાપાન સામે હાર્યા બાદ, સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાની તેમની આશા લગભગ ખતમ થઈ ગઈ છે. જોકે, તેઓ ભારત સામેની મેચમાં પોતાની પ્રતિષ્ઠા બચાવવા માટે શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કરશે. કઝાકિસ્તાનની ટીમ શરૂઆતમાં આક્રમક હોય છે, પરંતુ ઝડપથી દબાણમાં આવી જાય છે, જેનો વિરોધી ટીમોને ફાયદો થયો છે.
ભારતે સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાનો માર્ગ મજબૂત: તમને જણાવી દઈએ કે ત્રીજા દિવસે ચીને કઝાકિસ્તાનને 13-1 થી હરાવ્યું હતું. દિવસનું મુખ્ય આકર્ષણ ભારત અને જાપાન વચ્ચેની મેચ હતી, જેમાં કેપ્ટન હરમનપ્રીત સિંહ અને મનદીપ સિંહના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શનથી ભારતે 3-2થી જીત મેળવી હતી. આ જીત સાથે ભારતે પોતાના ગ્રુપમાં ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું અને સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો. બંને મેચ દર્શકો માટે ઉત્સાહ અને રોમાંચથી ભરેલી હતી.
દર્શકોનો ઉત્સાહ વધુ: આ દિવસોમાં રાજગીરમાં હોકીનો મહાકુંભ જેવો માહોલ છે. સ્થાનિક દર્શકોની સાથે, અન્ય રાજ્યોના રમતપ્રેમીઓ પણ મોટી સંખ્યામાં અહીં પહોંચ્યા છે. બાળકો, યુવાનો અને વૃદ્ધો બધા ભારતીય ખેલાડીઓને લાઇવ રમતા જોવા માટે ઉત્સાહિત છે. સ્ટેડિયમ ઢોલ, ત્રિરંગા ધ્વજ અને જોરદાર નારાઓથી ગુંજી રહ્યું છે, જેના કારણે ખેલાડીઓ ઉર્જાથી ભરપૂર અનુભવી રહ્યા છે. દર્શકો દરેક મેચમાં દરેક ટીમના ગોલ પર જોરદાર ઉત્સાહ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.
