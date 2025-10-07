ETV Bharat / sports

રાહુલ દ્રવિડના પુત્રએ પિતાનું નામ રોશન કર્યું, કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો

અન્વય ગયા સિઝનમાં કર્ણાટકનો સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી હતો અને રાજ્યના સૌથી આશાસ્પદ યુવા બેટ્સમેનોમાંનો એક તરીકે ઉભરી આવ્યો છે.

રાહુલ દ્રવિડ
રાહુલ દ્રવિડ (IANS)
Rahul Dravid's Son Captain: ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર રાહુલ દ્રવિડના પુત્રો વિશે "જેવો પિતા, એવો પુત્ર" કહેવું ખોટું નહીં હોય. તેમના બંને પુત્રો, સુમિત અને અન્વય પણ ક્રિકેટના મેદાન પર ધૂમ મચાવી રહ્યા છે.

જો તેઓ હાલની ગતિએ ક્રિકેટ રમવાનું ચાલુ રાખશે, તો તેઓ એક દિવસ ટીમ ઈન્ડિયાનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે. તાજેતરમાં, દ્રવિડના નાના પુત્ર, અન્વય દ્રવિડને તેના ઉત્તમ ફોર્મ માટે પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો હતો અને આગામી વિનુ માંકડ ટ્રોફીમાં કર્ણાટક ટીમના કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.

વિનુ માંકડ ટ્રોફી ભારતની પ્રીમિયર અંડર-19 વન-ડે ટુર્નામેન્ટ છે. આ એક એવી ટુર્નામેન્ટ છે જ્યાં દેશના પ્રતિભાશાળી યુવા ક્રિકેટરો તેમની ક્ષમતાઓનું પ્રદર્શન કરે છે અને ભારતીય રાષ્ટ્રીય ટીમમાં સ્થાન મેળવવા માંગે છે.

રાહુલ દ્રવિડના બે પુત્રો - સમિત અને અન્વય
રાહુલ દ્રવિડના બે પુત્રો - સમિત અને અન્વય (IANS & X)

રાહુલ દ્રવિડનો નાનો પુત્ર કેપ્ટન બન્યો

રાહુલના પુત્ર, અન્વયને આ જવાબદારી તેના પિતાની ભલામણ પર નહીં, પરંતુ જુનિયર સ્તરે તેના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શનને કારણે સોંપવામાં આવી હતી. 18 વર્ષીય અન્વય ગયા સિઝનમાં કર્ણાટકનો સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી હતો અને રાજ્યના સૌથી આશાસ્પદ યુવા બેટ્સમેનોમાંનો એક તરીકે ઉભરી આવ્યો છે.

અન્વય દ્રવિડે અંડર-16 વિજય મર્ચન્ટ ટ્રોફીમાં અસાધારણ પ્રદર્શન કર્યું હતું, તેણે સતત બીજી સિઝનમાં છ મેચમાં 91.80 ની સરેરાશથી 459 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં બે સદીનો સમાવેશ થાય છે.

વિનુ માંકડ ટ્રોફી માટે કર્ણાટક ટીમ: અન્વય દ્રવિડ (કેપ્ટન, વિકેટકીપર), નીતિશ આર્ય, આદર્શ ડી ઉર્સ, એસ મણિકાંત (ઉપ-કેપ્ટન), પ્રણીત શેટ્ટી, વાસવ વેંકટેશ, અક્ષત પ્રભાકર, સી વૈભવ, કુલદીપ સિંહ પુરોહિત, રતન બીઆર, વૈભવ શર્મા, કેએ તેજસ, અથર્વ માલવિયા, સન્ની કાંચી અને રેહાન મોહમ્મદ (વિકેટકીપર).

રાહુલ દ્રવિડનો મોટો પુત્ર સમિત

રાહુલ દ્રવિડનો મોટો પુત્ર સમિત પણ રાજ્ય સ્તરે પોતાનું નામ બનાવ્યું છે. તે ઓલરાઉન્ડર છે. સમિતને 2024 માં ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ઘરઆંગણેની શ્રેણી માટે ભારતની અંડર-19 ટીમમાં પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ ઈજાને કારણે તે ડેબ્યૂ કરી શક્યો ન હતો.

