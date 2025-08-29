નવી દિલ્હી: ભારતની સ્ટાર શટલર જોડી સાત્વિકસાઈરાજ રંકીરેડ્ડી અને ચિરાગ શેટ્ટીએ શાનદાર વિજય નોંધાવીને ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો છે. તેમણે રાઉન્ડ ઓફ 16 એટલે કે પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં વિશ્વના છઠ્ઠા ક્રમાંકિત ચીનના લિયાંગ વેઈ કેંગ અને વાંગ ચાંગને હરાવીને BWF વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપના ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો છે.
નજીકની મેચમાં સાત્વિક-ચિરાગનો શાનદાર વિજય
BWF વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં ગુરુવારે મોડી રાત્રે સાત્વિકસાઈરાજ રંકીરેડ્ડી અને ચિરાગ શેટ્ટીએ પોતાનો મુકાબલો જીત્યો હતો. આ સાથે, મહિલા સિંગલ્સ અને મિક્સ ડબલ્સમાં પીવી સિંધુ અને મિક્સ ડબલ્સની જોડી ધ્રુવ કપિલા અને તનિષા ક્રાસ્ટો પણ ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચી ગઈ છે.
તમને જણાવી દઈએ કે રાઉન્ડ ઓફ 16ની મેચમાં સાત્વિક-ચિરાગે ચીની જોડીને 1921, 21-15, 21-17થી હરાવી હતી. સાત્વિક-ચિરાગે શરૂઆતની ગેમ 19-21 ના નાના માર્જિનથી હારી ગયા, પરંતુ બીજી ગેમમાં શાનદાર વાપસી કરી અને 21-15 થી જીત મેળવી. આ પછી, સાત્વિક-ચિરાગે 1 કલાક 6 મિનિટ ચાલેલી ગેમમાં ત્રીજો સેટ 21-17 થી જીતીને ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કર્યું હતું.
Round of 16 action as Rankireddy/Shetty 🇮🇳 square off against Liang/Wang 🇨🇳. #BWFWorldChampionships #Paris2025 pic.twitter.com/qPEtDJgt1l— BWF (@bwfmedia) August 29, 2025
આજે ભારતીય ખેલાડીઓ સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશવા માટે રમશે
આજે રાત્રે 11:50 વાગ્યે, સાત્વિક-ચિરાગનો આગામી મુકાબલો બીજા ક્રમાંકિત મલેશિયાના એરોન ચિયા અને સોહ વૂઇ યિક સામે થશે. આવી સ્થિતિમાં, સાત્વિક-ચિરાગ પાસે તેમને હરાવીને સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશવાની તક રહેશે.
ગઈકાલે પીવી સિંધુએ મહિલા સિંગલ્સ રાઉન્ડ ઓફ 32 મેચમાં મલેશિયાની કરુપથેવન લેત્શાનાને 21-19, 21-15થી હરાવીને જીત મેળવી હતી. સિંધુએ મેચ સીધા સેટમાં જીતી. વિશ્વની 15મા ક્રમની ખેલાડી સિંધુએ પહેલી ગેમમાં 12-18થી પાછળ રહ્યા બાદ સતત છ પોઈન્ટ સાથે વાપસી કરી હતી અને સેટ 21-19થી જીત્યો હતો. હવે સિંધુ આજે સાંજે 4:20 વાગ્યે ક્વાર્ટર ફાઇનલ મેચમાં ઇન્ડોનેશિયન બેડમિન્ટન ખેલાડી પી.કે. વર્દાની સાથે રમશે.
મિક્સ ડબલ્સમાં, તનિષા ક્રાસ્ટો અને ધ્રુવ કપિલાએ પાંચમા ક્રમાંકિત હોંગકોંગ, ચીનના તાંગ ચુન માન અને ત્સે યિંગ સુએટને 19-21, 21-12, 21-15 થી હરાવીને ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો. આજે, એટલે કે શુક્રવારે, ભારતીય જોડી મલેશિયાના ચેન તાંગ જી અને તોહ ઇ વેઈ સામે ટકરાશે. આ મેચ બપોરે 1 વાગ્યે યોજાશે.
