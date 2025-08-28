ETV Bharat / sports

BWF વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં ભારતનું શાનદાર પ્રદર્શન, પીવી સિંધુ અને સાત્વિક-ચિરાગ સહિતના ખેલાડીઓ ચમક્યા - PV SINDHU

ભારતીય ખેલાડીઓ પીવી સિંધુ અને સાત્વિક-ચિરાગ તેમજ ધ્રુવ કપિલા અને તનિષા ક્રાસ્ટો BWF વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ 2025 બેડમિન્ટન ટુર્નામેન્ટમાં ચમક્યા છે.

Published : August 28, 2025 at 11:21 AM IST

નવી દિલ્હી: બુધવારનો દિવસ ભારતીય શટલરો માટે ખૂબ જ ખાસ રહ્યો, જ્યાં ભારતીય ખેલાડીઓએ પેરિસના એડિડાસ એરેના ખાતે રાઉન્ડ ઓફ 32 માં પોતપોતાની મેચ જીતીને રાઉન્ડ ઓફ 16 માં પ્રવેશ કર્યો છે. હવે તેમની પાસે ગુરુવારે પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલ જીતીને ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કરવાની તક હશે.

સાત્વિકસાઈરાજ અને ચિરાગ શેટ્ટીનો વિજય

ભારતની મેન્સ ડબલ્સ જોડી સાત્વિકસાઈરાજ રેન્કીરેડ્ડી અને ચિરાગ શેટ્ટીએ પોતાનો રાઉન્ડ ઓફ 32 મેચ જીત્યો. વિશ્વની 9મી ક્રમાંકિત જોડીએ ચાઇનીઝ તાઈપેઈના લિયુ કુઆંગ હેંગ અને યાંગ પો હાનને 43 મિનિટ સુધી ચાલેલા મુકાબલામાં 22-20, 21-13 થી હરાવ્યું. હવે તેઓ પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં છઠ્ઠી ક્રમાંકિત ચીની જોડી લિયાંગ વેઈ કેંગ અને વાંગ ચાંગ સામે ટકરાશે.

પીવી સિંધુએ પણ શાનદાર વિજય નોંધાવીને જીત મેળવી.

પીવી સિંધુએ મહિલા સિંગલ્સ રાઉન્ડ ઓફ 32 મેચમાં મલેશિયાની કરુપથેવન લેત્શાનાને 21-19, 21-15થી હરાવીને જીત મેળવી. સિંધુએ મેચ સીધા સેટમાં જીતી. વિશ્વની 15મા ક્રમની ખેલાડી સિંધુએ પહેલી ગેમમાં 12-18થી પાછળ રહ્યા બાદ સતત છ પોઈન્ટ સાથે વાપસી કરી અને સેટ 21-19થી જીત્યો. ભારતની બે વખતની ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતાએ બીજી કરુપથેવન લેત્શાનાને 21-15થી હરાવીને જીત મેળવી. હવે તેનો સામનો ચીનની ખેલાડી વાંગ ઝીયી સામે થશે.

ધ્રુવ કપિલા અને તનિષા ક્રાસ્ટોએ ટુર્નામેન્ટમાં ધમાલ મચાવી

ભારત માટે, ધ્રુવ કપિલા અને તનિષા ક્રાસ્ટોની 16મી ક્રમાંકિત જોડીએ મિક્સ ડબલ્સમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને રાઉન્ડ ઓફ 16માં સ્થાન મેળવ્યું. ભારતીય જોડીએ આયર્લેન્ડના જોશુઆ મેગી અને મોયા રાયનને 21-11, 21-16થી હરાવીને મેચ જીતી લીધી. હવે તેમનો સામનો ચીનના હોંગકોંગના તાંગ ચુન મેન અને ત્સે યિંગ સુએટ સામે થશે અને તેઓ આ મેચ જીતીને ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવવા માંગશે.

એચ.એસ. પ્રણોય એક મુશ્કેલ મેચમાં હારી ગયો

બુધવારે પણ ટુર્નામેન્ટમાં ભારત માટે નિરાશાજનક સમાચાર લાવ્યા. પુરુષોના સિંગલ્સમાં, ભારતીય એચ.એસ. પ્રણોય ડેનિશ બેડમિન્ટન ખેલાડી એન્ડર્સ એન્ટોનસેન સામે એક મુશ્કેલ મેચમાં હારી ગયો. પ્રણોય 21-7, 17-21, 21,23થી હારી ગયો. આ સાથે, ટુર્નામેન્ટમાં પુરુષોના સિંગલ્સમાં ભારતનો પડકાર સમાપ્ત થઈ ગયો છે.

