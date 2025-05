ETV Bharat / sports

મોટા સમાચાર…! ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે વધતા તણાવને કારણે PBKS vs DC મેચ અચાનક રદ - PBKS VS DC IPL MATCH CALLED OFF

Etv Bharat ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Sports Team Published : May 8, 2025 at 11:23 PM IST 2 Min Read

ધર્મશાળા : અહીંના એચપીસીએ સ્ટેડિયમ ખાતે પંજાબ કિંગ્સ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ વચ્ચે ચાલી રહેલી આઈપીએલ મેચ રદ કરવામાં આવી છે. પાકિસ્તાને ત્રણ ભારતીય રાજ્યો પર હુમલો કર્યો અને પછી મેચ અધવચ્ચે જ રોકી દેવામાં આવી. જ્યારે પંજાબ 10.1 ઓવરમાં 122 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું ત્યારે સ્ટેડિયમની લાઈટો બંધ થઈ ગઈ. લાઈટ ટાવરમાં કંઈક ખોટું હોય તેવું લાગતું હતું. પરંતુ આ પછી અન્ય લાઇટો પણ બંધ કરી દેવામાં આવી અને ખેલાડીઓને તાત્કાલિક મેદાનની બહાર મોકલી દેવામાં આવ્યા. આઈપીએલના ચેરમેન અરુણ ધુમલે મેચ રદ થવાની પુષ્ટિ કરી છે. ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે વધતા તણાવને કારણે PBKS vs DC મેચ અચાનક રદ (IANS) આજની મેચ રદ: પાકિસ્તાને ભારતના ઘણા શહેરોમાં ડ્રોન હુમલા કર્યા છે. પાકિસ્તાને ઉધમપુર, જમ્મુ, અખનૂર, પઠાણકોટ અને કઠુઆમાં ડ્રોન અને મિસાઇલ હુમલા કર્યા, જેને ભારતે નિષ્ફળ બનાવ્યા. આ ઉપરાંત રાજસ્થાન અને પંજાબના મહત્વપૂર્ણ શહેરો પર મિસાઇલ અને ડ્રોન પણ છોડવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ ભારતે પાકિસ્તાનને યોગ્ય જવાબ આપ્યો અને તેના મિસાઇલો અને ડ્રોનને તોડી પાડ્યા. આ હુમલાઓ પછી, સાવચેતીના પગલા તરીકે આ IPL મેચ રદ કરવામાં આવી હતી.