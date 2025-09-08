ETV Bharat / sports

મારી સાથે ખરાબ વર્તન થયું, હું રડ્યો પણ! ક્રિસ ગેલે પંજાબ કિંગ્સ વિશે કર્યો મોટો ખુલાસો

યુનિવર્સ બોસ 'ક્રિસ ગેલ' એ IPL માંથી વહેલા નિવૃત્તિ લેવાનું કારણ જાહેર કરીને બધાને ચોંકાવી દીધા છે.

હૈદરાબાદ: વેસ્ટ ઈન્ડિઝના ભૂતપૂર્વ ઓપનર ક્રિસ ગેલે 2009 માં ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગમાં પગ મૂક્યો હતો. ત્યારથી, તેણે ત્રણ ફ્રેન્ચાઇઝી - KKR, RCB અને પંજાબ કિંગ્સ માટે કુલ 142 મેચ રમી છે. ગેલે 2018 થી 2021 સુધી પંજાબ કિંગ્સ માટે તેની છેલ્લી ચાર સીઝન રમી હતી.

સંઘર્ષ કરવો પડ્યો

પરંતુ 2019 સીઝનમાં સારું પ્રદર્શન (490 રન) કરવા છતાં, ગેઇલને 2020 અને 2021 માં પંજાબની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સ્થાન મેળવવા માટે સંઘર્ષ કરવો પડ્યો. આ સમય દરમિયાન તેને ઘણી મેચ રમવાની તક મળી ન હતી. 2020 માં, તેણે ફક્ત 7 મેચ રમી હતી જ્યારે 2021 માં તેને 10 મેચ રમવાની તક મળી હતી. જેમાં તેનું પ્રદર્શન ખાસ નહોતું અને તેણે તેની છેલ્લી સીઝનમાં 21 ની સરેરાશથી કુલ 193 રન બનાવ્યા હતા. જ્યારે 2020 માં, તેણે ફક્ત સાત મેચ રમી હતી અને 288 રન બનાવ્યા હતા.

IPLમાંથી બહાર રહેવાનો નિર્ણય

પોતાના ખરાબ પ્રદર્શન અને ટીમમાં સન્માનના અભાવને કારણે, ક્રિસ ગેલે IPL 2022માંથી બહાર રહેવાનો નિર્ણય લીધો. પરંતુ વર્ષો પછી, તેણે ફ્રેન્ચાઇઝી પર તેનો અનાદર કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. T20 ક્રિકેટના મહાન બેટ્સમેનોમાંના એક ક્રિસ ગેલે ખુલાસો કર્યો છે કે તેણે સન્માનના અભાવને કારણે IPL 2022માંથી બહાર રહેવાનો નિર્ણય લીધો હતો. તેણે કહ્યું કે પંજાબ કિંગ્સમાં મારી સાથે સારો વ્યવહાર કરવામાં આવ્યો ન હતો.

ક્રિસ ગેલે શુભંકર મિશ્રાના પોડકાસ્ટમાં કહ્યું

'પંજાબ સાથેની મારી IPL સમય પહેલા જ સમાપ્ત થઈ ગઈ, કારણ કે ટીમમાં મારું અપમાન કરવામાં આવ્યું હતું. મને લાગ્યું કે એક સિનિયર ખેલાડી હોવા છતાં - જેણે લીગ માટે ઘણું બધું કર્યું અને ટીમને મૂલ્યવાન બનાવી, તેની સાથે યોગ્ય વર્તન કરવામાં આવ્યું નહીં.'

ગેલે વધુમાં કહ્યું કે તેઓએ મારી સાથે બાળક જેવો વ્યવહાર કર્યો. મારા જીવનમાં પહેલીવાર, મને લાગ્યું કે હું ડિપ્રેશનમાં જઈ રહ્યો છું, ફોન પર પંજાબના કોચ અનિલ કુંબલે સાથે વાત કરતી વખતે, હું રડી પડ્યો કારણ કે મને ખૂબ દુઃખ થયું હતું. હું તેમનાથી અને ફ્રેન્ચાઇઝી ચલાવવાની રીતથી નિરાશ હતો. તે પછી, ટીમના કેપ્ટન કેએલ રાહુલે મને ફોન કરીને કહ્યું, 'ક્રિસ, રાહ જુઓ, તમે આગામી મેચ રમશો.' પણ મેં ફક્ત એટલું જ કહ્યું, 'હું તમને શુભકામનાઓ પાઠવું છું', અને મારા બેગ પેક કરીને બહાર નીકળી ગયો.'

IPL માં ગેઇલ

વેસ્ટ ઇન્ડીઝના બેટ્સમેન ક્રિસ ગેઇલ, જે યુનિવર્સ બોસ તરીકે જાણીતા છે, IPL માં કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને પંજાબ કિંગ્સ માટે રમ્યા હતા. જ્યાં તેમણે 142 IPL મેચોમાં 4,965 રન બનાવ્યા છે. જેમાં છ સદી અને 31 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. ગેઇલ IPL ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ વ્યક્તિગત સ્કોર (175) નો રેકોર્ડ પણ ધરાવે છે, જે તેમણે 2013 માં પુણે વોરિયર્સ સામે બનાવ્યો હતો.

પંજાબ કિંગ્સ માટે ક્રિસ ગેઇલનો રેકોર્ડ

ગેલે પંજાબ કિંગ્સ માટે ચાર સીઝન રમી અને 41 મેચોમાં 36.18 ની સરેરાશથી 1,339 રન બનાવ્યા, જેમાં એક સદી અને 10 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તે હાલમાં ફ્રેન્ચાઇઝનો છઠ્ઠો સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી છે.

