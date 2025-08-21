ETV Bharat / sports

AUS vs SA: ડેબ્યૂ મેચમાં જ શંકાસ્પદ બોલિંગ એક્શનનો આરોપ, ICC કરશે તપાસ - PRENELAN SUBRAYEN ACTION

દક્ષિણ આફ્રિકાના સ્પિનર ​​પ્રેનેલન સુબ્રાયને ફક્ત એક જ વનડે અને એક ટેસ્ટ મેચ રમી છે.

દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ
દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ (AP PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 21, 2025 at 12:31 PM IST

2 Min Read

હૈદરાબાદ: દક્ષિણ આફ્રિકા હાલમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રવાસે છે. T20 શ્રેણી 2-1થી ગુમાવ્યા બાદ, દક્ષિણ આફ્રિકાએ 19 ઓગસ્ટના રોજ યજમાન ટીમ સામે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીનો પહેલો ODI રમ્યો હતો. જેમાં દક્ષિણ આફ્રિકાએ ઓસ્ટ્રેલિયા પર 98 રનથી વિજય મેળવ્યો હતો અને શ્રેણીમાં 1-0થી લીડ મેળવી હતી. આ જીતમાં, અનુભવી ડાબોડી સ્પિનર ​​કેશવ મહારાજે 33 રન આપીને 5 વિકેટ લીધી હતી, જેના કારણે તે ICC પુરુષોની બોલિંગ રેન્કિંગમાં ટોચ પર પહોંચી ગયો હતો.

દક્ષિણ આફ્રિકાને મોટો ઝટકો

બીજી તરફ, દક્ષિણ આફ્રિકાને પણ મોટો ઝટકો લાગ્યો છે, કારણ કે તેનો ડેબ્યૂ મેચ રમી રહેલા તેમના ઓફ સ્પિનર ​​પ્રીનેલન સુબ્રિયનની બોલિંગ એક્શન શંકાસ્પદ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. જેની જાણ અમ્પાયરોને પણ કરવામાં આવી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC) એ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે કેર્ન્સમાં મેચ અધિકારીઓના રિપોર્ટમાં સુબ્રિયનની બોલિંગ એક્શનની કાયદેસરતા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. તેથી, સુબ્રિયનની બોલિંગ એક્શનની કાયદેસરતા ચકાસવા માટે તેની બોલિંગ એક્શનનું સ્વતંત્ર મૂલ્યાંકન ICC દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત પરીક્ષણ કેન્દ્ર પર કરવામાં આવશે.

પ્રેનેલન સુબ્રિયનની ડેબ્યૂ મેચ

તમને જણાવી દઈએ કે 31 વર્ષીય સુબ્રિયનએ પ્રથમ વનડેમાં 10 ઓવરમાં 46 રન આપીને એક વિકેટ લીધી હતી. તેણે ટ્રેવિસ હેડને સ્ટમ્પ આઉટ કરાવ્યો હતો. અગાઉ, સુબ્રિયનએ આ વર્ષે બુલાવાયોમાં ઝિમ્બાબ્વે સામે ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કર્યું હતું. જ્યાં તેણે પ્રથમ ઇનિંગમાં 4 વિકેટ લીધી હતી. દક્ષિણ આફ્રિકાએ તે મેચ એક ઇનિંગ અને 236 રનથી જીતી હતી.

એડમ જમ્પાને ઠપકો: બંને ટીમો વચ્ચેની બીજી વનડે 22 ઓગસ્ટે મેકેના ગ્રેટ બેરિયર રીફ એરેના ખાતે રમાશે, જ્યારે અંતિમ મેચ 24 ઓગસ્ટે તે જ મેદાન પર રમાશે. અગાઉ, ઓસ્ટ્રેલિયાના લેગ-સ્પિનર ​​એડમ જમ્પાને દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની પ્રથમ વનડે દરમિયાન ICC આચારસંહિતાનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ ઠપકો આપવામાં આવ્યો છે. ICC એ કહ્યું કે જમ્પાને આચારસંહિતાના કલમ 2.3 ના ઉલ્લંઘનનો દોષી ઠેરવવામાં આવ્યો છે, જે આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ દરમિયાન અશ્લીલ ભાષાના ઉપયોગથી સંબંધિત છે. જમ્પાના શિસ્ત રેકોર્ડમાં એક ડિમેરિટ પોઈન્ટ પણ ઉમેરવામાં આવ્યો છે.

આ પણ વાંચો:

  1. ICC ODI રેન્કિંગમાંથી વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માના નામ કેમ ગાયબ થયા, જાણો સાચું કારણ
  2. એશિયા કપમાં આ બેટ્સમેનોએ સૌથી વધુ છગ્ગા ફટકાર્યા, સૂર્યા પાસે નંબર 1 બનવાની તક

હૈદરાબાદ: દક્ષિણ આફ્રિકા હાલમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રવાસે છે. T20 શ્રેણી 2-1થી ગુમાવ્યા બાદ, દક્ષિણ આફ્રિકાએ 19 ઓગસ્ટના રોજ યજમાન ટીમ સામે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીનો પહેલો ODI રમ્યો હતો. જેમાં દક્ષિણ આફ્રિકાએ ઓસ્ટ્રેલિયા પર 98 રનથી વિજય મેળવ્યો હતો અને શ્રેણીમાં 1-0થી લીડ મેળવી હતી. આ જીતમાં, અનુભવી ડાબોડી સ્પિનર ​​કેશવ મહારાજે 33 રન આપીને 5 વિકેટ લીધી હતી, જેના કારણે તે ICC પુરુષોની બોલિંગ રેન્કિંગમાં ટોચ પર પહોંચી ગયો હતો.

દક્ષિણ આફ્રિકાને મોટો ઝટકો

બીજી તરફ, દક્ષિણ આફ્રિકાને પણ મોટો ઝટકો લાગ્યો છે, કારણ કે તેનો ડેબ્યૂ મેચ રમી રહેલા તેમના ઓફ સ્પિનર ​​પ્રીનેલન સુબ્રિયનની બોલિંગ એક્શન શંકાસ્પદ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. જેની જાણ અમ્પાયરોને પણ કરવામાં આવી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC) એ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે કેર્ન્સમાં મેચ અધિકારીઓના રિપોર્ટમાં સુબ્રિયનની બોલિંગ એક્શનની કાયદેસરતા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. તેથી, સુબ્રિયનની બોલિંગ એક્શનની કાયદેસરતા ચકાસવા માટે તેની બોલિંગ એક્શનનું સ્વતંત્ર મૂલ્યાંકન ICC દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત પરીક્ષણ કેન્દ્ર પર કરવામાં આવશે.

પ્રેનેલન સુબ્રિયનની ડેબ્યૂ મેચ

તમને જણાવી દઈએ કે 31 વર્ષીય સુબ્રિયનએ પ્રથમ વનડેમાં 10 ઓવરમાં 46 રન આપીને એક વિકેટ લીધી હતી. તેણે ટ્રેવિસ હેડને સ્ટમ્પ આઉટ કરાવ્યો હતો. અગાઉ, સુબ્રિયનએ આ વર્ષે બુલાવાયોમાં ઝિમ્બાબ્વે સામે ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કર્યું હતું. જ્યાં તેણે પ્રથમ ઇનિંગમાં 4 વિકેટ લીધી હતી. દક્ષિણ આફ્રિકાએ તે મેચ એક ઇનિંગ અને 236 રનથી જીતી હતી.

એડમ જમ્પાને ઠપકો: બંને ટીમો વચ્ચેની બીજી વનડે 22 ઓગસ્ટે મેકેના ગ્રેટ બેરિયર રીફ એરેના ખાતે રમાશે, જ્યારે અંતિમ મેચ 24 ઓગસ્ટે તે જ મેદાન પર રમાશે. અગાઉ, ઓસ્ટ્રેલિયાના લેગ-સ્પિનર ​​એડમ જમ્પાને દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની પ્રથમ વનડે દરમિયાન ICC આચારસંહિતાનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ ઠપકો આપવામાં આવ્યો છે. ICC એ કહ્યું કે જમ્પાને આચારસંહિતાના કલમ 2.3 ના ઉલ્લંઘનનો દોષી ઠેરવવામાં આવ્યો છે, જે આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ દરમિયાન અશ્લીલ ભાષાના ઉપયોગથી સંબંધિત છે. જમ્પાના શિસ્ત રેકોર્ડમાં એક ડિમેરિટ પોઈન્ટ પણ ઉમેરવામાં આવ્યો છે.

આ પણ વાંચો:

  1. ICC ODI રેન્કિંગમાંથી વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માના નામ કેમ ગાયબ થયા, જાણો સાચું કારણ
  2. એશિયા કપમાં આ બેટ્સમેનોએ સૌથી વધુ છગ્ગા ફટકાર્યા, સૂર્યા પાસે નંબર 1 બનવાની તક

For All Latest Updates

TAGGED:

PRENELAN SUBRAYEN ACTIONAUS VS SAPRENELAN SUBRAYEN ACTION

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

વરૂની વધી વસ્તી: જુનાગઢ સક્કરબાગમાં છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 183 વરુનો જન્મ, જાણો વરુ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ માહિતી

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ": સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ, જાણો 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.