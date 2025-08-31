PM Modi's letter to Cheteshwar Pujara: ટૂંકા ફોર્મેટના તેજીના યુગમાં, તમે ક્રિકેટના આ અનોખા ફોર્મેટની સુંદરતાનું બીજું નામ હતા. આ ભાષામાં, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ચેતેશ્વર પૂજારાને તેમની નિવૃત્તિ પર અભિનંદન આપ્યા અને તેમના ભાવિ જીવન માટે શુભકામનાઓ પાઠવી. તાજેતરમાં, રાહુલ દ્રવિડ પછી ભારતીય ટેસ્ટ બેટિંગના આધારસ્તંભ ચેતેશ્વર પૂજારાએ તમામ પ્રકારના ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી. નિવૃત્તિનો નિર્ણય જાહેર કર્યા પછી, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પત્ર લખીને તેમના જીવનની બીજી ઇનિંગ માટે શુભકામનાઓ પાઠવી છે.
અભિનંદન અને શુભેચ્છાઓ પાઠવી
પીએમ મોદીએ ચેતેશ્વર પૂજારાને અભિનંદન આપ્યા અને તેમને શાનદાર ક્રિકેટ કારકિર્દી માટે શુભેચ્છા પાઠવી. પીએમ મોદીએ લખ્યું, 'મને ક્રિકેટના તમામ ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ લેવાના તમારા નિર્ણય વિશે ખબર પડી. આ જાહેરાત પછી, ચાહકો અને ક્રિકેટ જગત તરફથી તમારી સિદ્ધિઓની પ્રશંસાનો માહોલ છે. હું શાનદાર ક્રિકેટ કારકિર્દી માટે મારા હૃદયપૂર્વક અભિનંદન અને શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું.'
ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ યાદ કર્યો
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ આગળ લખ્યું, 'ક્રિકેટના ટૂંકા ફોર્મેટના પ્રભુત્વવાળા યુગમાં, તમે અમને રમતના લાંબા ફોર્મેટની સુંદરતાની યાદ અપાવતા હતા. તમારા સ્વભાવ અને ખૂબ જ એકાગ્રતા સાથે લાંબા સમય સુધી બેટિંગ કરવાની ક્ષમતાએ તમને ભારતીય બેટિંગ ક્રમનો આધારસ્તંભ બનાવ્યો. તમારી ઉત્કૃષ્ટ ક્રિકેટ કારકિર્દી નોંધપાત્ર કૌશલ્ય અને સંકલ્પની ક્ષણોથી ભરેલી છે, ખાસ કરીને વિદેશમાં પડકારજનક પરિસ્થિતિઓમાં. ઉદાહરણ તરીકે, ચાહકો હંમેશા ઓસ્ટ્રેલિયામાં ટેસ્ટ જેવી ઘટનાઓ યાદ રાખશે, જ્યારે તમે ઓસ્ટ્રેલિયાની ધરતી પર ભારતની પ્રથમ ઐતિહાસિક શ્રેણી જીતનો પાયો નાખ્યો હતો! સૌથી શક્તિશાળી બોલિંગ આક્રમણમાંના એક સામે ઉભા રહીને, તમે બતાવ્યું કે ટીમની જવાબદારી લેવાનો અર્થ શું થાય છે.'
આગળની સફર માટે શુભેચ્છાઓ
પીએમ મોદીએ કહ્યું, 'મને ખાતરી છે કે તમારા પિતા, જે પોતે એક ક્રિકેટર અને તમારા માર્ગદર્શક છે, તેમને તમારા પર ગર્વ છે. પૂજા અને અદિતિ તમારી સાથે વધુ સમય વિતાવવામાં ખુશ થશે. મેદાનની બહાર, એક કોમેન્ટેટર તરીકે તમારું વિશ્લેષણ ક્રિકેટ પ્રેમીઓ માટે ખૂબ મહત્વનું છે. મને ખાતરી છે કે તમે તમારી જાતને રમત સાથે જોડાયેલા રાખશો અને ઉભરતા ક્રિકેટરોને પ્રેરણા આપશો. તમારી આગળની સફર માટે શુભેચ્છાઓ.'
પૂજારાની કારકિર્દી: ચેતેશ્વર પૂજારાની કારકિર્દીની વાત કરીએ તો, તેણે 20 વર્ષની કારકિર્દીમાં 278 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચ, 130 લિસ્ટ A અને 71 T20 મેચ રમી છે. ફર્સ્ટ-ક્લાસમાં તેણે 66 સદી સાથે 21301 રન બનાવ્યા છે. તે જ સમયે, તેણે લિસ્ટ A માં 16 સદી સાથે 5759 રન બનાવ્યા છે. જ્યારે T20 માં, તેણે એક સદી સાથે 1556 રન બનાવ્યા છે. પૂજારાએ ભારત માટે 103 ટેસ્ટ અને 5 ODI રમી છે. આ 108 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં તેણે 7200 થી વધુ રન બનાવ્યા છે. ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં, પૂજારાએ 19 સદી અને 35 અડધી સદી ફટકારી છે, જેમાં તેનો શ્રેષ્ઠ સ્કોર 206 અણનમ છે.
