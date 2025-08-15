ETV Bharat / sports

નેશનલ સ્પોર્ટ્સ પોલિસી બિલ 2025 સંસદ દ્વારા પસાર કરવામાં આવ્યું છે.

પીએમ મોદી
પીએમ મોદી (PTI PHOTO)
Published : August 15, 2025 at 4:01 PM IST

નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ શુક્રવારે સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે પોતાના ભાષણમાં ભારતના વિકાસમાં રમતગમતના મહત્વ પર પ્રકાશ પાડ્યો અને કહ્યું કે તાજેતરમાં સંસદમાં પસાર થયેલી નેશનલ સ્પોર્ટ્સ પોલિસી બિલ 2025 દૂરના વિસ્તારોમાં રમતગમતને પ્રોત્સાહન આપવામાં મદદ કરશે.

રાષ્ટ્રને સંબોધનમાં, પ્રધાનમંત્રી મોદીએ નિર્દેશ કર્યો કે, એક સમય હતો જ્યારે માતાપિતા તેમના બાળકોને રમતગમતને ગંભીરતાથી લેવા દેવામાં ખચકાટ અનુભવતા હતા, પરંતુ આજે તે માનસિકતામાં મોટો ફેરફાર થયો છે.

પ્રધાનમંત્રી મોદીએ નેશનલ સ્પોર્ટ્સ પોલિસી બિલ 2025 પર શું કહ્યું?

પ્રધાનમંત્રી મોદીએ 79મા સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે નવી દિલ્હીના લાલ કિલ્લા પરથી રાષ્ટ્રને સંબોધનમાં કહ્યું, 'રમતગમત વિકાસમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. એક સમય હતો જ્યારે માતાપિતા બાળકોને રમતગમતમાં સમય પસાર કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરતા ન હતા, હવે પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ છે. હવે, જ્યારે બાળકો રમતગમતમાં રસ લે છે અને શ્રેષ્ઠ બને છે, ત્યારે માતાપિતા ગર્વ અનુભવે છે. મારા દેશના પરિવારોમાં, જ્યારે હું રમતગમત માટે સ્વાગતભર્યું વાતાવરણ જોઉં છું, ત્યારે મારું હૃદય ગર્વથી ભરાઈ જાય છે. હું આને દેશના ભવિષ્ય માટે સકારાત્મક સંકેત માનું છું.

પ્રધાનમંત્રીએ વધુમાં કહ્યું, 'રમતગમતને પ્રોત્સાહન આપવા માટે, અમે ઘણા દાયકાઓ પછી એક રમતગમત નીતિ રજૂ કરી છે, જેનો હેતુ રમતગમત ક્ષેત્રનો સર્વાંગી વિકાસ કરવાનો છે. શાળાઓથી લઈને ઓલિમ્પિક સુધી, અમે એક વ્યાપક ઇકોસિસ્ટમ વિકસાવવા માંગીએ છીએ - પછી ભલે તે ગુણવત્તાયુક્ત કોચિંગ પૂરું પાડવા, ફિટનેસ સુનિશ્ચિત કરવા, રમતના મેદાનો વિકસાવવા, યોગ્ય રમતગમત માળખાગત સુવિધાઓ બનાવવા અથવા જરૂરી સંસાધનો પૂરા પાડવા વિશે હોય. અમે રમતગમતના સાધનોના ઉત્પાદનમાં નાના ઉદ્યોગોને ટેકો આપવાનું પણ લક્ષ્ય રાખીએ છીએ, આ પ્રયાસો દ્વારા, અમે ખાતરી કરવા માંગીએ છીએ કે આ સમગ્ર ઇકોસિસ્ટમ દૂરના વિસ્તારોમાં રમતગમતને પ્રોત્સાહન આપે.'

નેશનલ સ્પોર્ટ્સ પોલિસી બિલ 2025?

તમને જણાવી દઈએ કે, 1 જુલાઈના રોજ, વડા પ્રધાન મોદીના નેતૃત્વ હેઠળના કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે નેશનલ સ્પોર્ટસ પોલીસી બિલ 2025 (NSP 2025) ને મંજૂરી આપી હતી અને પછી 12 ઓગસ્ટના રોજ, નેશનલ સ્પોર્ટ્સ પોલિસી બિલ 2025 સંસદ દ્વારા પસાર કરવામાં આવ્યું હતું. નેશનલ સ્પોર્ટસ પોલીસી બિલ 2025 નો હેતુ ભારતને રમતગમત રાષ્ટ્ર બનવા તરફ પરિવર્તનશીલ માર્ગ પર સ્થાપિત કરવાનો છે. આ ઉપરાંત, આ નવી નીતિ હેઠળ, રમતગમત લીગનું આયોજન પણ પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે જેથી વધુને વધુ ખેલાડીઓને તકો મળે.

