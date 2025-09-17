PM Modi Birthday: ક્રિકેટરથી લઈને ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતાઓ સુધી, આ ખેલાડીઓએ પ્રધાનમંત્રીને જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી
ભારતીય રમત જગતના ઘણા ખેલાડીઓએ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને તેમના જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી છે. હેપ્પી બર્થ ડે પીએમ મોદી
Published : September 17, 2025 at 3:13 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતના 15મા વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, બુધવાર, 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ તેમનો 75મો જન્મદિવસ ઉજવી રહ્યા છે. તેમનો જન્મ 17 સપ્ટેમ્બર, 1950 ના રોજ ઉત્તર ગુજરાતના મહેસાણા જિલ્લાના એક નાના શહેર વડનગરમાં થયો હતો. તેમણે 2001 થી 2014 સુધી સતત ત્રણ વખત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે સેવા આપી હતી. 2014 માં પહેલી વાર ચૂંટાયા બાદ, તેઓ હવે ત્રીજી વખત વડા પ્રધાન છે.
આખો દેશ તેમને તેમના જન્મદિવસ પર શુભેચ્છાઓ પાઠવી રહ્યો છે. ભારતીય રમતગમતના સ્ટાર્સ પણ એવા લોકોમાં સામેલ છે જેમણે પીએમ મોદીને જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓનો વરસાદ કર્યો છે. સચિન તેંડુલકરે અને વિશ્વનાથન આનંદથી લઈને બબીતા ફોગાટ અને યુવરાજ સિંહ સુધી, દિગ્ગજ ખેલાડીઓએ શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે.
Wishing Honourable PM Shri @narendramodi ji a very happy 75th birthday.— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) September 17, 2025
May the year ahead be filled with abundant health, happiness, and strength to lead India forward.
સચિન તેંડુલકરે વડા પ્રધાન મોદીને જન્મદિવસ પર શુભેચ્છાઓ પાઠવી
ભારતીય ક્રિકેટ દિગ્ગજ સચિન તેંડુલકરે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી માટે તેમના જન્મદિવસ પર એક પોસ્ટ શેર કરી, લખ્યું, "માનનીય વડા પ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીને તેમના 75મા જન્મદિવસ પર હાર્દિક શુભેચ્છાઓ." આવનારું વર્ષ સ્વાસ્થ્ય, ખુશીઓ અને ભારતને આગળ લઈ જવાની શક્તિથી ભરેલું રહે.
In 2023, after our World Cup loss, Modi ji came to the dressing room & lifted our spirits with his words. A year later, when we won the T20 WC, he called to congratulate us. He stood by us in defeat & in victory- true inspiration. #MyModiStory pic.twitter.com/mE2m3eMDSk— Mohammed Siraj (@mdsirajofficial) September 16, 2025
સિરાજે પીએમ મોદીને ખાસ રીતે અભિનંદન આપ્યા
ભારતીય ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ સિરાજે "માય મોદી સ્ટોરી" અભિયાનના ભાગ રૂપે X પર એક વિડીયો પોસ્ટમાં કહ્યું, "2023 વર્લ્ડ કપમાં અમારી હાર પછી, મોદીજી ડ્રેસિંગ રૂમમાં આવ્યા અને તેમના શબ્દોથી અમને પ્રોત્સાહિત કર્યા. એક વર્ષ પછી, જ્યારે અમે T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો, ત્યારે તેમણે અમને અભિનંદન આપવા માટે ફોન કર્યો. તેઓ હાર અને જીત દરમિયાન અમારી સાથે ઉભા રહ્યા - એક સાચી પ્રેરણા."
શ્રીકાંતે વડા પ્રધાન મોદી સાથેની મુલાકાત યાદ કરી
ભૂતપૂર્વ ભારતીય બેટ્સમેન કૃષ્ણમાચારી શ્રીકાંતે પણ વડા પ્રધાન મોદી સાથેની તેમની પહેલી મુલાકાતની વાર્તા શેર કરતા લખ્યું, "હું 2011 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન મોદીજીને મળ્યો હતો. મેં પ્રોટોકોલ તોડ્યો, તેમણે વાતચીતની શરૂઆત આલિંગનથી કરી. અમે વર્ષોથી વિવિધ પ્રસંગોએ મળ્યા છીએ, અને હું તેમના વ્યક્તિત્વની પ્રશંસા કરું છું. 75 વર્ષની ઉંમરે પણ, તેઓ નમ્ર રહે છે, રાષ્ટ્રનું નિર્માણ કરે છે અને અથાક સેવા કરે છે."
વિશ્વનાથન આનંદે પીએમ મોદીને અભિનંદન આપ્યા
ભારતીય ચેસ દિગ્ગજ વિશ્વનાથન આનંદે પ્રધાનમંત્રી મોદીને તેમના જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવતા લખ્યું, "મને હજુ પણ તે ક્ષણ યાદ છે જ્યારે, એક સામાન્ય વાતચીત દરમિયાન, મેં નરેન્દ્ર મોદીને ગુજરાતી થાળીઓ પ્રત્યેના મારા પ્રેમનો ઉલ્લેખ કર્યો. આ સાંભળીને, તેમણે તરત જ હસીને કહ્યું, 'ઓહ, ઠીક છે, ચાલો પછી જઈએ.' કોઈપણ ઔપચારિકતા વિના, તેઓ મને સ્ટેટ ગેસ્ટ હાઉસમાં લઈ ગયા, જ્યાં અમે સાથે બેઠા અને સ્વાદિષ્ટ ગુજરાતી થાળીનો આનંદ માણ્યો. તેમણે ઉષ્માભર્યું પણ કહ્યું, 'હું તમને મેં ક્યારેય ખાધી હોય તેવી શ્રેષ્ઠ થાળી આપવા માંગુ છું. પીએમ મોદી ફક્ત ભારતના નેતા નથી, પરંતુ એક એવા વ્યક્તિ છે જે હૃદય અને મન બંનેથી પ્રેરણા આપે છે.'"
સુરેશ રૈનાએ પ્રધાનમંત્રી મોદીને અભિનંદન પાઠવ્યા
ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર સુરેશ રૈનાએ પણ પ્રધાનમંત્રીને શુભેચ્છાઓ પાઠવી, ઇન્સ્ટાગ્રામ પર લખ્યું, "આપણા માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીને તેમના જન્મદિવસ પર હાર્દિક શુભકામનાઓ. તમારા નેતૃત્વ હેઠળ, ભારતે વિકાસ, વૈશ્વિક માન્યતા અને રાષ્ટ્રીય એકતામાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ કરી છે. તમારું વિઝન આપણા રાષ્ટ્રને સતત પ્રગતિ અને સમૃદ્ધિ તરફ દોરી જાય."
ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર વેંકટેશ પ્રસાદે લખ્યું, "આપણા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીને જન્મદિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. રાષ્ટ્ર પ્રત્યેની તમારી અથાક ઉર્જા અને પ્રતિબદ્ધતા મારા સહિત લાખો લોકોને પ્રેરણા આપે છે. તમને ભારતની ખુશી, સ્વાસ્થ્ય અને સેવાના ઘણા વર્ષોની શુભેચ્છા."
विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता,विकसित भारत के ध्वजवाहक और माँ भारती के सेवा में समर्पित करोड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रेरणास्रोत माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी को जन्मदिन की अनंत बधाई एवं शुभकामनाएं ।— Babita Phogat (@BabitaPhogat) September 17, 2025
राष्ट्र की सेवा के लिए आपने सदैव मुझे एक पिता की तरह मार्गदर्शन,… pic.twitter.com/loZyQJk88g
બબીતા ફોગાટે પીએમ મોદી માટે ખાસ સંદેશ લખ્યો
ભારતીય કુસ્તીબાજ બબીતા ફોગાટે લખ્યું, "વિશ્વના સૌથી લોકપ્રિય નેતા, વિકસિત ભારતના ધ્વજવાહક અને ભારત માતાની સેવા માટે સમર્પિત લાખો ભાજપ કાર્યકરો માટે પ્રેરણા સ્ત્રોત માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીને જન્મદિવસની હાર્દિક શુભેચ્છાઓ અને શુભકામનાઓ. તમે હંમેશા રાષ્ટ્રની સેવામાં પિતાની જેમ મને માર્ગદર્શન, પ્રેરણા અને સ્નેહ આપ્યો છે." હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું કે તમે સો વર્ષ જીવો, લાંબા આયુષ્ય મેળવો અને હંમેશા સ્વસ્થ રહો.
યુવરાજ સિંહે પ્રધાનમંત્રી મોદીને અભિનંદન આપ્યા
ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટ સ્ટાર યુવરાજ સિંહે લખ્યું, "માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીને જન્મદિવસની હાર્દિક શુભેચ્છાઓ. તમે મહાન દ્રષ્ટિકોણ સાથે રાષ્ટ્રનું નેતૃત્વ કરતા રહો અને આવનારું વર્ષ તમારા માટે સારું સ્વાસ્થ્ય અને સફળતા લાવે."
યુસુફ પઠાણે લખ્યું, "આપણા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીને જન્મદિવસની હાર્દિક શુભેચ્છાઓ. ભગવાન તેમને સારું સ્વાસ્થ્ય અને લાંબુ આયુષ્ય આપે."
🌸🙏 *Wishing a very Happy Birthday to our Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi Ji* 🎉🇮🇳— Dipa Karmakar (@DipaKarmakar) September 17, 2025
Your dedication, vision and love for Bharat Mata 🗺️ inspire us all every day. ✨
Wishing you good health, happiness and endless strength to continue serving the Nation with pride. 🌍🌟 pic.twitter.com/egplISmFAN
દીપા કર્માકરે પીએમ મોદીને અભિનંદન આપ્યા
કલાત્મક જિમ્નાસ્ટ દીપા કર્માકરે કહ્યું, "આપણા માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીને જન્મદિવસની હાર્દિક શુભેચ્છાઓ. ભારત માતા પ્રત્યેનો તમારો સમર્પણ, દ્રષ્ટિકોણ અને પ્રેમ આપણને દરેક દિવસ પ્રેરણા આપે છે. હું તમને સારા સ્વાસ્થ્ય, ખુશી અને રાષ્ટ્રની સેવા ચાલુ રાખવા માટે અનંત શક્તિની ઇચ્છા કરું છું."
બેડમિન્ટન સ્ટાર સાઇના નેહવાલે લખ્યું, "નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ, તમને જન્મદિવસની હાર્દિક શુભેચ્છાઓ. ભગવાન તમને પુષ્કળ ઉર્જા આપે."
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विकास पुरुष माननीय श्री @narendramodi जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाइयाँ💐।— Yogeshwar Dutt (@DuttYogi) September 17, 2025
भगवान श्री राम आपको सदैव स्वस्थ और दीर्घायु रखें।🙏🏼
#HappyBirthdayModiji pic.twitter.com/FUj78AZohF
યોગેશ્વર દત્તે પીએમ મોદી માટે ખાસ પોસ્ટ લખી
લંડન ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા યોગેશ્વર દત્તે કહ્યું, "દેશના મહાન પ્રધાનમંત્રી, વિકાસ પુરુષ, માનનીય શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીને જન્મદિવસની હાર્દિક શુભેચ્છાઓ. ભગવાન શ્રી રામ તમને સ્વસ્થ અને લાંબા આયુષ્ય આપે."
