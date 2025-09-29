ખેલજગતમાં નારી શક્તિ: જાણો ગુજરાતની એવી મહિલા ખેલાડીઓએ જેમણેે રાજ્યનું નામ દેશમાં જ નહિ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે કર્યું રોશન છે
સરિતા ગાયકવાડ, માના પટેલ, અંકિતા રૈના, ઇલાવેનિલ વાલારિવન જેવી ખેલાડીઓએ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ખ્યાતી મેળવી છે.
Published : September 29, 2025 at 5:48 PM IST
હૈદરાબાદ: નવરાત્રિ એટલે શક્તિનાં નવ સ્વરૂપની આરાધનાનો મહોત્સવ. નવરાત્રિનો તહેવાર સ્ત્રી શક્તિનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે આમાં રમતગમત ક્ષેત્ર પણ બાકાત નથી, ત્યારે આજે આપણે રાજ્યની મહિલા ખેલાડીઓની વાત કરીશું જેમણે રાજ્ય, દેશ અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ભારતનું નામ રોશન કર્યું છે.
અંકિતા રૈના
અંકિતા રૈનાનો જન્મ ગુજરાતના અમદાવાદમાં થયો હતો. તેમનાં પિતા રવિન્દરકૃષ્ણમૂળ કાશ્મીરના છે. અંકિતા રૈનાએ તેમના ઘરની નજીકની એકૅડમીમાં ચાર વર્ષની ઉંમરે રમવાનું શરૂ કર્યું હતું. અંકિતા રૈના એક ભારતીય ટેનિસ ખેલાડી છે. 2018 થી, તે સિંગલ્સ અને ડબલ્સમાં ભારતની નંબર વન રેન્કિંગ ધરાવતી મહિલા ખેલાડી રહી છે. રૈનાએ WTA ટૂર પર એક ટાઇટલ અને એક WTA 125 ટુર્નામેન્ટ તેમજ ITF સર્કિટ પર 11 સિંગલ્સ અને 30 ડબલ્સ ટાઇટલ જીત્યા છે.
સરિતા ગાયકવાડ
કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માટે પસંદ થનારી રાજ્યની પ્રથમ ટ્રેક અને ફિલ્ડ એથ્લેટ. ડાંગ જિલ્લાની દીકરી જેને ખેલમહાકુંભથી પોતાની દોડ શરૂ કરીને 18 મી એશિયન ગેમ્સમાં ભારતને અપાવ્યો ગોલ્ડ મેડલ અને ગુજરાતના અનેક રમતવીરો માટે બની પ્રેરણા છે. ખેડૂત આદિવાસી પરિવારમાંથી આવનારા ગુજરાતના સરિતા ગાયકવાડે ફેબ્રુઆરી 2018 દરમિયાન ઈન્ડોનેશિયાના જકાર્તા ખાતે યોજાયેલી '8 એશિયન ગેઇમ્સ ટેસ્ટ ઇવેન્ટ કોમ્પિટિશન'માં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરી પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્વર્ણ પદક દેશના નામે કર્યો હતો. તેઓ 400 મીટર અને 400 મીટર અવરોધમાં નિષ્ણાત દોડવીર છે.‘ડાંગ એક્સપ્રેસ'ના નામથી જાણીતા સરિતાબેન 400 મીટર અને 400 મીટર અવરોધમાં નિષ્ણાત દોડવીર છે. કૉમનવેલ્થ ગેઇમ્સ માટે પસંદગી પામનાર રાજ્યની પ્રથમ ટ્રેક અને ફિલ્ડ એથ્લિટ સરિતા ગાયકવાડને ગુજરાત સરકાર દ્વારા નાયબ પોલીસ અધિક્ષક તરીકે નિમણૂક આપવામાં આવી છે.
માના પટેલ
માના પટેલનો જન્મ અમદાવાદમાં 18 માર્ચ 2000ના દિવસે રાજીવ પટેલ અને આનલ પટેલના ઘેર થયો હતો.માનાએ અમદાવાદની ઉદગમ સ્કૂલ ફોર ચિલ્ડ્રન ખાતે કોમર્સનો અભ્યાસ કર્યો હતો અને જીએલએસમાંથી ગ્રેજ્યુએશન કર્યું હતું. તેના પ્રારંભિક તરણક્ષેત્રની શરુઆત ગુજરાત વિદ્યાપીઠના સ્વિમિંગ સેન્ટરમાંથી થઇ હતી અને તેના કોચ કમલેશ નાણાવટી હતાં. 21 વર્ષીય માના પટેલ ટોક્યો ઓલિમ્પિક માટે ક્વોલિફાઇ થનારી ભારતની પહેલી મહિલા અને ત્રીજી તરણવીર છે. અમદાવાદની બેકસ્ટ્રોક તરવૈયા માના પટેલે 7 વર્ષની વયે સ્વિમિંગ શરૂ કરી હતી.માનાએ નેશનલ ગેમ્સમાં 50 મીટર બેકસ્ટ્રોક અને 200 મીટર બેકસ્ટ્રોકમાં ગોલ્ડ મેડલ પણ જીત્યાં છે.
ઇલાવેનિલ વાલરિવન
તમિલનાડુમાં જન્મેલી વાલારિવન ગુજરાતમાં રહે છે અને 2014 થી તેની શૂટિંગની રમતમાં જોવા મળી રહી છે. શૂટિંગ સિવાય, વલારિવાનને બેડમિન્ટન રમવાનું અને પુસ્તકો વાંચવાનું પણ પસંદ છે. માતા સરોજા વલારિવન ગુજરાતના આણંદમાં એક કોલેજમાં પ્રોફેસર હતા અને ત્યારબાદ અમદાવાદની કોલેજના પ્રિન્સિપાલ બન્યા છે. જ્યારે તેનો ભાઈ ભારતીય સેનામાં છે. વલારિવનને ભારતીય શૂટિંગની 'ગોલ્ડન ગર્લ' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
ઈલા વેનીલ વાલારિવાન એક ભારતીય શૂટર છે. ઈલા વેનીલ વાલારિવાનનાએ 2018 ISSF જુનિયર વર્લ્ડ કપમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું અને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. તેણીએ 2019 વર્લ્ડ યુનિવર્સિટી ગેમ્સમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો, જે પછી તેણીએ 2019 વર્લ્ડ જુનિયર વર્લ્ડ કપમાં ગોલ્ડ જીત્યો હતો.
ઈલા વેનીલ વાલારિવાન એક પ્રોફેશનલ ભારતીય રમત શૂટર છે. 2018માં તે ISSF (ઇન્ટરનેશનલ શૂટિંગ સ્પોર્ટ ફેડરેશન) જુનિયર વર્લ્ડ કપમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. 2021 માં, 2020 ટોક્યો ઓલિમ્પિકમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે ઇલાવેનિલ વાલારિવાનની પસંદગી કરવામાં આવી હતી.
