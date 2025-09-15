એશિયા કપ 2025: ભારતે હાથ મિલાવવાનો ઇનકાર કર્યા બાદ, પાકિસ્તાને ભર્યું મોટું પગલું
IND vs PAK મેચ દરમિયાન ભારતીય ખેલાડીઓ દ્વારા હાથ ના મિલાવવાથી ગુસ્સે ભરાયેલા PCBએ ACCમાં સત્તાવાર ફરિયાદ નોંધાવી છે.
Published : September 15, 2025 at 4:09 PM IST
હૈદરાબાદ: એશિયા કપ 2025 ની છઠ્ઠી મેચ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાઈ હતી. મેચ સમાપ્ત થયાને 12 કલાક થઈ ગયા છે, પરંતુ મેચથી ઉદ્ભવતા વિવાદો સમાપ્ત થવાનું નામ નથી લઈ રહ્યા. ભારત દ્વારા પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ ન મિલાવવાનો મામલો હવે એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ACC) સુધી પહોંચ્યો છે. જ્યાં પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) એ ભારતીય ખેલાડીઓ તેમજ મેચ રેફરી વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી છે, અને આ પગલાને રમતની ભાવના વિરુદ્ધ ગણાવ્યું છે.
તમને જણાવી દઈએ કે, મેચ પહેલા ટોસ દરમિયાન પણ બંને કેપ્ટનોએ હાથ મિલાવ્યો ન હતો અને મેચ સમાપ્ત થયા પછી, ભારતીય ટીમ પાકિસ્તાની ટીમ સાથે હાથ મિલાવવા માટે ડ્રેસિંગ રૂમમાંથી નીચે આવી ન હતી. આ પગલાથી પાકિસ્તાની ટીમ ચોંકી ગઈ હતી અને તેમના કેપ્ટન સલમાન આગાએ પણ પોતાનો વિરોધ વ્યક્ત કરવા માટે મેચ પછીના પ્રેઝન્ટેશનમાં ભાગ લીધો ન હતો.
PCB એ શું કહ્યું?
PCB ના એક નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, 'ટીમ મેનેજર નવીદ ચીમાએ ભારતીય ખેલાડીઓના હાથ ન મિલાવવાના વર્તન સામે સખત વિરોધ નોંધાવ્યો છે. આ રમતની ભાવના વિરુદ્ધ માનવામાં આવ્યું હતું. જેના કારણે અમે અમારા કેપ્ટનને મેચ પછીના પ્રેઝન્ટેશનમાં મોકલ્યો ન હતો.'
ભારતીય ખેલાડીઓ ઉપરાંત, PCB એ મેચ રેફરી એન્ડી પાયક્રોફ્ટ સામે પણ ફરિયાદ નોંધાવી છે. PCB એ તેના નિવેદનમાં કહ્યું છે કે, 'મેચ રેફરી એન્ડી પાયક્રોફ્ટે કેપ્ટન સલમાન અલી આગાને ટોસ દરમિયાન ભારતીય કેપ્ટન સાથે હાથ ન મિલાવવા કહ્યું હતું. પાકિસ્તાન ટીમ મેનેજમેન્ટે આ વર્તનને રમતની ભાવના વિરુદ્ધ ગણાવીને વિરોધ નોંધાવ્યો છે.'
વાસ્તવમાં, પાકિસ્તાનનો આ વિરોધ
આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC) ના ક્રિકેટ ભાવનાના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવાનો છે. કારણ કે ICC ની આચારસંહિતાના નિયમો અનુસાર, ટીમો મેચના અંતે વિરોધી ટીમને અભિનંદન આપવાની અપેક્ષા રાખે છે.
ICC ના આર્ટિકલ 2 માં જણાવાયું છે કે, ક્રિકેટનું આકર્ષણ અને આનંદ એ હકીકતને કારણે છે કે તે ફક્ત નિયમો (જે આ રમતની પરિસ્થિતિઓમાં સમાવિષ્ટ છે) અનુસાર જ નહીં, પરંતુ ક્રિકેટની ભાવના અનુસાર પણ રમવું જોઈએ.
આ સાથે, નિષ્પક્ષ રમત સુનિશ્ચિત કરવાની મુખ્ય જવાબદારી કેપ્ટનોની છે, પરંતુ તે બધા ખેલાડીઓ, અમ્પાયરો અને ખાસ કરીને જુનિયર ક્રિકેટમાં, શિક્ષકો, કોચ અને માતાપિતાને પણ લાગુ પડે છે.
ભારતે પાકિસ્તાનને હરાવ્યું
14 સપ્ટેમ્બરના રોજ રમાયેલી ભારત-પાકિસ્તાન મેચની વાત કરીએ તો, ભારતે 15.5 ઓવરમાં માત્ર 3 વિકેટ ગુમાવીને 128 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો હતો. કુલદીપ યાદવે મેચમાં શાનદાર બોલિંગ કરી. તેણે 4 ઓવરમાં 18 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી, જેના કારણે તેને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો. બેટિંગમાં, સૂર્યાએ અણનમ 47 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી. આ જીત સાથે, સુપર ફોરમાં ભારતનો પ્રવેશ નિશ્ચિત થઈ ગયો. હવે ભારતીય ટીમનો આગામી ગ્રુપ મેચ 19 સપ્ટેમ્બરે ઓમાન સામે છે.
