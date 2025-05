ETV Bharat / sports

વાહ શું નજારો છે! વિશ્વના સૌથી સુંદર ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે આજે PBKS vs LSG મેચ રમાશે, જુઓ તેની ખાસિયતો - PBKS VS LSG AT DHARAMSHALA

હિમાચલ પ્રદેશનું ધર્મશાળા ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ( ETV Bharat File Photo )

By ETV Bharat Sports Team Published : May 4, 2025 at 11:30 AM IST 3 Min Read

ધર્મશાળા : રવિવાર 4 મેના રોજ, હિમાચલ પ્રદેશના ધર્મશાળા ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે પંજાબ કિંગ્સ અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ ટીમ વચ્ચે IPL 2025 ની 54 મી મેચ રમાશે. આ સિઝનમાં HPCA ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર ત્રણ IPL મેચ રમાશે. હિમાચલ પ્રદેશ ક્રિકેટ એસોસિએશન અને ધર્મશાળા પ્રશાસને મેચ માટે સંપૂર્ણ તૈયારીઓ કરી લીધી છે. આઇપીએલથી લઈને આંતરરાષ્ટ્રીય અને વર્લ્ડ કપની મેચો ધર્મશાળા મેદાન પર રમાઈ છે. આ સ્ટેડિયમમાં રમાતી ક્રિકેટ મેચ જોવાની મજા બમણી થઈ જાય છે. કારણ કે ધર્મશાળા સ્ટેડિયમ તેની વિશેષતાઓને કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે એક ખાસ ઓળખ ધરાવે છે. તે જ સમયે, આ સ્ટેડિયમમાંથી દેખાતી ધૌલાધર ટેકરીઓનું કુદરતી સૌંદર્ય ભારત અને વિદેશના ખેલાડીઓ અને ક્રિકેટ પ્રેમીઓને મોહિત કરે છે. ધર્મશાલા સ્ટેડિયમ દેશ અને વિદેશમાં ઘણી રીતે એક અનોખું સ્થાન ધરાવે છે. ચાલો જાણીએ કે આ સ્ટેડિયમમાં શું ખાસ છે, જે તેને અન્ય ક્રિકેટ મેદાનોથી અલગ બનાવે છે. હિમાચલ પ્રદેશનું ધર્મશાળા ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ (ETV Bharat File Photo) આ સ્ટેડિયમમાં 25,000 દર્શકોની બેસવાની ક્ષમતા: આ સ્ટેડિયમ હિમાચલ પ્રદેશના કાંગડા જિલ્લાના ધર્મશાલામાં બનાવવામાં આવ્યું છે, જે સમુદ્ર સપાટીથી 1417 મીટરની ઊંચાઈ પર આવેલું છે. આ સ્ટેડિયમ 16 એકરમાં ફેલાયેલું છે અને ધૌલાધર પર્વતની સામે જ આવેલું છે. જેના કારણે અહીં કુદરતી સૌંદર્યનો અદ્ભુત નજારો જોઈ શકાય છે. જ્યારે તેનું ઉદ્ઘાટન થયું ત્યારે તેની કિંમત 60 કરોડ રૂપિયા હતી. સમય જતાં તેમાં ઘણા ફેરફારો થયા. તેને અત્યાધુનિક માળખાગત સુવિધાઓથી પણ સુશોભિત કરવામાં આવ્યું હતું. આ સ્ટેડિયમમાં 25000 દર્શકોની બેઠક ક્ષમતા છે. ધર્મશાલામાં પહેલી મેચ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે 5 માર્ચ 2005 ના રોજ રમાઈ હતી. ત્યારથી, આ સ્ટેડિયમમાં ઘણી આઈપીએલ, ટેસ્ટ અને આંતરરાષ્ટ્રીય મેચો રમાઈ છે. તે જ સમયે, આ મેદાન વર્લ્ડ કપ ક્રિકેટ મેચનું પણ સાક્ષી રહ્યું છે. હિમાચલ પ્રદેશનું ધર્મશાળા ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ (ETV Bharat File Photo) સ્ટેડિયમમાં અપગ્રેડેડ ડ્રેનેજ સિસ્ટમ :