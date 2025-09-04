માન્ચેસ્ટર: ગયા મહિને ઓગસ્ટમાં કથિત બળાત્કારના કેસમાં ધરપકડ કરાયેલા પાકિસ્તાની યુવા બેટ્સમેન હૈદર અલી અંગે એક મોટી અપડેટ સામે આવી છે. ઇંગ્લેન્ડની માન્ચેસ્ટર પોલીસે અપૂરતા પુરાવાના આધારે બળાત્કારનો કેસ રદ કર્યો છે. બળાત્કારના આરોપમાંથી મુક્ત થયા બાદ, પાકિસ્તાની ક્રિકેટરને આગામી થોડા કલાકોમાં તેનો પાસપોર્ટ પાછો મળશે. ત્યારબાદ તે બ્રિટનમાં મુક્તપણે આવી અને ફરી શકશે.
બળાત્કારના કેસનો આરોપ ક્યારે હતો?
હૈદર અલી પર બળાત્કારનો આરોપ ત્યારે લાગ્યો જ્યારે તે ઇંગ્લેન્ડની A ટીમ સામે મેચ રમવા માટે પાકિસ્તાન શાહીન ટીમ સાથે માન્ચેસ્ટર પહોંચ્યો હતો. જ્યાં પાકિસ્તાની મૂળની એક બ્રિટિશ છોકરીએ હૈદર અલી પર બળાત્કારનો આરોપ લગાવ્યો હતો. ત્યારબાદ માન્ચેસ્ટર પોલીસે યુવા બેટ્સમેનની ધરપકડ કરી હતી અને પૂછપરછ દરમિયાન જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તેનો પાસપોર્ટ જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો.
اے ایمان والو ! اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرلیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم نادانستہ کسی قوم کا نقصان کر بیٹھو۔(القرآن)#haiderali pic.twitter.com/S2UR5P4ll0— 𝑨𝙗𝒅𝙪𝒍𝙡𝒂𝙝 𝙎𝒖𝙡𝒕𝙖𝒏⁵⁶ (@Abdullahs_56) September 3, 2025
હૈદર અલીને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યો હતો
બળાત્કાર કેસની તપાસમાં ફસાયાના સમાચાર પ્રકાશમાં આવતાની સાથે જ પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે હૈદર અલીને તપાસ પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી ટીમમાંથી સસ્પેન્ડ કરી દીધો હતો અને કાનૂની લડાઈ માટે સંપૂર્ણ સહયોગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. હવે હૈદર અલીને કેસમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા બાદ, ટીમમાં પાછા ફરવાનો માર્ગ પણ સાફ થઈ ગયો છે.
ક્રિકેટ કારકિર્દી
24 વર્ષીય હૈદર અલીએ 2020 માં ટી20 અને ઓડીઆઈમાં ડેબ્યૂ કર્યું હતું. 35 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં, અલીએ 17.41 ની સરેરાશ અને 124.69 ના સ્ટ્રાઈક રેટથી 505 રન બનાવ્યા છે, જેમાં ત્રણ અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેનો ઓડીઆઈ અનુભવ બે મેચનો છે, જેમાં તેણે 21 ની સરેરાશથી 42 રન બનાવ્યા છે. આ ઉપરાંત, હૈદર અલી 2020 ના આઈસીસી અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં પાકિસ્તાની ટીમનો ઉપ-કેપ્ટન પણ હતો. પાકિસ્તાન સુપર લીગ (પીએસએલ) માં, તેણે પેશાવર ઝાલ્મી, કરાચી કિંગ્સ અને ઇસ્લામાબાદ યુનાઇટેડનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે. જ્યાં તેણે 49 મેચોમાં ચાર અડધી સદી સાથે કુલ 846 રન બનાવ્યા છે.
Haider Ali clean hitting today!! 34 in just 12 balls. 4 sixes.. pic.twitter.com/EZvEjKScSC— @imPakistaniLAD (@DaPakistaniLAD) February 28, 2020
હૈદર અલી એક પાકિસ્તાની ક્રિકેટર છે. તેનો જન્મ 2 ઓક્ટોબર 2000 ના રોજ થયો હતો. તેણે સપ્ટેમ્બર 2019 માં ફર્સ્ટ-ક્લાસ ડેબ્યૂ કર્યું હતું. તેમણે 1 સપ્ટેમ્બર 2020 ના રોજ પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કર્યો હતો.
આ પણ વાંચો: