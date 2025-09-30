પાકિસ્તાન ટેસ્ટ ટીમની જાહેરાત, 3 નવા ખેલાડીઓને સ્થાન મળ્યું, જુઓ સંપૂર્ણ ટીમ
દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ઘરેલુ ટેસ્ટ શ્રેણી માટે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
હૈદરાબાદ: પાકિસ્તાને ICC વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ 2025-27 ચક્રના ભાગ રૂપે 12 ઓક્ટોબરથી શરૂ થનારી દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી માટે 18 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી છે. આ શ્રેણીમાં શાન મસૂદ ટીમનું નેતૃત્વ કરશે, જ્યારે ત્રણ નવા ખેલાડીઓ - આસિફ આફ્રિદી, ફૈઝલ અકરમ અને રોહેલ નઝીર - ને પણ ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે.
આ ત્રણ નવા ખેલાડીઓમાંથી, આસિફ આફ્રિદી ડાબા હાથનો સ્પિનર છે, ફૈઝલ અકરમ કાંડા સ્પિનર છે, અને રોહેલ નઝીર વિકેટકીપર-બેટ્સમેન છે. સિનિયર ખેલાડીઓ બાબર અને રિઝવાનને પણ ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે.
પાકિસ્તાન-દક્ષિણ આફ્રિકા ટેસ્ટ શ્રેણી
પાકિસ્તાન અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ 12 થી 16 ઓક્ટોબર દરમિયાન લાહોરના ગદ્દાફી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે, જ્યારે બીજી ટેસ્ટ મેચ 20 થી 24 ઓક્ટોબર દરમિયાન રાવલપિંડીમાં રમાશે. ટેસ્ટ શ્રેણી પછી 28 ઓક્ટોબરથી 8 નવેમ્બર દરમિયાન ત્રણ T20 અને ત્રણ ODI રમાશે, જેના માટે ટીમોની જાહેરાત પછીથી કરવામાં આવશે.
આ ICC વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ 2023-25 ના ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન દક્ષિણ આફ્રિકા અને પાકિસ્તાન વચ્ચે આ ચક્રમાં પ્રથમ ટેસ્ટ શ્રેણી છે. અઝહર મહમૂદ પાકિસ્તાની ટેસ્ટ ટીમના મુખ્ય કોચ છે, જ્યારે માઈક હેસન મર્યાદિત ઓવરની ટીમના મુખ્ય કોચ છે.
શાન મસૂદ ટેસ્ટ મેચોમાં પાકિસ્તાનનું નેતૃત્વ ચાલુ રાખશે, જ્યારે રિઝવાન વિકેટકીપિંગની જવાબદારી સંભાળશે. બાબરની વાપસીથી મધ્યમ ક્રમ મજબૂત બન્યો છે, જ્યારે મુખ્ય બોલરો શાહીન શાહ આફ્રિદી, હસન અલી અને અબરાર અહેમદનો પણ ટીમમાં સમાવેશ થાય છે. ઇમામ-ઉલ-હક અને અબ્દુલ્લા શફીક ઇનિંગ્સની શરૂઆત કરે તેવી અપેક્ષા છે, જ્યારે સઉદ શકીલ અને સલમાન અલી આગા બેટિંગ ઊંડાઈને મજબૂત બનાવશે.
આસિફ આફ્રિદી અને ફૈઝલ અકરમનો સમાવેશ દક્ષિણ આફ્રિકા સામે પાકિસ્તાનની સ્પિન બોલિંગને મજબૂત બનાવશે, જ્યારે રોહેલ નઝીર એક વધારાનો વિકેટકીપિંગ વિકલ્પ પૂરો પાડશે.
દક્ષિણ આફ્રિકા માટે પાકિસ્તાનની ટીમઃ શાન મસૂદ (કેપ્ટન), આમિર જમાલ, અબ્દુલ્લા શફીક, અબરાર અહેમદ, આસિફ આફ્રિદી, બાબર આઝમ, ફૈઝલ અકરમ, હસન અલી, ઇમામ-ઉલ-હક, કામરાન ગુલામ, ખુર્રમ શહઝાદ, મોહમ્મદ રિઝવાન (વિકેટકીપર), નોમાન અલી, રોહેલ નઝીર ખાન, સલાઉદ્દ અલી, સલાઉદ ખાન (વિકેટકીપર) શકીલ, શાહીન શાહ આફ્રિદી.
