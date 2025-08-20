હૈદરાબાદ: પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમના વધુ એક ભૂતપૂર્વ કેપ્ટનની ધરપકડ થઈ શકે છે. કારણ કે ફાસ્ટ બોલર વસીમ અકરમ પર એક વ્યક્તિ દ્વારા ઓનલાઈન જુગાર અને સટ્ટાબાજી એપને પ્રોત્સાહન આપવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. અગાઉ, પાકિસ્તાનના પ્રખ્યાત ટિકટોકર અને યુટ્યુબર સાદ-ઉર-રહેમાન, જેને ડિકી ભાઈ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તેમની પણ આ જ કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
શું છે આખો મામલો?
સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈના અહેવાલ મુજબ, ફરિયાદી મોહમ્મદ ફયાઝે વસીમ અકરમ વિરુદ્ધ લાહોરમાં નેશનલ સાયબર ક્રાઈમ ઈન્વેસ્ટિગેશન એજન્સી (NCCIA) માં રમતગમત સંબંધિત ઓનલાઈન જુગાર અને સટ્ટાબાજી પ્લેટફોર્મને કથિત રીતે સમર્થન આપવા અને તેની સાથે સંકળાયેલા હોવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.
ફરિયાદીએ કહ્યું, 'ભૂતપૂર્વ ફાસ્ટ બોલર વસીમ અકરમ એક વિદેશી સટ્ટાબાજી એપ 'બાઝી' ના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે સંકળાયેલા હતા. સોશિયલ મીડિયા પર ફરતા થયેલા પોસ્ટર અને વિડિયો ક્લિપમાં વસીમ અકરમ આ ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મને સમર્થન આપતા જોવા મળ્યા છે, જેના કારણે સામાન્ય વપરાશકર્તાઓમાં આ એપમાં રસ જાગ્યો છે.' ફરિયાદીએ NCCIA ને ઇલેક્ટ્રોનિક ક્રાઇમ્સ એક્ટ 2016 હેઠળ અકરમ સામે કડક કાનૂની કાર્યવાહી કરવા વિનંતી કરી છે.
વસીમ અકરમની ક્રિકેટ કારકિર્દી
વસીમ અકરમે હજુ સુધી આ અંગે કોઈ નિવેદન આપ્યું નથી. આ ફાસ્ટ બોલરે 104 ટેસ્ટ અને 356 વનડેમાં પાકિસ્તાનનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે. તેણે ટેસ્ટમાં 414 વિકેટ અને વનડેમાં 502 વિકેટ લીધી છે. તે માત્ર પાકિસ્તાન જ નહીં પરંતુ વિશ્વના શ્રેષ્ઠ ફાસ્ટ બોલરોમાંનો એક છે. તેણે બેટથી ઘણી યાદગાર ઇનિંગ્સ પણ રમી છે. ટેસ્ટમાં તેના 2898 રન છે, જેમાં 257 અણનમ તેમનો સર્વોચ્ચ સ્કોર છે. જ્યારે વનડેમાં તેમના કુલ 3717 રન છે. જેમાં 86 તેમનો સર્વોચ્ચ રન છે.
ઇમરાન ખાન 2 વર્ષથી જેલમાં
1992 માં પાકિસ્તાન માટે વર્લ્ડ કપ જીતનાર એકમાત્ર કેપ્ટન ઇમરાન ખાન છેલ્લા બે વર્ષથી જેલમાં છે. આંતરિક રાજકારણને કારણે સત્તા પરથી દૂર થયા બાદ તેમને જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવ્યા હતા. તેમની સામે ભ્રષ્ટાચારના ઘણા કેસ છે. હાલમાં, તે પાકિસ્તાની સેના સાથે લડી રહ્યો છે. તેનો આરોપ છે કે આ બધા પાછળ પાકિસ્તાનના આર્મી ચીફ અસીમ મુનીરનો હાથ છે.
