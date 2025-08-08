હૈદરાબાદ , Haider Ali Suspended પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ ફરી એકવાર સમાચારમાં આવ્યું છે, જેમાં તેના 24 વર્ષીય ખેલાડી હૈદર અલીની ગ્રેટર માન્ચેસ્ટર પોલીસે ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન ફોજદારી કેસમાં ધરપકડ કરી છે. હૈદર અલી તાજેતરમાં ઇંગ્લેન્ડના પ્રવાસે ગયેલી પાકિસ્તાન (A) શાહીન ટીમનો ભાગ હતો અને ત્યાં તેને 3 બિનસત્તાવાર વનડે અને 2 ત્રણ દિવસીય મેચ રમવાની હતી.
હૈદર અલીની સાથે પોલિસની પૂછપરછ
પાકિસ્તાની બેટ્સમેન હૈદર અલી વિશે ESPN ક્રિકઇન્ફોના સમાચાર અનુસાર, ગ્રેટર માન્ચેસ્ટર પોલીસે હજુ સુધી તેની અટકાયત કરી નથી અને તેની પૂછપરછ ચાલી રહી છે. આ સમગ્ર મામલે PCB દ્વારા એક નિવેદન પણ જારી કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં તેઓએ માહિતી આપી છે કે આ ઘટના પાકિસ્તાન શાહીનના તાજેતરના ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન બની હતી, જે 4 ઓગસ્ટના રોજ સમાપ્ત થયો હતો. PCB એ પુષ્ટિ આપી છે કે તે આ સમગ્ર તપાસ દરમિયાન હૈદરને તેના અધિકારોનું રક્ષણ કરવા માટે તમામ પ્રકારની કાનૂની સહાય પૂરી પાડી રહ્યું છે. અમે ઇંગ્લેન્ડની કાનૂની પ્રક્રિયાઓનું સંપૂર્ણ સન્માન કરીએ છીએ.
🚨PCB ISSUES STATEMENT ABOUT HAIDER ALI'S INVOLVEMENT IN CRIMINAL CASE.— Rayham (@RayhamUnplugged) August 7, 2025
- PCB SUSPENDS HAIDER ALI! pic.twitter.com/0vApF5Licb
PCB એ હૈદર અલીને અસ્થાયી રૂપે સસ્પેન્ડ કર્યો
ટેલિકોમ એશિયા સ્પોર્ટ્સના અહેવાલ મુજબ, ગ્રેટર માન્ચેસ્ટર પોલીસે કેન્ટરબરીમાં હૈદરની ધરપકડ કરી હતી, જ્યાં 3 ઓગસ્ટના રોજ પાકિસ્તાન શાહીન અને MCSAC વચ્ચેની મેચ ચાલી રહી હતી. અહેવાલમાં એક સ્ત્રોતને ટાંકીને કહેવામાં આવ્યું છે કે, "આ સ્પષ્ટપણે પાકિસ્તાની મૂળની છોકરી પર બળાત્કારનો કેસ છે."
સૂત્રોએ પુષ્ટિ આપી છે કે, ગ્રેટર માન્ચેસ્ટર પોલીસે હૈદરનો પાસપોર્ટ જપ્ત કર્યો છે પરંતુ તેને જામીન પર મુક્ત કર્યો છે. PCBના પ્રવક્તાએ www.telecomasia.net ને જણાવ્યું હતું કે, "અમને આ બાબત અને તપાસ વિશે જાણ કરવામાં આવી છે. અમે હૈદરને તપાસ પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી સસ્પેન્ડ કર્યો છે અને અમે યુકેમાં અમારી પોતાની તપાસ કરીશું."
𝗛𝗮𝗶𝗱𝗲𝗿 𝗔𝗹𝗶 𝗨𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗶𝗻 𝗨𝗞:— Pakistan Cricket Team USA FC (@DoctorofCricket) August 7, 2025
Reportedly Manchester Police has opened a criminal investigation involving Cricketer Haider Ali who was part of the Shaheen Tour to UK pic.twitter.com/2cSACFeQGm
પાકિસ્તાન શાહીન ટીમ 17 જુલાઈથી 6 ઓગસ્ટ સુધી યુકેના પ્રવાસ પર હતી અને બે ત્રણ દિવસીય મેચ રમી હતી, જે બંને ડ્રો રહી હતી. તેઓએ ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી 2-1થી જીતી હતી. કેપ્ટન સઈદ શકીલ અને હૈદર સિવાય મોટાભાગના ખેલાડીઓ બુધવારે યુકેથી પાછા ફર્યા હતા. શકીલ વ્યક્તિગત કારણોસર દુબઈમાં જ રોકાઈ ગયા હતા.
24 વર્ષીય હૈદર એક પ્રતિભાશાળી ખેલાડી છે જેણે પાકિસ્તાન માટે બે ODI અને 35 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે, જેમાંથી છેલ્લી બે વર્ષ પહેલાં એશિયન ગેમ્સમાં હતી. તેણે 2020 માં દક્ષિણ આફ્રિકામાં પાકિસ્તાન માટે અંડર-19 વર્લ્ડ કપ રમ્યો હતો, જ્યાંથી ભારતના યશસ્વી જયસ્વાલ પણ ઉભરી આવ્યા હતા.
2021માં અબુ ધાબીમાં યોજાયેલી પાકિસ્તાન સુપર લીગ દરમિયાન કોવિડ પ્રતિબંધોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ પીસીબી દ્વારા હૈદરને સસ્પેન્ડ પણ કરવામાં આવ્યો હતો, અને સજા તરીકે તેને 2021માં ઈંગ્લેન્ડ અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝના પ્રવાસ માટે ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો હતો.
