એશિયા કપ ફાઇનલમાં હાર બાદ પાકિસ્તાની ખેલાડીઓને મોટો ઝટકો, બોર્ડે લીધું મોટું પગલું
પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે વિદેશી લીગમાં રમતા રાષ્ટ્રીય ખેલાડીઓને લઈને એક મોટું પગલું ભર્યું છે.
Published : September 30, 2025 at 7:21 PM IST
હૈદરાબાદ: 2025 એશિયા કપમાં ભારત સામે હાર્યાના એક દિવસ પછી, પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) એ રાષ્ટ્રીય ખેલાડીઓ અંગે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. પાકિસ્તાની મીડિયા અનુસાર, PCB એ વિદેશી લીગ માટે રાષ્ટ્રીય ખેલાડીઓના NOC (નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ) સસ્પેન્ડ કરી દીધા છે. આ નિર્ણયથી ઘણા પ્રખ્યાત પાકિસ્તાની ક્રિકેટરોને અસર થશે.
રિપોર્ટમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડના COO સમીર અહેમદે NOC સસ્પેન્ડ કરતી સૂચના જારી કરી છે. સૂચના અનુસાર, વિદેશી લીગ માટે જારી કરાયેલ NOC સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે.
તાજેતરમાં, PCB એ ઓસ્ટ્રેલિયન બિગ બેશ લીગ માટે બાબર આઝમ, શાહીન આફ્રિદી, મોહમ્મદ રિઝવાન અને ફહીમ અશરફ જેવા અગ્રણી ખેલાડીઓને NOC જારી કર્યા છે. આ ઉપરાંત, ઘણા અન્ય ખેલાડીઓ પણ વિદેશી લીગમાં રમે છે.
બિગ બેશ લીગ 2015 માં છ ખેલાડીઓ રમવાના હતા
એ નોંધવું જોઇએ કે છ પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ બિગ બેશ લીગ 2015 માં રમવાના હતા. તેમાં બાબર, રિઝવાન, શાહીન આફ્રિદી, હરિસ રૌફ, શાદાબ ખાન અને હસન અલીનો સમાવેશ થાય છે. શાહીન આફ્રિદી, મોહમ્મદ રિઝવાન, હરિસ રૌફ અને શાદાબ ખાનને પ્લેટિનમ કેટેગરીમાં પસંદ કરવામાં આવ્યા છે, જેની બેઝ પ્રાઈસ આશરે 8.75 કરોડ પાકિસ્તાની રૂપિયા છે.
ફાસ્ટ બોલર શાહીન આફ્રિદીને બ્રિસ્બેન હીટ દ્વારા ખરીદવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે હરિસ રૌફને મેલબોર્ન સ્ટાર્સ દ્વારા જાળવી રાખવામાં આવ્યો હતો, અને મોહમ્મદ રિઝવાનને મેલબોર્ન રેનેગેડ્સ દ્વારા પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો. શાદાબ ખાનને બીજા રાઉન્ડમાં સિડની થંડર દ્વારા પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો. આ શાદાબની BBL ફ્રેન્ચાઇઝી સાથે ચોથી સીઝન છે; તે અગાઉ બ્રિસ્બેન હીટ (2017), સિડની સિક્સર્સ (2021-22), અને હોબાર્ટ હરિકેન્સ (2022-23) માટે રમી ચૂક્યો છે. હસન અલીને એડિલેડ સ્ટ્રાઇકર્સ દ્વારા પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો.
બાબર આઝમને અગાઉ સિડની સિક્સર્સ દ્વારા તેના બેઝ પ્રાઈસ કરતા વધુ ફી માટે પ્રી-સાઇન કરવામાં આવ્યો હતો. અહેવાલો સૂચવે છે કે બાબરે સિડની સિક્સર્સ સાથે આશરે 100 મિલિયન પાકિસ્તાની રૂપિયાનો કરાર કર્યો છે.
