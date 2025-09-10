ETV Bharat / sports

ICC રેન્કિંગમાં પાકિસ્તાનના બોલરોનું શાનદાર પ્રદર્શન, જોફ્રા આર્ચરે ODI રેન્કિંગમાં મચાવી ધમાલ

પાકિસ્તાની બોલરોએ T20 રેન્કિંગમાં કમાલ કરી છે, જ્યારે ઇંગ્લેન્ડના ફાસ્ટ બોલર જોફ્રા આર્ચરે ODI રેન્કિંગમાં ધમાલ મચાવી દીધી છે.

પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડી અને જોફ્રા આર્ચર (AFP and ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2025 at 7:11 PM IST

નવી દિલ્હી: પાકિસ્તાનના બોલરોએ નવા T20I રેન્કિંગમાં મોટો ઉછાળો નોંધાવ્યો છે. જ્યારે ઇંગ્લેન્ડના ફાસ્ટ બોલર જોફ્રા આર્ચર ODI રેન્કિંગમાં ટોચના સ્થાન તરફ આગળ વધ્યા છે. જેના કારણે દક્ષિણ આફ્રિકાના નંબર 1 બોલર કેશવ મહારાજ માટે ખતરો વધી ગયો છે.

પાકિસ્તાની બોલરો T20 રેન્કિંગમાં ચમક્યા

તાજેતરની ત્રિકોણીય શ્રેણીની ફાઇનલમાં પાકિસ્તાને 75 રનથી જીત મેળવી હતી અને તેમના બોલરોએ T20I રેન્કિંગમાં સૌથી મોટો સુધારો કર્યો છે. ડાબોડી સ્પિનર ​​સુફિયાન મુકીમ ફાઇનલમાં બે વિકેટ લીધા બાદ સાત સ્થાન ઉપર ચઢીને 15મા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. ફાસ્ટ બોલર શાહીન આફ્રિદી ચાર સ્થાન ઉપર ચઢીને 22મા સ્થાને પહોંચી ગયો છે, જ્યારે લેગ-સ્પિનર ​​અબરાર અહેમદ આ સ્પર્ધામાં બે મેચમાં છ વિકેટ લીધા બાદ 39 સ્થાન ઉપર ચઢીને 27મા સ્થાને પહોંચી ગયો છે.

આ સાથે, સ્પિનર ​​મોહમ્મદ નવાઝને 10 વિકેટ માટે 'પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝ' જાહેર કરવામાં આવ્યો અને ડાબોડી બોલર T20I બોલરોની યાદીમાં 13 સ્થાન આગળ વધીને 30મા સ્થાને પહોંચી ગયો, જેમાં ન્યૂઝીલેન્ડના ફાસ્ટ બોલર જેકબ ડફી ટોચ પર છે.

આ બેટ્સમેનોનું રેન્કિંગમાં પ્રભુત્વ ચાલુ છે

T20I બેટ્સમેનોની તાજેતરની રેન્કિંગમાં પાકિસ્તાનનો વિસ્ફોટક ઓપનર ફખર ઝમાન સૌથી મોટો વિજેતા છે. ત્રિકોણીય શ્રેણીમાં 155 રન બનાવ્યા બાદ, ડાબોડી બેટ્સમેન નવ સ્થાન ઉપર ચઢીને 68મા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. જ્યારે શ્રીલંકાના ટોપ ઓર્ડર ખેલાડી કુસલ પરેરાએ હરારેમાં ઝિમ્બાબ્વે સામે અણનમ અડધી સદી ફટકારીને ત્રણ સ્થાન ઉપર ચઢીને નવમા સ્થાને પહોંચી ગયો છે.

અનુભવી સિકંદર રઝાના તાજેતરના પ્રદર્શનથી ઝિમ્બાબ્વે મજબૂત બન્યું છે, જે શ્રીલંકા સામે સતત સારા પ્રદર્શન બાદ T20I ઓલરાઉન્ડરોની યાદીમાં ત્રણ સ્થાન ઉપર ચઢીને ચોથા સ્થાને પહોંચી ગયો છે.

ઇંગ્લેન્ડના ઝડપી બોલર આર્ચરે ODI રેન્કિંગમાં સુધારો કર્યો

તાજેતરના ODI રેન્કિંગમાં પણ ઘણા ફેરફારો જોવા મળ્યા છે, દક્ષિણ આફ્રિકાએ તાજેતરમાં 2-1 થી શ્રેણી જીતી લીધા પછી ઇંગ્લેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા બંનેના ખેલાડીઓએ સ્થાન મેળવ્યું છે. સૌથી મોટો ફાયદો જોફ્રા આર્ચરને થયો હતો, જેણે શ્રેણીમાં આઠ વિકેટ લીધી હતી, જેમાં સાઉથમ્પ્ટનમાં શ્રેણીની અંતિમ મેચમાં શાનદાર 4-18 વિકેટનો સમાવેશ થાય છે. આ સાથે, તે ODI બોલરો માટે અપડેટેડ રેન્કિંગમાં 16 સ્થાનની છલાંગ લગાવીને ત્રીજા સ્થાને પહોંચી ગયો છે.

રાશિદ અને રૂટે પણ ODI રેન્કિંગમાં ધમાલ મચાવી

આર્ચરે 2025 ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી દરમિયાન ઇંગ્લેન્ડ માટે બે વિકેટ લીધી હતી. આર્ચર નંબર 1 ODI બોલર કેશવ મહારાજથી માત્ર 26 રેટિંગ પોઈન્ટ પાછળ છે. દક્ષિણ આફ્રિકાના સ્પિનરે ઇંગ્લેન્ડ સામેની શ્રેણીમાં આઠ વિકેટ લઈને રેન્કિંગમાં ટોચનું સ્થાન જાળવી રાખ્યું છે. આર્ચરનો સાથી આદિલ રશીદ ODI બોલરોની સમાન યાદીમાં સાત સ્થાન ઉપર આવીને આઠમા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. જ્યારે ઇંગ્લેન્ડના ત્રિપુટી જો રૂટ (પાંચ સ્થાન ઉપર 19મા ક્રમે), જોસ બટલર (સાત સ્થાન ઉપર 35મા ક્રમે) અને જેકબ બેથેલ (56 સ્થાન ઉપર 65મા ક્રમે) એ બધાએ વનડે બેટ્સમેનોના રેન્કિંગમાં સ્થાન મેળવ્યું છે.

