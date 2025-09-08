એશિયા કપ પહેલા પાકિસ્તાન ચેમ્પિયન બન્યું, ફાઇનલમાં શર્મનાક અફઘાનિસ્તાનની હાર
ત્રિકોણીય શ્રેણીની ફાઇનલમાં પાકિસ્તાને અફઘાનિસ્તાનને 75 રનથી હરાવ્યું. હવે પાકિસ્તાન તેના એશિયા કપ અભિયાનની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યું છે.
Published : September 8, 2025 at 3:22 PM IST
નવી દિલ્હી: એશિયા કપ 2025 9 સપ્ટેમ્બર એટલે કે મંગળવારથી UAE માં શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. તે પહેલા, પાકિસ્તાન 7 સપ્ટેમ્બર (રવિવાર) ના રોજ રાત્રે ચેમ્પિયન બન્યું છે. તેણે UAE, અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાયેલી T20 ત્રિકોણીય શ્રેણીની ફાઇનલ જીતી લીધી છે. જે એશિયા કપ પહેલા પાકિસ્તાનનો આત્મવિશ્વાસ અને ઉત્સાહ વધારશે. આવી સ્થિતિમાં, પાકિસ્તાનની ટીમ હવે વધેલા મનોબળ સાથે એશિયા કપમાં પ્રવેશ કરશે.
પાકિસ્તાને અફઘાનિસ્તાનને હરાવ્યું
T20 ત્રિકોણીય શ્રેણીની ફાઇનલ પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે શારજાહ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી. આ મેચમાં, પાકિસ્તાને પ્રથમ બેટિંગ કરીને 20 ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવીને 141 રન બનાવ્યા. આ પછી, લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે અફઘાનિસ્તાન માત્ર 15.5 ઓવરમાં 66 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું અને પાકિસ્તાને 75 રનના મોટા માર્જિનથી મેચ જીતી લીધી.
Defeat in Sharjah!
Not the outcome we were aiming for, as #AfghanAtalan came second in the #UAETriNationSeries final.
અફઘાનિસ્તાને સૌથી ઓછો સ્કોર નોંધાવ્યો
પાકિસ્તાન સામે 66 રનમાં ઓલઆઉટ થવું T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં અફઘાનિસ્તાનનો બીજો સૌથી ઓછો સ્કોર બની ગયો છે. આ પહેલા, 26 જૂન 2024 ના રોજ દક્ષિણ આફ્રિકા સામે અફઘાનિસ્તાન 56 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું. જે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં તેમનો સૌથી ઓછો સ્કોર છે.
મોહમ્મદ નવાઝે 5 વિકેટ લીધી હતી
આ મેચમાં, પાકિસ્તાન તરફથી ફખર ઝમાન (27) સૌથી વધુ સ્કોરર હતો. જ્યારે અફઘાનિસ્તાન તરફથી રાશિદ ખાને સૌથી વધુ 3 વિકેટ લીધી હતી. અફઘાનિસ્તાન તરફથી રાશિદ ખાન (17) એ સૌથી વધુ રન બનાવ્યા હતા. જ્યારે પાકિસ્તાન તરફથી મોહમ્મદ નવાઝે 5 વિકેટ લીધી હતી. તેણે 4 ઓવરમાં 19 રન આપ્યા હતા અને 1 મેડન ઓવર નાખી હતી.
Rashid Khan takes third! 3️⃣
🇵🇰- 112/6 (16.5 Ov)
🇵🇰- 112/6 (16.5 Ov)#AfghanAtalan | #UAETriNationSeries | #AFGvPAK | #GloriousNationVictoriousTeam pic.twitter.com/wmxtqW3AX5
પાકિસ્તાન એશિયા કપમાં ધમાલ મચાવશે
હવે પાકિસ્તાન એશિયા કપ 2025માં ધમાલ મચાવશે. પાકિસ્તાન અત્યાર સુધીમાં બે વાર એશિયા કપનો ખિતાબ જીતી ચૂક્યું છે. હવે તે ત્રીજો એશિયા કપનો ખિતાબ જીતવાના ઇરાદા સાથે મેદાનમાં ઉતરશે. એશિયા કપનો પ્રારંભિક મેચ અફઘાનિસ્તાન અને હોંગકોંગ વચ્ચે રમાશે. પાકિસ્તાન 12 સપ્ટેમ્બરે તેના અભિયાનની શરૂઆત કરશે, જ્યાં તેનો સામનો ઓમાન સાથે થશે.
પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમની કમાન હાલમાં સલમાન આગાના હાથમાં છે, જેમની કેપ્ટનશીપમાં ટીમ સતત તેના પ્રદર્શનનું સ્તર વધારી રહી છે. કારણ કે બાબર આઝમ અને મોહમ્મદ રિઝવાન જેવા ખેલાડીઓને ટીમમાંથી બહારનો રસ્તો બતાવી દેવામાં આવ્યો છે.
