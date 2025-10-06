પાકિસ્તાનને બેવડો ફટકો પડ્યો, નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ ICCએ ફટકાર લગાવી
મહિલા વનડે વર્લ્ડ કપ 2025 માં ભારત સામેની આચારસંહિતાનો ભંગ કરવા બદલ પાકિસ્તાની બેટ્સમેનોને ઠપકો આપવામાં આવ્યો છે.
Published : October 6, 2025 at 8:04 PM IST
હૈદરાબાદ: ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રોમાંચક મેચ જોવા મળી. પાકિસ્તાનની એકમાત્ર બેટ્સમેન સિદ્રા અમીને શાનદાર બેટિંગ કરી અને 81 રન બનાવ્યા. જોકે, તે ભારત સામે પોતાની ટીમને જીત અપાવવામાં નિષ્ફળ રહી. હવે, તેના ચાહકો માટે ખરાબ સમાચાર આવી રહ્યા છે: તેના પર નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે.
પાકિસ્તાની ક્રિકેટરને નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ ઠપકો
ખરેખર, પાકિસ્તાનની જમણા હાથની બેટ્સમેન સિદ્રા અમીનને ભારત સામે ICC મહિલા ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ મેચ દરમિયાન તેણીના કાર્યો માટે ICC આચાર સંહિતાના લેવલ 1 ઉલ્લંઘન માટે ઠપકો આપવામાં આવ્યો છે. તેણીએ રવિવારે શ્રીલંકાના કોલંબોમાં આર. પ્રેમદાસા આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં ભારત સામેની મેચમાં કૃત્ય કર્યું હતું, જેના માટે તેણીને ઠપકો આપવામાં આવ્યો છે.
Pakistan batter found guilty of breaching the ICC Code of Conduct. #CWC25https://t.co/Zy0mJeUVlA— ICC (@ICC) October 6, 2025
સિદ્રાએ ICC આચાર સંહિતાના કલમ 2.2 નું ઉલ્લંઘન કર્યું છે, જે "આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ દરમિયાન ક્રિકેટ સાધનો અથવા કપડાં, ગ્રાઉન્ડ સાધનો અથવા ફિક્સર અને ફિટિંગના દુરુપયોગ" સાથે સંબંધિત છે. વધુમાં, તેના શિસ્તભંગના રેકોર્ડમાં એક ડિમેરિટ પોઈન્ટ ઉમેરવામાં આવ્યો છે કારણ કે 24 મહિનાના સમયગાળામાં આ તેનો પહેલો ગુનો હતો.
આ ઘટના ત્યારે બની જ્યારે સિદ્રાએ 40મી ઓવરમાં આઉટ થયા પછી તેનું બેટ પીચ પર જોરથી અથડાવ્યું. સિદ્રાએ ગુનો સ્વીકાર્યો અને અમીરાત ICC ઇન્ટરનેશનલ પેનલ ઓફ મેચ રેફરીનાં શાન્ડ્રે ફ્રિટ્ઝ દ્વારા પ્રસ્તાવિત દંડ સ્વીકાર્યો. તેથી, કોઈ ઔપચારિક સુનાવણીની જરૂર નહોતી. ઓન-ફિલ્ડ અમ્પાયર લોરેન એગેનબેગ અને નિમાલી પરેરા, થર્ડ અમ્પાયર કરીન ક્લાઉસ્ટે અને ફોર્થ અમ્પાયર કિમ કોટને ચાર્જશીટ જારી કરી.
લેવલ 1 ઉલ્લંઘનને કારણે ઓછામાં ઓછી સત્તાવાર ઠપકો, ખેલાડીની મેચ ફીના 50% સુધીનો દંડ અને એક કે બે ડિમેરિટ પોઈન્ટ થઈ શકે છે. સ્નેહ રાણાએ તેણીને પેવેલિયન મોકલી દીધી. તેણીએ 106 બોલમાં 81 રન બનાવ્યા, જેમાં નવ ચોગ્ગા અને એક છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. ભારત દ્વારા નિર્ધારિત 248 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, પાકિસ્તાન 159 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું અને 88 રનથી મેચ હારી ગયું.
