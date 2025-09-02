હૈદરાબાદ: એશિયા કપ 2025 શરૂ થવામાં હવે માત્ર એક અઠવાડિયું બાકી છે. તે પહેલાં, પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ટીમના આક્રમક બેટ્સમેન આસિફ અલીએ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ જાહેર કરી છે. તે ફક્ત 33 વર્ષનો હતો, પરંતુ સતત ટીમની બહાર રહેવાને કારણે, તેણે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ ન રમવાનો નિર્ણય લીધો. પરંતુ સ્થાનિક અને લીગ ક્રિકેટ રમવાનું ચાલુ રાખશે.
આસિફે પાકિસ્તાન માટે તેની છેલ્લી મેચ 2022 ના T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારત સામે મેલબોર્ન ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે રમી હતી, તે પહેલાં તેણે 2023 ના એશિયન ગેમ્સમાં પાકિસ્તાનની A ટીમ માટે કેટલીક મેચ રમી હતી.
સોશિયલ મીડિયા પર એક સંદેશમાં, આસિફ અલીએ કહ્યું, આજે, હું આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી મારી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરું છું. પાકિસ્તાનની જર્સી પહેરવી મારા જીવનનો સૌથી મોટો સન્માન રહ્યો છે અને ક્રિકેટના મેદાન પર મારા દેશની સેવા કરવી મારા માટે સૌથી ગર્વનો પ્રકરણ રહ્યો છે. હું ખૂબ કૃતજ્ઞતા સાથે નિવૃત્તિ લઈ રહ્યો છું અને વિશ્વભરમાં સ્થાનિક અને લીગ ક્રિકેટ રમીને રમત પ્રત્યેનો મારો જુસ્સો શેર કરતો રહીશ.
આસિફ અલીનું ક્રિકેટ કરિયર
આસિફ અલીનું ક્રિકેટ કરિયર ખૂબ જ ટૂંકું રહ્યું છે. તેણે 2018 માં ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કર્યો અને 2025 માં નિવૃત્તિ લીધી. આસિફે 21 ODI અને 58 T20I માં પાકિસ્તાનનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું. ODI ફોર્મેટમાં, તેણે 3 અડધી સદીની મદદથી 382 રન બનાવ્યા, જ્યારે T20 માં તેના રન 577 હતા, જેમાં તેનો સર્વોચ્ચ સ્કોર અણનમ 41 હતો.
આસિફ અલી મુખ્યત્વે ફિનિશર અને પાવર હિટર તરીકે જાણીતા હતા. કારણ કે તેણે રમતી વખતે ODI માં 121.65 અને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 133.87 નો સ્ટ્રાઇક રેટ જાળવી રાખ્યો હતો.
આસિફ અલીની યાદગાર ઇનિંગ
અલીની કારકિર્દીમાં ઘણા યાદગાર કેમિયોનો સમાવેશ થાય છે. ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2021 માં અફઘાનિસ્તાન સામે, જ્યારે પાકિસ્તાનને 12 બોલમાં 24 રનની જરૂર હતી, ત્યારે તેણે કરીમ જનાતની ઓવરમાં ચાર છગ્ગા ફટકાર્યા અને એક ઓવર બાકી રહેતા માત્ર સાત બોલમાં 25 રન બનાવીને જીત મેળવી. આ ઇનિંગ પાકિસ્તાનના સેમિફાઇનલમાં પહોંચવામાં મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ.
એક વર્ષ પછી, તેણે એશિયા કપમાં બીજી એક મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગ રમી જ્યાં તેણે ભારત સામે 182 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરવા માટે પાકિસ્તાનને અંતિમ ઓવરમાં 8 બોલમાં 16 રન ફટકાર્યા.
