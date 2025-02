ETV Bharat / sports

PAK vs IND મેચનો ક્રેઝ… MS ધોની કામ છોડી મેચ જોવા બેઠા, ગદરના 'તારા સિંહ' પણ હાજર - MS DHONI TO WATCH IND VS PAK MATCH

એમ એસ ધોની અને સની દેઓલ ( (Screenshot from X) )

By ETV Bharat Sports Team Published : Feb 24, 2025, 1:47 PM IST