એશિયા કપ 2025: બાંગ્લાદેશને હરાવીને પાકિસ્તાન ફાઈનલમાં પહોંચ્યું, ભારત-પાકિસ્તાન ટૂર્નામેન્ટમાં ત્રીજી વખત ટકરાશે
એશિયા કપ 2025 સુપર 4: સેમિફાઇનલ જેવી મેચમાં પાકિસ્તાને બાંગ્લાદેશને 11 રનથી હરાવીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો.
Published : September 26, 2025 at 6:41 AM IST|
Updated : September 26, 2025 at 7:06 AM IST
દુબઈ: શાનદાર બોલિંગ પ્રદર્શનના કારણે પાકિસ્તાને બાંગ્લાદેશ સામે 135 રનનો ખડકીને એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલમાં પહોંચનારી બીજી ટીમ બની ગઈ છે. હવે તે 28 સપ્ટેમ્બરે ટાઇટલ મેચમાં ભારતનો સામનો કરશે. આ ટૂર્નામેન્ટમાં આ ત્રીજી વખત ભારત અને પાકિસ્તાન એકબીજા સામે ટકરાશે, અને ઇતિહાસમાં પહેલી વાર આ બંને ટીમો એશિયા કપ ફાઇનલમાં રમશે.
પાકિસ્તાનના બોલરોએ જીત મેળવવા માટે શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા. જેમાં શાહીન આફ્રિદીએ 4 ઓવરમાં 17 રન આપીને 3 વિકેટ અને હારિસ રઉફે 4 ઓવરમાં 33 આપીને 3 વિકેટ મહત્વપૂર્ણ હતી. આ ઉપરાંત નિરાશાજનક બેટિંગ કરી રહેલા સાઈમ અય્યૂબે 4 ઓવરમાં 16 રન આપીને 2 વિકેટ લઈને સારી બોલિંગ કરી. આફ્રિદીને તેની શ્રેષ્ઠ બોલિંગના કારણે પ્લેયર ઓફ ધ મેચ તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યો.
Pakistan's never-say-never attitude earns them a spot in the Final! 😍— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 25, 2025
Defending a modest target, 🇵🇰 were at their best with the ball & in the field, standing up on the big stage claiming a thumping win!#PAKvBAN #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/uqALRLxjOU
135 રનના જવાબમાં, બાંગ્લાદેશના બેટ્સમેન કોઈ નોંધપાત્ર બેટિંગ પ્રદર્શન કરવામાં નિષ્ફળ ગયા, જેના પરિણામે તેમનો પરાજય થયો. શમીમ હુસૈનના 30 રન સિવાય, અન્ય કોઈ બેટ્સમેન વધારે સ્કોર કરી શક્યો નહીં, જેના પરિણામે ટીમનો કુલ સ્કોર 20 ઓવરમાં 9 વિકેટના નુકસાને 127 રન થયો.
આ પહેલા બાંગ્લાદેશે ટોસ જીતીને પાકિસ્તાનને પ્રથમ બેટિંગ માટે પહેલ કરી હતી, અને ઉત્તમ બોલિંગની મદદથી, પાકિસ્તાનને 135 રન પર રોકવામાં સફળ થયા હતા. એક સમયે પાકિસ્તાનનો સ્કોર 6 વિકેટે 71 હતો, પરંતુ મોહમ્મદ હારિસના 31 અને નવાઝના 25 રનને કારણે તેઓ સન્માનજનક સ્કોર સુધી પહોંચવામાં સફળ રહ્યા.
બાંગ્લાદેશ તરફથી રેશાદ હુસૈને 4 ઓવરમાં 18 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી, જ્યારે તસ્કિને 4 ઓવરમાં 28 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી, અને મેહદી હસને 4 ઓવરમાં 28 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી.
બંને ટીમોના પ્લેઇંગ ઇલેવન
બાંગ્લાદેશ: સૈફ હસન, પરવેઝ હુસૈન ઇમોન, તૌહિદ હૃદોય, શમીમ હુસૈન, ઝાકિર અલી (કેપ્ટન અને વિકેટકીપર), નુરુલ હસન, રેશાદ હુસૈન, મેહદી હસન, તન્ઝીમ હસન સાકિબ, તસ્કીન અહેમદ, મુસ્તફિઝુર રહેમાન
પાકિસ્તાન: સાહિબઝાદા ફરહાન, ફખર ઝમાન, સૈમ અયુબ, સલમાન આઘા (કેપ્ટન), હુસૈન તલત, મોહમ્મદ હારિસ (વિકેટકીપર), મોહમ્મદ નવાઝ, ફહીમ અશરફ, શાહીન શાહ આફ્રિદી, હારિસ રાઉફ, અબરાર અહેમદ