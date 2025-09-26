ETV Bharat / sports

એશિયા કપ 2025: બાંગ્લાદેશને હરાવીને પાકિસ્તાન ફાઈનલમાં પહોંચ્યું, ભારત-પાકિસ્તાન ટૂર્નામેન્ટમાં ત્રીજી વખત ટકરાશે

એશિયા કપ 2025 સુપર 4: સેમિફાઇનલ જેવી મેચમાં પાકિસ્તાને બાંગ્લાદેશને 11 રનથી હરાવીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો.

બાંગ્લાદેશને હરાવીને પાકિસ્તાન ફાઈનલમાં પહોંચ્યું
બાંગ્લાદેશને હરાવીને પાકિસ્તાન ફાઈનલમાં પહોંચ્યું (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 26, 2025 at 6:41 AM IST

Updated : September 26, 2025 at 7:06 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

દુબઈ: શાનદાર બોલિંગ પ્રદર્શનના કારણે પાકિસ્તાને બાંગ્લાદેશ સામે 135 રનનો ખડકીને એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલમાં પહોંચનારી બીજી ટીમ બની ગઈ છે. હવે તે 28 સપ્ટેમ્બરે ટાઇટલ મેચમાં ભારતનો સામનો કરશે. આ ટૂર્નામેન્ટમાં આ ત્રીજી વખત ભારત અને પાકિસ્તાન એકબીજા સામે ટકરાશે, અને ઇતિહાસમાં પહેલી વાર આ બંને ટીમો એશિયા કપ ફાઇનલમાં રમશે.

પાકિસ્તાનના બોલરોએ જીત મેળવવા માટે શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા. જેમાં શાહીન આફ્રિદીએ 4 ઓવરમાં 17 રન આપીને 3 વિકેટ અને હારિસ રઉફે 4 ઓવરમાં 33 આપીને 3 વિકેટ મહત્વપૂર્ણ હતી. આ ઉપરાંત નિરાશાજનક બેટિંગ કરી રહેલા સાઈમ અય્યૂબે 4 ઓવરમાં 16 રન આપીને 2 વિકેટ લઈને સારી બોલિંગ કરી. આફ્રિદીને તેની શ્રેષ્ઠ બોલિંગના કારણે પ્લેયર ઓફ ધ મેચ તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યો.

135 રનના જવાબમાં, બાંગ્લાદેશના બેટ્સમેન કોઈ નોંધપાત્ર બેટિંગ પ્રદર્શન કરવામાં નિષ્ફળ ગયા, જેના પરિણામે તેમનો પરાજય થયો. શમીમ હુસૈનના 30 રન સિવાય, અન્ય કોઈ બેટ્સમેન વધારે સ્કોર કરી શક્યો નહીં, જેના પરિણામે ટીમનો કુલ સ્કોર 20 ઓવરમાં 9 વિકેટના નુકસાને 127 રન થયો.

આ પહેલા બાંગ્લાદેશે ટોસ જીતીને પાકિસ્તાનને પ્રથમ બેટિંગ માટે પહેલ કરી હતી, અને ઉત્તમ બોલિંગની મદદથી, પાકિસ્તાનને 135 રન પર રોકવામાં સફળ થયા હતા. એક સમયે પાકિસ્તાનનો સ્કોર 6 વિકેટે 71 હતો, પરંતુ મોહમ્મદ હારિસના 31 અને નવાઝના 25 રનને કારણે તેઓ સન્માનજનક સ્કોર સુધી પહોંચવામાં સફળ રહ્યા.

બાંગ્લાદેશ તરફથી રેશાદ હુસૈને 4 ઓવરમાં 18 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી, જ્યારે તસ્કિને 4 ઓવરમાં 28 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી, અને મેહદી હસને 4 ઓવરમાં 28 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી.

બંને ટીમોના પ્લેઇંગ ઇલેવન

બાંગ્લાદેશ: સૈફ હસન, પરવેઝ હુસૈન ઇમોન, તૌહિદ હૃદોય, શમીમ હુસૈન, ઝાકિર અલી (કેપ્ટન અને વિકેટકીપર), નુરુલ હસન, રેશાદ હુસૈન, મેહદી હસન, તન્ઝીમ હસન સાકિબ, તસ્કીન અહેમદ, મુસ્તફિઝુર રહેમાન

પાકિસ્તાન: સાહિબઝાદા ફરહાન, ફખર ઝમાન, સૈમ અયુબ, સલમાન આઘા (કેપ્ટન), હુસૈન તલત, મોહમ્મદ હારિસ (વિકેટકીપર), મોહમ્મદ નવાઝ, ફહીમ અશરફ, શાહીન શાહ આફ્રિદી, હારિસ રાઉફ, અબરાર અહેમદ

  1. આ 5 બેટ્સમેનોએ એશિયા કપ T20 માં સૌથી ઝડપી અડધી સદી ફટકારી, જેમાં 2 ભારતીય બેટ્સમેનનો પણ સમાવેશ થાય છે
  2. એશિયા કપ 2025 ફાઇનલમાં પહોંચ્યું ભારત, બાંગ્લાદેશને 41 રનથી હરાવ્યું
Last Updated : September 26, 2025 at 7:06 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

PAK VS BAN ASIA CUP 2025BANGLADESH VS PAKISTANASIA CUP 2025 SUPER 4PAK VS BAN SUPER 4 MATCHASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.