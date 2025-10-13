હે પ્રભુ.... ટીમ ઈન્ડિયાએ 12 વર્ષ પછી શરમજનક દિવસનો સામનો કરવો પડ્યો; વિપક્ષી ટીમે બીજી ઇનિંગમાં વાપસી કરી
વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ક્રિકેટ ટીમે દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં એ જ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે, જે ઈંગ્લેન્ડની ટીમે અગાઉ 2013માં હૈદરાબાદમાં હાંસલ કરી હતી.
Published : October 13, 2025 at 6:19 PM IST
IND vs WI 2nd Test Day 4 : ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચેની બીજી ટેસ્ટ મેચના પરિણામને ધ્યાનમાં લીધા વિના, વેસ્ટ ઇન્ડીઝની ટીમે સાબિત કર્યું છે કે તેમને ઓછું આંકવું જોઈએ નહીં. ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલની ભૂલ હોય કે વેસ્ટ ઇન્ડીઝની ચાલ, એ ચોક્કસ છે કે ભારતીય ટીમ આગામી વર્ષોમાં આવી ભૂલો નહીં કરે. મેચના ચોથા દિવસે, ટીમ ઇન્ડિયા શરમજનક સ્થિતિમાં મુકાઈ ગઈ જ્યારે વિપક્ષે તેમના ચોથા દાવમાં 390 રન બનાવ્યા.
12 વર્ષ પછી, વિપક્ષે ભારતના બીજા દાવમાં 350 થી વધુ રન બનાવ્યા: નબળી ટીમ ગણાતી વેસ્ટ ઇન્ડીઝે ટીમ ઇન્ડિયાને ઘણી મુશ્કેલીમાં મૂકી. ચાહકો અપેક્ષા રાખતા હતા કે મેચ ત્રણ દિવસમાં સમાપ્ત થશે, પરંતુ વેસ્ટ ઇન્ડીઝે એવું વાપસી કર્યું કે તેણે માત્ર મેચનો અંત જ નહીં પરંતુ એક નવો રેકોર્ડ પણ બનાવ્યો. દિલ્હી ટેસ્ટમાં, તેમણે એક એવી સિદ્ધિ હાંસલ કરી જે લગભગ 12 વર્ષમાં ભારતીય ટીમ સામે હાંસલ કરવામાં આવી ન હતી. ભારત સામે ફોલો-ઓનનો સામનો કરતા, વેસ્ટ ઇન્ડીઝે તેમના બીજા દાવમાં 390 રન બનાવ્યા.
Battled and fought with our best batting effort of the tour. #INDvWI | #MenInMaroon pic.twitter.com/WP33ScgY3S— Windies Cricket (@windiescricket) October 13, 2025
જાન્યુઆરી 2013 પછી પહેલી વાર: 2013 થી, આ મેચ સુધી, કોઈ પણ ટીમે ભારત સામે બીજી ઇનિંગમાં 350 થી વધુ રન બનાવ્યા ન હતા. અહીં, અમે બીજી ઇનિંગ વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ; આ સિદ્ધિ વેસ્ટ ઈન્ડિઝને ફોલોઓન માટે મજબૂર કર્યા પછી પ્રાપ્ત થઈ હતી. છેલ્લી વખત આવું જાન્યુઆરી 2013 માં થયું હતું, જ્યારે ઈંગ્લેન્ડે તેમની બીજી ઇનિંગમાં 420 રન બનાવ્યા હતા. આ મેચ હૈદરાબાદમાં રમાઈ હતી. એક સમયે, એવું લાગતું હતું કે ટીમ ત્રીજી ઇનિંગમાં આટલો મોટો સ્કોર કરી શકશે નહીં, પરંતુ છેલ્લી જોડીએ 50 થી વધુ રનની ભાગીદારી કરી, જેનાથી ટીમ એક સન્માનજનક સ્થિતિમાં આવી ગઈ.
🚨 FOR THE FIRST TIME A VISITING TEAM SCORING 350+ IN THEIR SECOND INNINGS IN INDIA SINCE JANUARY 2013 😱 pic.twitter.com/QLDjmUO8gr— Tanuj (@ImTanujSingh) October 13, 2025
A maiden test fifty to go with his century, Justin fighting right to the end. #INDvWI | #MenInMaroon pic.twitter.com/21ADnfRtR9— Windies Cricket (@windiescricket) October 13, 2025
છેલ્લી વિકેટ માટે 79 રનની ભાગીદારી: જ્યારે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ તેમની બીજી ઇનિંગમાં બેટિંગ કરવા ઉતર્યો, ત્યારે તેઓ ભારે દબાણ હેઠળ હતા. તેમ છતાં, ઓપનર જોન કેમ્પબેલે 115 રન બનાવ્યા, જ્યારે શાઈ હોપે 103 રન બનાવ્યા. કેપ્ટન રોસ્ટન ચેઝે 40 રન બનાવ્યા. જોકે, જસ્ટિન ગ્રીવ્સ (50) અને જેડન સીલ્સ (32) એ છેલ્લી વિકેટ માટે 79 રન ઉમેર્યા જેના કારણે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ત્રીજા દાવમાં 350 રન સુધી પહોંચી શક્યું અને ભારતને ચોથી ઇનિંગમાં બેટિંગ કરવાની તક મળી.
