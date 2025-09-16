ETV Bharat / sports

આ પહેલા EDએ ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરો સુરેશ રૈના અને શિખર ધવનની પૂછપરછ કરી હતી.

EDના નિશાના પર ક્રિકેટરો, હવે આ બે દિગ્ગજ ક્રિકેટરોને મોકલવામાં આવ્યા સમન્સ (Getty Image)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 16, 2025 at 7:10 PM IST

હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ચાર ભૂતપૂર્વ ખેલાડીઓ હાલમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ના રડાર પર છે. આમાંથી બે ખેલાડીઓ, સુરેશ રૈના અને શિખર ધવનની પહેલાથી જ પૂછપરછ કરવામાં આવી છે, જ્યારે રોબિન ઉથપ્પા અને યુવરાજ સિંહને સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યા છે.

તમને જણાવી દઈએ કે આ ચાર ખેલાડીઓ પર ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી એપ '1xBet' સાથે સંકળાયેલા હોવાનો આરોપ છે. એવું કહેવાય છે કે તેમણે ઘણા લોકો અને રોકાણકારો સાથે કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરી છે અથવા મોટી રકમમાં કરચોરી કરી છે.

ED એ ઉથપ્પા-યુવરાજને ક્યારે સમન્સ પાઠવ્યા?

PTI ના અહેવાલ મુજબ, ED અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ઉથપ્પા અને યુવરાજ સિંહને 1xBet નામના પ્લેટફોર્મના સંબંધમાં આવતા અઠવાડિયે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ તેમના નિવેદનો રેકોર્ડ કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ઉથપ્પાને 22 સપ્ટેમ્બરે અને યુવરાજ સિંહને 23 સપ્ટેમ્બરે ED ઓફિસમાં હાજર રહેવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે.

આ બે ખેલાડીઓ ઉપરાંત, પ્રખ્યાત ફિલ્મ અભિનેતા સોનુ સૂદને પણ આ જ કેસમાં સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યું છે., અને EDએ તેમને 24 સપ્ટેમ્બરે તેમનું નિવેદન નોંધાવવા કહ્યું છે. અધિકારીઓએ મંગળવારે આ માહિતી આપી હતી.

EDની આ તપાસમાં ફક્ત ખેલાડીઓ અને અભિનેતાઓ જ નહીં પરંતુ રાજકારણીઓ પણ છે. સોમવારે, ભૂતપૂર્વ TMC સાંસદ અને અભિનેત્રી મીમી ચક્રવર્તીનું પણ આ કેસમાં નિવેદન નોંધવામાં આવ્યું હતું. અહેવાલ મુજબ, આ ઉપરાંત, 1xBet ની ભારત બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર અને અભિનેત્રી ઉર્વશી રૌતેલા હજુ સુધી મંગળવારે નિર્ધારિત તારીખે હાજર થઈ નથી.

તમને જણાવી દઈએ કે આ તપાસ કથિત ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી એપ્લિકેશન્સ સાથે સંબંધિત છે. કંપનીનું કહેવું છે કે 1xBet એક વૈશ્વિક સ્તરે માન્યતા પ્રાપ્ત બુકમેકર છે જે 18 વર્ષથી સટ્ટાબાજી ઉદ્યોગમાં કામ કરી રહી છે. કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, બ્રાન્ડના ગ્રાહકો હજારો રમતગમતની ઘટનાઓ પર સટ્ટો લગાવી શકે છે, કંપનીની વેબસાઇટ અને એપ્લિકેશન 70 ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે.

