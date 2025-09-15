ETV Bharat / sports

#BoycottINDvsPAK ટ્રેન્ડ હોવા છતાં, ભારત અને પાકિસ્તાન ફરી ટકરાશે; તારીખ નોંધી લો

ભારત અને પાકિસ્તાન સુપર 4 માં ફરી ટકરાઈ શકે છે. જો પાકિસ્તાન સુપર 4 માં પહોંચે છે તો તે ભારતનો સામનો કરશે તે નિશ્ચિત છે.

ભારત અને પાકિસ્તાન ફરી ટકરાશે
ભારત અને પાકિસ્તાન ફરી ટકરાશે (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 15, 2025 at 6:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

દુબઈ IND vs PAK match: 14 સપ્ટેમ્બર, રવિવારના રોજ એશિયા કપ 2025માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ રમાઈ હતી. ટીમ ઈન્ડિયાએ 7 વિકેટથી જીત મેળવી હતી. ટીમ ઈન્ડિયાએ આ મેચમાં સંપૂર્ણ પ્રભુત્વ જમાવ્યું હતું અને સાબિત કર્યું હતું કે તે ICC રેન્કિંગમાં નંબર 1 ટીમ કેમ છે. ભારતીય ટીમે એશિયા કપમાં અત્યાર સુધીની બંને મેચ જીતી છે. આ સાથે, સુપર-4માં તેમનો પ્રવેશ લગભગ નિશ્ચિત છે અને જો પાકિસ્તાન UAE સામેની મેચ જીતી જાય છે, તો સુપર-4માં તેમનો પ્રવેશ પણ નિશ્ચિત છે.

ભારત-પાકિસ્તાન ફરી ટકરાશે: ગ્રુપ મેચ પછી, ભારત અને પાકિસ્તાન સુપર-4માં ફરી ટકરાઈ શકે છે. જો પાકિસ્તાન સુપર-4માં પહોંચે છે, તો તેનો ભારત સામે મુકાબલો નિશ્ચિત છે. જોકે, મેચની તારીખ ગ્રુપ સ્ટેજના પોઈન્ટ ટેબલમાં તેમના દ્વારા પ્રાપ્ત સ્થાન પર આધારિત છે. જો પાકિસ્તાન ગ્રુપ સ્ટેજમાં બીજા સ્થાને રહે છે, તો તેનો સામનો રવિવાર, 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ ભારત સામે થશે.

પાકિસ્તાનનો એકતરફી પરાજય: ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન મેચમાં ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કર્યા બાદ, પાકિસ્તાની ટીમ નવ વિકેટે માત્ર 127 રન જ બનાવી શકી. સ્પિનર ​​અક્ષરે ચાર ઓવરમાં 18 રન આપીને બે વિકેટ લીધી, જ્યારે કુલદીપે ચાર ઓવરમાં 18 રન આપીને ત્રણ વિકેટ લઈને પાકિસ્તાની બેટ્સમેનોને અડચણમાં રાખ્યા. જવાબમાં, ભારતે 15.5 ઓવરમાં લક્ષ્ય હાંસલ કરી લીધું. અભિષેક શર્માએ 12 બોલમાં 31 રન બનાવ્યા. 35મો જન્મદિવસ ઉજવી રહેલા સૂર્યકુમારે 37 બોલમાં અણનમ 47 રન બનાવ્યા હતા.

ભારતીય ખેલાડીઓએ હાથ મિલાવ્યા નહીં: આ એશિયા કપ મેચમાં વાતાવરણ ખૂબ ગરમ હતું. આ મેચનો બહિષ્કાર કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. આવી સ્થિતિમાં, ભારતીય ટીમે આ મેચમાં પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવવાનું ટાળ્યું. પરંપરા મુજબ, ટોસ દરમિયાન બંને કેપ્ટન હાથ મિલાવે છે અને મેચ પછી બંને ટીમોના ખેલાડીઓ એકબીજા સાથે હાથ મિલાવે છે. જોકે, પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા અને ઓપરેશન સિંદૂર પછી આ પહેલી મેચથી ઉભા થયેલા વિવાદને કારણે, ભારતીય ટીમના ખેલાડીઓએ પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવ્યા ન હતા. મેચ સમાપ્ત થતાંની સાથે જ ટીમ ઈન્ડિયાના બંને બેટ્સમેનોએ એકબીજા સાથે હાથ મિલાવ્યા અને પેવેલિયનમાં જઈને ટીમના અન્ય ખેલાડીઓ અને કોચ સાથે હાથ મિલાવ્યા.

આ પણ વાંચો:

  1. ગૌતમ ગંભીરે કરી એક ચાલ! મજાક ઉડાવાતા પાકિસ્તાન ગુસ્સે ભરાયું, જાણો હાથ ન મિલાવવાની યોજના કોણે બનાવી?
  2. એશિયા કપ 2025: ભારતે હાથ મિલાવવાનો ઇનકાર કર્યા બાદ, પાકિસ્તાને ભર્યું મોટું પગલું

For All Latest Updates

TAGGED:

ASIA CUP 2025IND VS PAKએશિયા કપ 2025ASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.