કોલકત્તા: ટેનિસ સ્ટાર લિએન્ડર પેસના પિતા વેસ પેસનું ગુરુવારે, 14 ઓગસ્ટના રોજ 80 વર્ષની વયે અવસાન થયું, એવામાં ભારતીય રમતગમત શોકમાં ડૂબી ગયું છે. તેઓ 1972ના મ્યુનિક ઓલિમ્પિકમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીતનાર ભારતીય હોકી ટીમનો ભાગ હતા. ડૉ. વેસ પેસ ભારતીય રમતગમત અને દવા ક્ષેત્રે એક નોંધપાત્ર વ્યક્તિ હતા, જેમનો વારસો એથ્લેટિક સિદ્ધિઓ, તબીબી નવીનતા અને રમતગમત વહીવટમાં ફેલાયેલો છે.
ડૉ. વેસ પેસનો જન્મ એપ્રિલ 1945માં ગોવામાં થયો હતો. તેમણે ઘણી રમતો અને શિક્ષણમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કર્યું. હોકી ઉપરાંત, વેસ પેસ ક્રિકેટ, ફૂટબોલ અને રગ્બીના પણ તેજસ્વી ખેલાડી હતા. તેમણે 1996 થી 2002 સુધી ભારતીય રગ્બી ફૂટબોલ યુનિયનના પ્રમુખ પદ પણ સંભાળ્યું. આ ઉપરાંત, તેમણે વિશ્વના સૌથી જૂના સ્પોર્ટ્સ ક્લબમાંના એક, કલકત્તા ક્રિકેટ અને ફૂટબોલ ક્લબના પ્રમુખ પદ પણ સંભાળ્યું.
ડૉ. વેસ પેસે રમતગમત વહીવટ, ખાસ કરીને રમતગમત દવા ક્ષેત્રમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. તેમણે એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલ અને ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) માટે ડોપિંગ વિરોધી અધિકારી તરીકે પણ સેવા આપી છે.
ડૉ. વેસ પેસનો પરિવાર
ડૉ. વેસ પેસના લગ્ન ભૂતપૂર્વ ભારતીય બાસ્કેટબોલ ખેલાડી અને બંગાળી કવિ માઈકલ મધુસુદન દત્તની પ્રપૌત્રી જેનિફર ડટન સાથે થયા છે. તેમના પુત્ર લિએન્ડર પેસે તેમના પગલે ચાલીને ટેનિસમાં ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા બન્યા. ભારતમાં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરનાર તેઓ એકમાત્ર પિતા-પુત્રની જોડી છે.
ડૉ. વેસ પેસનું અવસાન ભારતીય રમત જગત માટે એક મોટું નુકસાન છે, કારણ કે વેસ પેસ મેદાન પર અને બહાર શ્રેષ્ઠતાનો વારસો છોડી ગયા છે, જેણે ખેલાડીઓ અને વહીવટકર્તાઓની પેઢીઓને પ્રેરણા આપી છે.
Dr. Vece Paes, a true sports icon, sadly passed away this morning. His achievements on and off the field inspired generations. As a member of the 1972 Munich Olympics bronze-winning team, he made India proud. His legacy will live on.#RIPVecePaes #HockeyIndia pic.twitter.com/6N0KMcey5G— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 14, 2025
હોકી ઇન્ડિયા ડૉ. વેસ પેસને શ્રદ્ધાંજલિ આપી
હોકી ઇન્ડિયાએ ઈ-મેલમાં લખ્યું,'ડો. વેસ પેસ, એક સાચા રમતગમતના પ્રતિક, આજે સવારે દુઃખદ અવસાન પામ્યા. મેદાન પર અને મેદાનની બહાર તેમની સિદ્ધિઓએ પેઢીઓને પ્રેરણા આપી. 1972 મ્યુનિક ઓલિમ્પિક્સની બ્રોન્ઝ મેડલ વિજેતા ટીમના સભ્ય તરીકે, તેમણે ભારતને ગૌરવ અપાવ્યું. તેમનો વારસો અમર રહેશે.’
Very sad to hear of the passing of Dr. Vece Paes. He was a midfielder with the 🇮🇳 🏑 team that won the bronze medal at 1972 Munich Olympics. An amazing Sports Physician, he was team doctor when I played at Athens 2004. Incredible human being. RIP Doc. Thank you for everything 💔 pic.twitter.com/fGGraJ7EW5— Viren Rasquinha (@virenrasquinha) August 14, 2025
ભૂતપૂર્વ ખેલાડીએ શોક વ્યક્ત કર્યો
ડો. વેસ પેસના અવસાનથી દરેક વ્યક્તિ દુઃખી છે. આ દુઃખદ ક્ષણમાં, ભૂતપૂર્વ ખેલાડીઓ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરીને શોક વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. ભારતીય હોકી ટીમના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન વિરેન રાસ્કિન્હાએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર લખ્યું, ‘ડો. વેસ પેસના અવસાનના સમાચાર સાંભળીને ખૂબ જ દુઃખ થયું. તેઓ 1972ના મ્યુનિક ઓલિમ્પિકમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીતનાર ભારતીય ટીમના મિડફિલ્ડર હતા. તેઓ એક અદ્ભુત સ્પોર્ટ્સ ડોક્ટર હતા, જ્યારે હું 2004ના એથેન્સ ઓલિમ્પિકમાં રમી રહ્યો હતો ત્યારે તેઓ ટીમ ડોક્ટર હતા. અદ્ભુત વ્યક્તિ. RIP ડોક્ટર. દરેક વસ્તુ માટે આભાર.’
