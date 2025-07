ETV Bharat / sports

NZ vs SA: 8 વર્ષ બાદ પહેલીવાર આમને-સામને…! ત્રિકોણીય સિરીઝની આ મેચ કોણ જીતશે? અહીં જુઓ લાઈવ - NEW ZEALAND VS SOUTH AFRICA T20I

NZ vs SA: 8 વર્ષ બાદ પહેલીવાર આમને-સામને ( (SA Cricket X Account) )

By ETV Bharat Sports Team Published : July 16, 2025 at 3:58 PM IST 3 Min Read