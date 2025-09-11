ETV Bharat / sports

સર્બિયામાં વિરોધ પ્રદર્શનો વચ્ચે નોવાક જોકોવિચે દેશ છોડી દીધો, જાણો શું છે આખો મામલો?

સ્ટાર ટેનિસ ખેલાડી નોવાક જોકોવિચ તેના પરિવાર સાથે ગ્રીસ ગયો હોવાના અહેવાલ છે.

નોવાક જોકોવિચ
નોવાક જોકોવિચ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 11, 2025 at 8:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: સ્ટાર ટેનિસ ખેલાડી અને 24 વખતના ગ્રાન્ડ સ્લેમ ચેમ્પિયન નોવાક જોકોવિચ સર્બિયા છોડીને પોતાના પરિવાર સાથે ગ્રીસ ગયા છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે સરકાર તરફી વર્તુળો તરફથી તેમના પર વધતા દબાણને કારણે તેમણે આ નિર્ણય લીધો છે.

સર્બિયા છોડવાનું કારણ?

ખરેખર જોકોવિચે દેશમાં ચાલી રહેલા વિરોધ પ્રદર્શનોને ખુલ્લેઆમ સમર્થન આપ્યું છે, જેના કારણે સરકાર તરફથી પણ તેમના પર ઘણું દબાણ વધી રહ્યું છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, જોકોવિચે ગ્રીસ ગોલ્ડન વિઝા માટે પણ અરજી કરી હોવાના અહેવાલ છે, અને તેમના બે બાળકો - 11 વર્ષના સ્ટીફન અને 8 વર્ષની તારા - ને એથેન્સની સેન્ટ લોરેન્સ કોલેજમાં દાખલ કરાવ્યા છે. અહેવાલોમાં એ પણ ખુલાસો થયો છે કે જોકોવિચે પોતાના પરિવાર માટે ગ્રીક રાજધાનીમાં એક ઘર પણ ખરીદ્યું છે.

સર્બિયામાં વિરોધ પ્રદર્શનો વચ્ચે નોવાક જોકોવિચે દેશ છોડી દીધો
સર્બિયામાં વિરોધ પ્રદર્શનો વચ્ચે નોવાક જોકોવિચે દેશ છોડી દીધો (IANS)

વિદ્યાર્થીઓનો વિરોધ

ગયા વર્ષે ડિસેમ્બરમાં સર્બિયામાં એક રેલ્વે સ્ટેશન તૂટી પડ્યું હતું, જેમાં 16 લોકો માર્યા ગયા હતા. આ ઘટના પછી, યુવાનોએ મોટા પાયે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. વિદ્યાર્થીઓએ સરકારી ભ્રષ્ટાચાર સામે રેલીઓ કાઢી હતી અને રાજકીય સુધારાઓની માંગ કરી હતી. જેને જોકોવિચે જાહેરમાં સમર્થન આપ્યું હતું.

જોકોવિચે શું કહ્યું?

સોશિયલ મીડિયા પર, જોકોવિચે લખ્યું, 'હું યુવાનોની શક્તિ અને સારા ભવિષ્ય માટે તેમની માંગણીઓનું સમર્થન કરું છું, તેમના સંઘર્ષના આહ્વાનને સાંભળવું મહત્વપૂર્ણ છે. સર્બિયામાં અપાર સંભાવના છે અને તેના શિક્ષિત યુવાનો દેશની સૌથી મોટી તાકાત છે. તેથી, દરેક વ્યક્તિએ તેમની માંગણીઓને સમજવી અને તેનું સન્માન કરવું જોઈએ. નોવાક આ વિરોધમાં તમારી સાથે છે.' તેમણે વિરોધીઓનો એક ફોટો પણ શેર કર્યો, જેમના કપડાં પર "વિદ્યાર્થીઓ ચેમ્પિયન છે" લખેલું હતું. આનાથી વિરોધને વધુ ટેકો મળ્યો.

નોંધનીય છે કે જોકોવિચ, જેમને કોવિડ રોગચાળા દરમિયાન સર્બિયાના રાષ્ટ્રપતિ એલેક્ઝાન્ડર વુસિક દ્વારા "સર્બિયાના સૌથી મોટા રાજદૂત" કહેવામાં આવ્યા હતા, તેમની હવે વુસિક તરફી મીડિયા દ્વારા ટીકા કરવામાં આવી રહી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. ભારત-પાકિસ્તાન મેચ રદ? મામલો સુપ્રીમ કોર્ટમાં પહોંચ્યો, એશિયા કપ મેચને લઈને આવ્યું મોટું અપડેટ
  2. નારી શક્તિ અમર રહે...! 148 વર્ષના ઇતિહાસમાં પહેલી વાર આવું દૃશ્ય જોવા મળશે; ICCનો ઐતિહાસિક નિર્ણય
  3. આ દેશદ્રોહ છે... IND vs PAK મેચ પર વરિષ્ઠ નેતા થયા ગુસ્સે, આંદોલનની જાહેરાત

For All Latest Updates

TAGGED:

NOVAK DJOKOVICNOVAK DJOKOVIC LEFT THE COUNTRYPROTESTS IN SERBIANOVAK DJOKOVIC LEFT THE COUNTRY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.